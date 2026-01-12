Al menos 24 presos políticos fueron excarcelados esta madrugada en Venezuela, según Foro Penal

Por Sol Amaya, CNN en Español

Al menos 24 presos políticos fueron excarcelados esta madrugada en Venezuela, según confirmó la ONG Foro Penal. Se trata de 9 mujeres que estaban en la cárcel Las Crisálidas y unos 15 hombres que estaban detenidos en el penal Rodeo I, detalló Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, en su cuenta de X.

La ONG está trabajando en verificar más liberaciones. Según Gonzalo Himiob S, vicepresidente de Foro Penal, además de las 24 excarcelaciones de la madrugada, sumadas a las 17 ya verificadas desde el pasado jueves, cuando comenzaron las salidas, habría más novedades en las próximas horas. “En este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada”, sostuvo Himiob S en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo

