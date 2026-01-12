Las 5 cosas que debes saber este 12 de enero

Por CNN en Español

Reportan la excarcelación de otros 24 presos políticos en Venezuela. Trump evalúa una posible intervención militar en Irán. ¿Quiénes fueron los ganadores de los premios Globo de Oro? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre Cuba el domingo, con un mensaje en redes en el que dijo que “sugiere firmemente” que la nación haga un trato con Washington “antes de que sea demasiado tarde”. La respuesta de Cuba llegó poco después. “Nadie dicta lo que hacemos”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel también a través de redes sociales. El domingo por la noche, el mandatario estadounidense informó que estaban en diálogo con Cuba y habría novedades pronto.

Al menos 24 presos políticos fueron excarcelados esta madrugada en Venezuela, según confirmó la ONG Foro Penal. Se trata de nueve mujeres que estaban en la cárcel Las Crisálidas y unos 15 hombres que estaban detenidos en el penal Rodeo I, detalló Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, en su cuenta de X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa una serie de posibles opciones militares en Irán tras las protestas mortales en el país, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses. Varias de las opciones que le presentaron se han centrado en atacar a los servicios de seguridad de Teherán que están siendo utilizados para sofocar las manifestaciones, señalaron los funcionarios, quienes dijeron que también se están considerando otras opciones que no impliquen ataques militares.

Fiscales federales de Estados Unidos abrieron una investigación penal sobre la renovación por US$ 2.500 millones de la sede de la Reserva Federal en Washington. Jerome Powell, el presidente de la Fed, calificó la investigación de “pretexto” resultado de su lucha continua con el Gobierno por las tasas de interés, y dijo que era una consecuencia de “amenazas y presiones constantes” más amplias por parte de la administración.

La indignación nacional por la muerte a tiros de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente de ICE se trasladó este fin de semana a las calles de varias ciudades de Estados Unidos, donde manifestantes exigieron la salida de las autoridades federales de inmigración de sus comunidades y justicia para Good.

¿Cuál película ganó el Globo de Oro en la categoría de drama?

A. “Hamnet”

B. “The Secret Agent”

C. “Sentimental Value”

D. “Sinners”

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Los mejores looks en la alfombra roja de los Globo de Oro 2026

Los premios Globo de Oro han ofrecido su dosis de glamour, brillo y atuendos impresionantes a lo largo de los años. Esta alfombra roja marcará la pauta para lo que resta de la temporada de premios.

Compró una casa barata en Italia por el estilo de vida y la salud de su hijo mejoró de forma drástica

Conoce la historia de Lynnette Elser, de Crossville, Tennessee, que arribó al pueblo italiano de Latronico con su hijo adoptivo Kenny, de 5 años, que es autista.

¿Dónde nació Gardel? Un nuevo documento se suma a la larga controversia entre Uruguay, Argentina y Francia

Un nuevo documento histórico podría marcar un antes y un después en la larga controversia sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel, el cantante más emblemático del tango.

16

Es el número de títulos de Supercopa Española que tiene el FC Barcelona, que derrotó 3-2 al Real Madrid en la final del torneo disputado en Arabia Saudita.

“Era una medida necesaria que si bien es cierto rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse”

—Lo dijo en entrevista con CNN el presidente interino de Perú, José Jerí, al manifestar su apoyo a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

CNN Travel puso a prueba a ChatGPT para planificar su viaje en 5 diferentes ciudades y estos fueron los resultados

Miembros del equipo de CNN Travel en cinco importantes ciudades del mundo le pidieron a ChatGPT que creara itinerarios de viaje para ellos. Mira cómo se probaron estos itinerarios.

🧠 La respuesta del quiz es: A. “Hamnet” ganó el Globo de Oro en la categoría de mejor película de drama. Consulta la lista completa de ganadores, aquí.

