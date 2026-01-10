La muerte de una enfermera y partera tras dar a luz reaviva el debate sobre la salud materna de las mujeres negras

Leah Asmelash, CNN

La Dra. Janell Green Smith, de 31 años, murió el 1 de enero tras complicaciones durante el parto.

Cuando Janell Green Smith anunció su embarazo el pasado verano, su familia estaba emocionada. Luego de participar en más de 300 partos como enfermera partera certificada y doctora en práctica de enfermería en Carolina del Sur, con un enfoque particular en ayudar a que las mujeres negras den a luz de manera segura, esperaba con ilusión darle la bienvenida a su propio hijo, junto a su esposo Daiquan Smith, con quien se había casado en 2024.

Que su fecha probable de parto fuera el 25 de febrero, el mismo día del cumpleaños de la bisabuela fallecida de su esposo, parecía una grata sorpresa. En su baby shower en otoño, amigos y familiares viajaron a Greenville, Carolina del Sur, desde fuera de la ciudad para celebrar y la pareja marcó la ocasión con llamativos atuendos color rosa.

Pero en Nochebuena, Green Smith, de 31 años, fue ingresada en el hospital por una preeclampsia grave, un trastorno de la presión arterial relacionado con el embarazo que puede ser mortal tanto para la madre como para el bebé. Dos días después nació de forma prematura, pero sana, la bebé Eden. Luego surgieron más complicaciones, contó la familia a CNN, lo que requirió una cirugía de emergencia. Menos de una semana después del nacimiento de su bebé, Green Smith había fallecido.

CNN no ha podido confirmar cuál fue la causa exacta de la muerte de Green Smith. Pero las madres negras tienen muchas más probabilidades de morir por complicaciones del parto que otras mujeres, un problema multicausal que se atribuye al racismo sistémico, a los prejuicios implícitos y a las disparidades en la atención médica.

Si bien los datos más recientes sobre mortalidad materna nacional muestran 18,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, para las mujeres negras ese número se dispara a 47,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, una estadística que cubre las muertes hasta 42 días después del parto, como la de Green Smith. En Noruega, un país con un ingreso per cápita similar al de EE.UU., la tasa de mortalidad materna es de 1 muerte por cada 100.000 nacidos vivos.

Green Smith conocía esas cifras. Su estado natal estaba entre los 10 con la tasa de mortalidad materna más alta del país.

El 1 de enero, Green Smith se convirtió en una persona más en la estadística. Su muerte ha causado conmoción en todo el país y ha atraído nuevamente la atención hacia los problemas que continúan causando la muerte de las madres negras.

“Janell estaba luchando junto con todos nosotros que estamos cansados de, día tras día, ver estos números”, dijo la tía de su esposo, Nichole Wardlaw, también enfermera partera, a CNN entre lágrimas. “Ella era mi camarada en esta lucha. Y ahora se ha ido”.

Green Smith se dedicó a la partería al escuchar las “alarmantes estadísticas” sobre la salud materna de las mujeres negras, contó en un video publicado en abril de 2024 en Instagram.

“Quería hacer algo al respecto”, dijo Green Smith en ese momento. “Quería ser parte de la solución e intervenir como profesional que escucharía a sus pacientes cuando dijeran que sentían dolor”.

Antes de que Wardlaw conociera a Green Smith como su futura sobrina política, ya había oído hablar de su trabajo. Menos del 9 % de las parteras en el país son negras, y la mentora de Wardlaw en Carolina del Sur, Penelope Bowman, no dejaba de hablar de esa increíble partera negra de la región costera que simplemente tenía que conocer.

“Era como tener una partera local que venía a servir a la comunidad”, dijo Wardlaw, quien vive en Virginia, pero se formó en Carolina del Sur. Bowman seguía diciendo: ‘Tenemos que reunirnos. Baja de Virginia, tienes que conocerla, porque te va a encantar’”.

Bowman resultó ser profética: Wardlaw la amó instantáneamente. Cuando se le preguntó qué hacía tan especial a Green Smith, su voz se quebró al intentar responder. Tras una pausa, continuó: Su personalidad, su sonrisa, su presencia, siempre acogedora y cálida.

“Era un ser humano increíble”, dijo Wardlaw. “Y no conoces a seres humanos increíbles todos los días”.

Bowman, una partera con mucha experiencia en Charleston Birth Place, un centro de partos, recuerda esas conversaciones con Wardlaw sobre Green Smith. La partería no es un trabajo fácil, dijo —el trabajo va más allá de la persona que da a luz y a menudo implica interactuar con la familia de la paciente, y a veces con la comunidad—, todo mientras se brinda atención antes, durante y después del embarazo. A pesar de las largas horas, Green Smith desempeñaba su papel con amabilidad y delicadeza, presentándose a trabajar en sus días libres y siempre animando a los nuevos padres, dijo Bowman, aunque podía ser tenaz cuando la situación lo requería.

“Realmente se involucró con muchas familias diferentes”, dijo Bowman. “La gente gravitaba hacia ella porque el entusiasmo, el amor, la preocupación, todos estos diferentes aspectos venían de ella”.

A pesar de su propia experiencia profesional, Green Smith no tuvo una partera presente durante su propio embarazo, aunque se ha demostrado que contar con una mejora los resultados del parto. Para conseguir una partera donde vivía, dijo Wardlaw, Green Smith habría necesitado recurrir a la misma práctica donde trabajaba, una situación que las parteras prefieren evitar por posible conflicto de intereses.

Cuando Green Smith fue admitida en el hospital la Nochebuena, los médicos decidieron que su condición era lo suficientemente grave como para requerir una cesárea de emergencia, dijo Wardlaw, recordando lo que otros familiares le contaron.

La cesárea fue exitosa, y la bebé Eden nació el 26 de diciembre, con solo 32 semanas y requiriendo esteroides para ayudar a madurar sus pulmones. Aun así, Green Smith pudo “extraer una buena cantidad de leche”, dijo Wardlaw con orgullo.

Todo cambió el lunes 29 de diciembre. Green Smith sintió un estallido; su incisión se abrió, hubo sangrado y la llevaron de urgencia al quirófano para una cirugía de emergencia, le dijeron a Wardlaw.

El procedimiento salió bien, pero las complicaciones surgieron durante la recuperación posquirúrgica, dijo Wardlaw a CNN. El 1 de enero, el corazón de Green Smith dejó de latir.

“Todavía estamos tratando de averiguar exactamente qué pasó”, dijo Wardlaw.

Prisma Health, que administra el hospital donde murió Green Smith y también posee la clínica donde ella trabajaba, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. En una declaración publicada en redes sociales, el presidente y director general de Prisma Health, Mark O’Halla, llamó a Green Smith una “colega de confianza” y “amiga muy valorada”.

“Quienes tuvieron el privilegio de trabajar junto a la Dra. Green Smith hablan de su espíritu brillante, su dedicación al servicio de los demás y la compasión que brindaba por igual a sus pacientes y compañeros”, escribió O’Halla. “Su legado de amor y compromiso continuará inspirándonos a todos”.

En su natal Carolina del Sur, la muerte de Green Smith ha sido un shock. Se realizaron vigilias en Greenville, donde vivía, y en Charleston, de donde era originaria, atrayendo a otras comadronas, expacientes y familiares. A medida que la noticia de su muerte se ha difundido, organizaciones nacionales han expresado indignación por las altas tasas de mortalidad continua para las madres negras.

“Que una comadrona y experta en salud materna negra muriera después de dar a luz en Estados Unidos es a la vez devastador e inaceptable”, escribió el Colegio Estadounidense de Enfermeras-Parteras en una declaración pública. “Su muerte subraya la realidad persistente y bien documentada de que las mujeres negras —independientemente de su educación, ingresos o experiencia profesional— enfrentan riesgos desproporcionados durante el embarazo y el parto debido al racismo sistémico y las fallas en la atención”.

“El conocimiento de la Dra. Green Smith no la protegió. Sus credenciales no la protegieron”, escribió la Asociación Nacional de Enfermeras Negras. “Esa realidad exige más que reflexión; exige responsabilidad”.

Su muerte se produce apenas un mes después de que dos casos en los que madres negras fueron ignoradas o enfrentaron demoras en hospitales se hicieran virales: una madre dio a luz al costado de la carretera, otra tuvo a su bebé apenas 12 minutos después de ser admitida.

La alta tasa de mortalidad materna negra ha sido durante mucho tiempo una condición en la atención médica estadounidense, dijo la Dra. Chris T. Pernell, directora del Centro para la Equidad en la Salud de la NAACP, a CNN el mes pasado. Más del 80 % de las muertes maternas se consideran prevenibles, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“La voluntad no existe para resolver un problema que, lamentablemente, no ha mejorado”, dijo Pernell.

Para Wardlaw, su dolor se mezcla con ira. Como partera, sabe que estas muertes ocurren más de lo que deberían, y se siente impotente al saber que su conocimiento y comprensión del sistema no pudieron solucionar esto.

Green Smith, la madre de la nueva sobrina nieta de Wardlaw, no fue la primera y no será la última. Las siguientes palabras de Wardlaw fueron cuidadosas, pero firmes: “No podemos seguir perdiendo a nuestras mujeres”.

