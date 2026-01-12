Trump impone aranceles del 25 % contra países que comercien con Irán

Por Elisabeth Buchwald

El presidente Donald Trump anunció que los países que comercian con Irán se enfrentarán a un nuevo arancel del 25 %. El anuncio parece significar que la importación de productos de China, un gran socio comercial tanto de Irán como de Estados Unidos, se encarecería significativamente.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % en cualquier y todo negocio que se realice con Estados Unidos”, escribió Trump este lunes en su plataforma Truth Social. “Esta Orden es final y concluyente”, añadió.

La Casa Blanca se negó a compartir información adicional sobre el arancel y cómo planea implementarlo el Gobierno de Trump, refiriendo a CNN a la publicación del presidente.

El anuncio de Trump llega mientras él ha sugerido la intervención militar de Estados Unidos para “rescatar” a los manifestantes antigubernamentales en Irán, de los cuales cientos han muerto. Un apagón de comunicaciones en curso, impuesto por las autoridades el jueves, ha aislado en su mayor parte a la población dentro del país del resto del mundo.

El nuevo arancel podría significar una tasa mínima del 45 % en productos de China frente a la tasa actual del 20 %.

Una guerra comercial entre Estados Unidos y China el año pasado sacudió los mercados globales, con Trump elevando los aranceles sobre productos chinos hasta un máximo del 145 % el año pasado. La tasa actual de aranceles se estableció tras extensas negociaciones.

Además de China, India, Emiratos Árabes Unidos y Turquía son considerados los principales socios comerciales de Irán.

