¿Qué sabemos de las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?

Desde que el Gobierno de Venezuela anunció la semana pasada que pondría en libertad a “un número importante” de presos políticos, el proceso ha avanzado muy por debajo de las expectativas de cientos de familias que esperan por sus parientes. A su vez, las autoridades no han difundido una lista con las identidades de los excarcelados, por lo que organizaciones civiles tratan de corroborar el número y los nombres de los involucrados.

Cinco días después de la captura del presidente Nicolás Maduro, y en medio de presiones de Estados Unidos y reclamos de la oposición, el Gobierno anunció las excarcelaciones con el fin de “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional”.

Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que las liberaciones son “un gesto” del Gobierno “de amplia intención de búsqueda de la paz”, en un video transmitido por el canal público TeleSUR.

Miembros del Gobierno de EE.UU. dijeron a legisladores estadounidenses que dejaron claro a Venezuela que debe liberar a los presos políticos, entre otras exigencias, según una fuente familiarizada con la reunión informativa.

Días antes del ataque estadounidense, durante las fiestas de fin de año, el Gobierno de Venezuela había anunciado la liberación de decenas de personas detenidas en el marco de la crisis poselectoral de 2024.

La primera tanda de excarcelaciones tras la captura de Maduro fue de cinco españoles que viajaron a su país en la misma jornada, lo que desató especulaciones en varios países que tienen a ciudadanos detenidos en Venezuela, ante la posibilidad de que la prioridad sea de los extranjeros en un gesto a la comunidad internacional.

Posteriormente, fueron liberados dos opositores venezolanos de alto perfil, el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente político Biagio Pilieri, colaborador de la líder opositora María Corina Machado, entre otros.

Ya en esta primera etapa había algunas diferencias entre los recuentos particulares, que iban entre 8 y 11 liberados. Posteriormente, la lista de liberados siguió creciendo hasta llegar a 17 el sábado, según las verificaciones de la ONG Foro Penal.

Esta organización, que lleva años trabajando el tema, contabilizó en su más reciente informe que aún quedan 804 presos políticos detenidos en el país. CNN consultó al Ministerio Público de Venezuela y respondieron que “por ahora” no hay una lista oficial sobre quiénes salieron de prisión.

El sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó el crédito por las excarcelaciones con un mensaje en redes sociales en el que dijo que espera que los liberados “nunca olviden” la “suerte que tuvieron de que EE.UU. llegara e hiciera lo que tenía que hacerse”, en referencia a la captura de Maduro.

Con esperanza y sin mayor información, muchos familiares de presos se acercaron a las inmediaciones de centros de detención a la espera de novedades. Las vigilias a la luz de velas se repitieron durante el fin de semana.

Cerca de El Helicoide, una de las prisiones más temidas de Venezuela, familiares y activistas pedían respuestas a las autoridades. “No tenemos ningún tipo de información. Todas las ONG están igual, confiando en las palabras que les dan los familiares, esperando que los familiares avisen de que sus familiares fueron excarcelados y pendientes de la noticia prácticamente las 24 horas”, dijo el viernes a CNN Lizbeth Añez, defensora de derechos humanos.

Mayra Morales, hermana de un detenido, dijo que el Gobierno “no ha cumplido” con lo anunciado. “Nosotros como familiares exigimos nuestros derechos. Exigimos que liberen a mi hermano. Exigimos que liberen a todos los presos políticos por pensar diferente”, pidió.

Amnistía Internacional destacó que en algunos casos la falta de información es más grave. “Muchas de estas personas se encuentran en una situación de desaparición forzada. No se ha sabido de ellos y se espera que estas liberaciones puedan dar luz sobre las condiciones en las que se han encontrado por muchos meses en algunos casos”, declaró a CNN Erika Guevara Rosas, directora global de Investigación, Incidencia y Política de la organización.

Por su parte, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) acusó a las autoridades chavistas de presentar “gestos parciales y limitados como avances unilaterales de paz, mientras mantienen en cautiverio a cientos de inocentes”.

La tensión aumentó el sábado por las versiones sobre la muerte de un detenido, lo que fue confirmado el domingo por el Ministerio Público de Venezuela. Edilson José Torres Fernández, de 52 años, quien se desempeñaba como funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), murió mientras recibía atención médica en el Hospital Dr. Domingo Luciani, en Caracas, según la Fiscalía. Autoridades indicaron que Torres presentó “una descompensación súbita de salud”.

Horas antes de la confirmación, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denunció que Torres había sido detenido por compartir mensajes “críticos contra el régimen”.

En la madrugada del lunes, al menos 24 presos políticos fueron excarcelados, según confirmó la ONG Foro Penal: nueve mujeres que estaban en la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres que estaban detenidos en el penal Rodeo I, según reportó en X Alfredo Romero, titular de la ONG, que continuaba trabajando para verificar otros casos.

Entre los últimos liberados están dos ciudadanos italianos, según confirmó la primera ministra del país europeo, Giorgia Meloni, quien agradeció a la presidenta Rodríguez por su cooperación. “Acojo con alegría y satisfacción la liberación de nuestros compatriotas Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes se encuentran a salvo en la Embajada de Italia en Caracas”, expresó.

Las cifras reportadas hasta el momento por Foro Penal (41 en total) distan mucho de las informadas este lunes por el Gobierno.

El Servicio Penitenciario dijo este lunes que en las últimas horas se han concretado “116 nuevas excarcelaciones” para personas acusadas de “alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”. Al igual que en los últimos días, no difundió una lista de nombres ni de centros de reclusión.

El Gobierno afirmó también que el proceso fue iniciado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre, con la excarcelación de 187 detenidos, y continuado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de paz”.

En tanto, la oposición denunció lo que considera “una inaceptable burla”, en contraste con el “número importante” que proclamó el Gobierno el jueves.

Además de la cifra, el comunicado de Unidad Venezuela dijo que los excarcelados están bajo “medidas cautelares gravosas”, y exigió: “La justicia no puede ser selectiva ni utilizada como mecanismo de presión política”. Además, la plataforma opositora hizo un llamado a la comunidad internacional a acompañar la voz de los familiares que se mantienen en vigilia.

