Acusan a hombre herido por la Patrulla Fronteriza en Portland de agresión agravada por presunto ataque con vehículo a agente

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó a dos personas en Portland, Oregon, durante una parada de tráfico porque, según las autoridades, estaban asociadas con una pandilla venezolana.

El enfrentamiento fue uno más de una serie de incidentes similares que involucran a funcionarios federales y que han dejado a los estadounidenses frustrados con la aplicación de la ley de inmigración durante la administración Trump.

El agente disparó al hombre y a una mujer el jueves en su automóvil en lo que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como defensa propia después de que el conductor intentó usar el vehículo como arma.

Luis David Nino-Moncada ha sido acusado de agresión agravada a un agente federal con un arma mortal o peligrosa, informó el Departamento de Justicia el lunes, alegando que puso a los agentes de la Patrulla Fronteriza en peligro.

Durante la parada de tráfico, afirman los fiscales, Nino-Moncada dio marcha atrás y aceleró repetidamente su automóvil, golpeando el vehículo vacío de la Patrulla Fronteriza detrás de él “varias veces”.

Nino-Moncada, quien también está acusado de depredación de propiedad federal por valor superior a US$ 1.000, compareció ante un tribunal federal este lunes por la tarde para su primera comparecencia.

Un juez ordenó su detención y programó una audiencia preliminar y una audiencia de detención para el miércoles, según informó la Fiscalía Federal para el Distrito de Oregon en un comunicado.

El Defensor Público Federal del Distrito de Oregón, que representa a Nino-Moncada, se negó a hacer comentarios sobre su caso.

El incidente ocurrió un día después de que Renee Nicole Good, de 37 años, recibiera un disparo mortal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, lo que ha provocado protestas en todo el país a medida que se intensifica la preocupación por el uso de tácticas cada vez más arriesgadas o violentas por parte de los agentes.

El FBI lidera la investigación del tiroteo del jueves, calificándolo en un comunicado como “una agresión contra… agentes federales”.

El fiscal general de Oregon también ha abierto una investigación sobre el tiroteo. No está claro, tras el desacuerdo entre Minneapolis y las autoridades federales, si las autoridades federales permitirán la participación de las autoridades de Portland.

Mientras Portland enfrenta otra ronda de escrutinio por parte de la administración Trump, estas son los principales elementos sobre el tiroteo del jueves y la investigación subsiguiente:

A las 2:19 p.m., hora local, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una parada vehicular dirigida a dos inmigrantes venezolanos vinculados a la pandilla Tren de Aragua, comunicó el jueves la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, “el conductor puso en marcha su vehículo e intentó atropellar a los agentes”, declaró McLaughlin. Un agente, “temiendo por su vida y seguridad”, disparó defensivamente, y el sospechoso se dio a la fuga con el pasajero, añadió.

La declaración jurada publicada el lunes indica que Nino-Moncada fue detenido en una camioneta roja en el estacionamiento de un centro de salud.

Los agentes declararon que se bajaron de sus vehículos sin identificación e informaron que eran funcionarios del orden en español al acercarse a la camioneta, según la declaración jurada.

Varios agentes ordenaron a Nino-Moncada y al otro ocupante que salieran del vehículo, cuando este “puso el vehículo objetivo en reversa y, al dar marcha atrás, chocó contra un vehículo de la Patrulla Fronteriza desocupado con suficiente velocidad y fuerza como para causar daños considerables”, recoge la declaración jurada.

Luego, “puso el vehículo objetivo en marcha y continuó la maniobra de avance/retroceso varias veces”, impactando continuamente al vehículo de la Patrulla Fronteriza, continúa la declaración jurada.

Otro agente, que estaba cerca del frente del auto, se acercó al lado del conductor y disparó dos tiros a través de la ventana del lado del conductor, según cuenta un funcionario en la declaración jurada.

El hombre en el automóvil recibió un disparo en el brazo y la mujer fue herida en el pecho, comunicó el DHS el viernes.

Un agente señaló que Nino-Moncada “levantó las manos después de los disparos, pero luego se alejó”, según la declaración jurada.

Varios de los agentes que estaban cerca del coche durante la embestida dijeron que temían por su seguridad mientras Nino-Moncada movía el coche de un lado a otro, según la declaración jurada.

El documento no incluye una entrevista con el agente que disparó al coche

Los agentes de la Patrulla Fronteriza no siguieron el vehículo objetivo.

Poco después de huir, Nino-Moncada llamó al 911 para solicitar asistencia médica, y él y la mujer fueron trasladados a hospitales de la zona, según la declaración jurada.

Tras recibir atención médica, Nino-Moncada admitió haber embestido intencionalmente el vehículo de la Patrulla Fronteriza en un intento de huir, según la fiscalía.

No hay imágenes de las cámaras corporales de los seis agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados y los investigadores no han tenido éxito en obtener imágenes de vigilancia de negocios cercanos, sostienen los fiscales.

Un agente no recordaba si llevaba un chaleco con distintivos policiales, según la declaración jurada. El jefe de equipo de los agentes no participó en el incidente ni se encontraba en el lugar cuando ocurrió, según el documento.

Ningún agente resultó herido en el tiroteo, confirmó el DHS en un comunicado el viernes.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, declaró el jueves por la noche que no “conocía los hechos de este caso” mientras el FBI estaba llevando a cabo la investigación, pero que su departamento estaba ofreciendo todos los recursos que las autoridades federales necesitaban.

El DHS identificó el viernes al conductor y al pasajero como Nino-Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, dos inmigrantes venezolanos que, según las autoridades, ingresaron al país ilegalmente en los últimos años.

Nino-Moncada “es un inmigrante ilegal criminal de Venezuela y sospechoso de ser miembro de la pandilla Tren de Aragua”, publicó el DHS el viernes en X.

“La pasajera, Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, es una extranjera ilegal de Venezuela y está vinculada al Tren de Aragua”, declaró el DHS. “Desde su ingreso ilegal, Contreras participó activamente en una red de prostitución del Tren de Aragua y estuvo involucrada en un tiroteo previo en Portland”.

El Tren de Aragua es una notoria pandilla venezolana que el presidente Donald Trump ha criticado en medio de acusaciones de narcotráfico, asesinato y otros actos de violencia.

No se dieron a conocer de inmediato los detalles sobre por qué las autoridades federales creen que ambos están vinculados con el Tren de Aragua.

“Las autoridades policiales continúan investigando los vínculos entre estos sujetos y TdA”, manifestaron los fiscales en la presentación judicial del lunes.

Nino-Moncada ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022, y Zambrano-Contreras lo hizo en 2023, señaló el DHS en una publicación en X, y agregó que fueron “LIBERADOS en el país por la administración Biden”.

La agencia no dio más detalles sobre ninguno de sus encuentros anteriores con las autoridades de inmigración.

En las primeras horas tras el incidente, un funcionario del DHS citó a CNN un informe del incidente que indicaba que los dos sospechosos estaban casados ​​y pertenecían a la violenta pandilla Tren de Aragua.

El viernes, McLaughlin declaró a CNN que el hombre y la mujer no están casados.

Si bien el DHS no compartió información adicional sobre el tiroteo en el que dijeron que estuvo involucrado Zambrano-Contreras, Day dio más detalles sobre la situación durante una conferencia de prensa el viernes.

Hubo un tiroteo en Portland el pasado julio, donde una víctima, un inmigrante venezolano, afirmó que los sospechosos están vinculados con el Tren de Aragua, según Day.

El hombre y la mujer que recibieron los disparos el jueves fueron identificados como miembros de la pandilla, pero actualmente no son sospechosos del tiroteo de julio, añadió Day.

El hombre y la mujer también parecen estar involucrados en casos criminales en el condado de Washington, Oregon, indicó.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está colaborando con el FBI en su investigación, según informó la agencia.

El FBI declinó hacer más comentarios cuando se le solicitaron más detalles sobre su investigación.

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, anunció el jueves por la noche que su oficina iniciará su propia pesquisa y afirmó que “investigará si algún funcionario federal actuó fuera del alcance de su autoridad legal”.

“Hemos sido claros sobre nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales en Portland y a nivel nacional”, declaró Rayfield en un comunicado. “También hemos sido claros sobre nuestra intención de investigar las circunstancias que involucran a agentes federales para garantizar que rindan cuentas por actuar dentro del marco de sus funciones oficiales”.

La investigación incluirá entrevistas con testigos, evidencia en video y otros materiales, y podría ser remitida al Fiscal de Distrito del Condado de Multnomah para un posible procesamiento.

No está claro si las autoridades federales están cooperando con la investigación del estado.

El tiroteo ha provocado reacciones negativas tanto de los funcionarios electos como del público.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, pidió a ICE que detenga todas las operaciones en la ciudad y dijo que, si bien sabe lo que dijo el Gobierno federal que sucedió, “hace mucho que no” se les puede confiar la palabra.

“Portland no es un campo de entrenamiento para agentes militarizados”, señaló Wilson en una conferencia de prensa. “Cuando la administración habla de usar toda la fuerza, estamos viendo lo que significa en nuestras calles”.

“El fiscal general y otros líderes han sido claros sobre nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales en Portland, y el incidente de hoy solo refuerza la necesidad de transparencia y rendición de cuentas”, declaró la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, al tiempo que exigía una investigación exhaustiva. “Los oregonianos merecen respuestas claras”.

Incluso la senadora de Oregon, Kayse Jama, lanzó un mensaje contundente al decirle a ICE que “se fuera de nuestra comunidad”, reflejando el enojo que el alcalde de Minneapolis expresó esta semana.

La Junta de Comisionados del Condado de Multnomah, que incluye parte de Portland, extendió una declaración de emergencia el jueves en respuesta a la presencia continua de ICE incluso antes del tiroteo, según informó la presidenta del condado, Jessica Vega Pederson.

La declaración se emitió originalmente en diciembre “en respuesta a los continuos impactos de las autoridades federales de inmigración”, declaró Vega Pederson en ese momento.

El jueves por la noche, grupos de manifestantes se congregaron frente a las instalaciones locales de ICE, donde seis personas fueron arrestadas, según informó la Oficina de Policía de Portland en un comunicado. Un par de agentes resultaron levemente heridos, indicó Day.

Hubo un aumento de “energía e intensidad” en las protestas, indicó Day, pero tenía la esperanza de que los manifestantes permanecieran pacíficos durante todo el fin de semana.

“Seguiremos enfrentándonos a las diversas influencias que se nos presenten, pero pido y aliento a los habitantes de Portland a que no pierdan la credibilidad que hemos construido, no solo a nivel local sino a nivel nacional”, instó.

Lex Harvey, Holly Yan, Amanda Musa, Josh Campbell, Priscilla Alvarez, John Miller y Lizzie Jury de CNN contribuyeron a este informe.

