China alcanza un superávit comercial récord de US$ 1,2 billones en 2025, un 20 % más pese a los aranceles de Trump

China registró el mayor superávit comercial de su historia en 2025, un salto del 20 % respecto de 2024, culminando un año en el que la fábrica más grande del mundo desafió la presión comercial de EE.UU. e incrementó las exportaciones a otros mercados mundiales.

En conjunto, el comercio exterior de bienes de China alcanzó los US$ 6,48 billones, según anunció la Administración General de Aduanas este miércoles, con un crecimiento comercial por noveno año consecutivo.

El superávit comercial de China —una medida de cuánto más exporta un país de lo que importa— alcanzó la cifra récord de US$ 1,2 billones.

China “siguió adelante” a pesar de enfrentar un “entorno externo complejo y desafiante”, dijo Wang Jun, administrador adjunto de la oficina de aduanas, en una conferencia de prensa.

Las exportaciones de productos de alta tecnología, una categoría que incluye máquinas herramienta de alta gama y robots industriales, aumentaron un 13 % interanual, señaló Wang, mientras que las exportaciones de vehículos eléctricos, baterías de litio y elementos fotovoltaicos, como paneles solares, aumentaron un 27 %.

Los funcionarios chinos han promocionado el fuerte comercio como una señal de la resiliencia del país, incluso con las exportaciones a los EE.UU. cayendo abruptamente mientras las dos economías más grandes del mundo se involucraron en una confrontación comercial de ojo por ojo durante el año pasado.

En lugar de ver caer sus exportaciones a medida que Estados Unidos y China incrementaban los aranceles sobre los bienes de cada uno, China ha expandido sus productos a otros mercados del mundo, aprovechando la huella económica global del país y las coberturas que las empresas crearon durante la primera guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump.

Pero eso también ha causado fricciones con socios comerciales de todo el mundo, que han expresado su preocupación por lo que consideran prácticas comerciales desleales y una afluencia de productos chinos que perjudican sus industrias nacionales.

No obstante, las sólidas exportaciones del año pasado dieron confianza a Beijing en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos, que se prolongaron durante meses y culminaron en octubre, cuando Trump y el líder Xi Jinping se reunieron y acordaron una tregua que reduce los nuevos aranceles sobre los productos chinos al 20 %.

Los aranceles habían llegado a subir brevemente hasta el 145 % a principios de ese año.

Esa tregua se ha mantenido vigente, aunque Trump dijo el lunes que los países que hacen negocios con Irán enfrentarán un nuevo arancel del 25 %, un anuncio que podría someter a China, un salvavidas económico clave para el régimen de Teherán, a aranceles elevados.

El comercio de China con Estados Unidos, históricamente el mayor mercado de exportación de China, cayó un 16,9 % en los primeros 11 meses del año, según muestran los datos.

Los exportadores están preparados para más fricciones en la relación en el futuro, ya que Trump ha hecho de la reducción de la dependencia de China y el regreso de la manufactura estadounidense un principio de su administración.

Los analistas han cuestionado si China puede mantener su nivel de exportaciones al resto del mundo durante el próximo año, especialmente a medida que los países exploran cada vez más formas de proteger los mercados internos de lo que comúnmente se denomina “sobrecapacidad industrial” china.

La dependencia de China de las exportaciones como motor de crecimiento también está ligada a desafíos internos, donde la economía se ve arrastrada por una crisis en curso en el sector inmobiliario.

Las autoridades han tenido dificultades para impulsar el consumo interno y lograr el modelo deseado, en el que el vasto sector manufacturero del país esté impulsado por una fuerte demanda tanto interna como externa.

