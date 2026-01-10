Enfermedad parasitaria ocular que causa ceguera afecta principalmente a quienes usan lentes de contacto. Así puede evitarse

Por Kristen Rogers, CNN

Teresa Sánchez se encontraba en México para someterse a un procedimiento médico hace casi cuatro años cuando comenzó a sentir sequedad y una sensación punzante constante en su ojo derecho.

Pensó que podía tratarse de un posible desgarro en su lente de contacto, de la resequedad general que había notado desde que empezó a usar lentes de contacto mensuales en lugar de desechables diarios, o incluso de que su cuerpo estuviera combatiendo alguna enfermedad.

Pero lo que no sabría hasta tres meses después era que un pequeño invasor estaba librando una guerra contra su córnea, destruyendo de forma permanente su visión y causándole un intenso dolor ardiente que se extendía por toda su cabeza.

“No podía abrir las persianas de mi habitación porque eso me provocaba un dolor muy, muy fuerte en el ojo”, contó Sánchez, de 33 años y residente en Las Vegas, al recordar un momento angustiante tras pasar unos tres meses de diagnósticos erróneos por parte de oftalmólogos. “Ahí supe que era algo serio y empecé a investigar por mi cuenta”.

Sánchez descubrió en Internet que sus síntomas coincidían con los de una enfermedad rara, la queratitis por Acanthamoeba. Más tarde, un especialista en oftalmología confirmó su sospecha. La queratitis se refiere a la inflamación de la córnea, la capa externa protectora del ojo, con forma de cúpula, que desempeña un papel clave en la visión.

La acantamoeba es un organismo unicelular que no necesita un huésped para sobrevivir y que se encuentra comúnmente en el agua y el suelo. Es uno de los muchos patógenos que pueden causar queratitis, explicó por correo electrónico el Dr. Jacob Lorenzo-Morales, profesor de parasitología de la Universidad de La Laguna, en España.

Una vez que el parásito oportunista llega a la superficie del ojo, se adhiere a la córnea, según explicó el Dr. Paul Barney, médico optometrista y director del centro Pacific Cataract and Laser Institute de Anchorage, Alaska. Si existen rupturas en el epitelio corneal —delgada capa protectora de células extremadamente sensibles al dolor—, estas permiten que el parásito se introduzca en la córnea, según Barney.

La queratitis por Acanthamoeba es una enfermedad poco frecuente, señala Barney, también miembro de la junta directiva de la Asociación Americana de Optometría. Hay más de 23.000 casos al año en todo el mundo, según datos de 2023 de solo 20 países, entre ellos Brasil, Canadá, el Reino Unido, India y Estados Unidos.

Sin embargo, cerca del 85 % y el 95 % de las personas infectadas usan lentes de contacto, que crean condiciones favorables para la acantamoeba. Los lentes pueden provocar abrasiones en la córnea que sirven como punto de entrada para el patógeno; además, la acantamoeba puede adherirse a la superficie del lente o quedar atrapada entre este y el ojo, lo que facilita que penetre más profundamente.

“Tener queratitis por acantamoeba puede ser devastador si no se diagnostica a tiempo y se trata de forma agresiva”, advirtió Barney. “Básicamente utiliza la córnea como fuente de alimento, lo que provoca inflamación y daño tisular, y puede derivar en una pérdida permanente de la visión”. En algunos casos, la visión puede recuperarse parcialmente con tratamiento adecuado o resolverse por completo mediante un trasplante de córnea.

El parásito es especialmente resistente y está altamente adaptado para detectar amenazas, lo que activa mecanismos de defensa que prolongan tratamientos que ya pueden durar de meses a años y que suelen estar acompañados de dolor. Por ello, trabajar de cerca con un profesional de la salud visual y seguir sus indicaciones es fundamental.

Diagnosticar la queratitis por Acanthamoeba en etapas tempranas puede ser complicado por varias razones.

La rareza de la enfermedad hace que muchos optometristas no la conozcan, lo que probablemente explica por qué muchos usuarios de lentes de contacto nunca han oído hablar de la queratitis por Acanthamoeba hasta que la contraen ellos mismos o ven publicaciones virales en las redes sociales sobre la enfermedad, como el video de TikTok de Sánchez. En los comentarios, muchos usuarios dicen sentirse sorprendidos de no haber sido advertidos por sus optometristas ni por las letras pequeñas en los empaques sobre no ducharse ni nadar con lentes de contacto.

La Sociedad de Lentes de Contacto de Estados Unidos (CLSA, por sus siglas en inglés) indicó por correo electrónico que “los lentes de contacto son dispositivos médicos, y las instrucciones de cuidado e higiene —incluida la recomendación de evitar el contacto con el agua al nadar, ducharse o dormir— son una parte importante del cuidado rutinario”. La CLSA es una red de miembros del sector de la atención oftalmológica y de la industria de la fabricación y los servicios de lentes de contacto.

La sociedad añadió que “fomenta una comunicación clara y continua por parte de los proveedores y la participación activa de los pacientes, lo que incluye hacer preguntas, revisar los materiales escritos y hablar sobre cualquier duda que tengan sobre el uso seguro de las lentes”.

Además del dolor, la sensibilidad a la luz y la visión borrosa, la queratitis por Acanthamoeba también puede causar enrojecimiento, sequedad, lágrimas excesivas y sensación de cuerpo extraño en el ojo.

La falta de conocimiento sobre la enfermedad y el hecho de que algunos síntomas imiten los de otras infecciones corneales hacen que sea fácil que los optometristas se equivoquen en el diagnóstico, explicó Barney. El diagnóstico erróneo más común es la queratitis por herpes simple, una de las principales causas de ceguera inducida por infección.

En etapas muy tempranas, incluso puede parecer conjuntivitis, que fue el diagnóstico que recibió Sánchez cuando acudió al optometrista aproximadamente un mes después de que comenzaron sus síntomas.

Como consecuencia, los tratamientos mal recetados pueden ser ineficaces en el mejor de los casos, y perjudiciales en el peor, mientras el parásito continúa destruyendo la córnea. Las gotas recetadas para la conjuntivitis viral le provocaron visión borrosa a Sánchez, según contó. Un segundo oftalmólogo pensó que Sánchez tenía conjuntivitis bacteriana; las gotas antibacterianas funcionaron durante un tiempo, hasta que perdió completamente la visión en el ojo infectado.

Grace Jamison, una joven de 20 años que vive en el oeste de Estados Unidos, tuvo una experiencia similar. Jamison desarrolló queratitis por Acanthamoeba en ambos ojos después de usar sus lentes de contacto mientras se duchaba en la República Dominicana en mayo. Cuando regresó a casa varias semanas después, su optometrista la diagnosticó erróneamente y le recetó gotas con esteroides. Apenas una semana más tarde, Jamison quedó ciega y permaneció así durante unos dos meses, hasta que comenzó el tratamiento adecuado.

“Muchas veces no nos damos cuenta de lo buena que es la vida o de cuántas cosas pueden salir mal”, dijo Jamison. “Es muy triste que no valoremos lo que tenemos cuando lo tenemos. Cuando estuve completamente ciega de ambos ojos, me arrepentí de no haber aprovechado mi vista antes.

“Me arrepentí de no pasar menos tiempo frente a pantallas, de no simplemente mirar lo hermoso que es el exterior, o de no mirar a las personas que conozco y amo”.

La causa de la visión nublada de Jamison es el daño provocado por una respuesta inflamatoria al patógeno.

“Hay momentos en los que me pongo muy triste y desearía que mi ojo derecho no se viera como si no tuviera pupila”, dijo Jamison. “Y, de vez en cuando, hay gente que me pregunta en público: ‘¿Qué le pasa a tu ojo?’”.

¿Quiere reducir las posibilidades de contraer queratitis por Acanthamoeba? A la hora de limpiar y guardar las lentes de contacto, utilice siempre soluciones para lentes de contacto compradas en tiendas o recetadas por un médico en lugar de agua, aconsejan los expertos. La solución del estuche de las lentes de contacto también debe cambiarse todos los días.

Lavarse y secarse bien las manos antes de colocarse los lentes es fundamental para prevenir infecciones oculares de distintos orígenes. Tampoco se deben usar los lentes para dormir, ya que esto puede causar sequedad, irritación, abrasiones y atrapar gérmenes que pueden derivar en infecciones graves. Usar lentes desechables diarios en lugar de mensuales también puede reducir el riesgo de infecciones.

Si realizar actividades acuáticas sin llevar lentes de contacto no es seguro para usted, puede probar con gafas o gafas protectoras graduadas. Pero esta preocupación también puede ser una buena razón para hablar con su médico sobre la cirugía de corrección de la visión, según la Dra. Ashley Brissette, oftalmóloga de Kelly Vision, un centro de cirugía LASIK y de cataratas de la ciudad de Nueva York.

Estos procedimientos incluyen Smile, PRK (queratectomía fotorrefractiva) o LASIK, todas ellas cirugías con láser, y EVO ICL, que significa “lente colamer implantable evolutiva”, explica Brissette. Cada una de estas cirugías tiene sus pros y sus contras, añade, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, dependiendo de la forma de los ojos, la salud y la graduación. Brissette se sometió a una cirugía LASIK y descubrió que le “cambió la vida”, afirmó.

El diagnóstico preciso de la queratitis por Acanthamoeba comienza con un historial detallado de los hábitos recientes del paciente en cuanto al uso de lentes de contacto y su cuidado, explicó Barney.

Existen algunas pruebas, entre ellas el raspado de la córnea, hisopados o biopsias, que pueden analizarse en laboratorio mediante cultivos o pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), las cuales detectan al organismo a partir de su información genética, indicaron los expertos. La microscopía confocal, una técnica avanzada de imagen, permite a los especialistas observar la ameba en la córnea una vez que se encapsula en forma de quiste, explicó Barney. En este estado, el organismo puede permanecer latente durante meses o incluso años como respuesta a entornos adversos, incluidos aquellos creados por la respuesta inmunitaria del huésped o por medicamentos destinados a eliminar al parásito.

Sin embargo, estas pruebas, especialmente las más avanzadas, no están disponibles en todas partes, al igual que los especialistas que las administran, añadió. Las pruebas suelen realizarse en entornos universitarios o por especialistas en córnea, que son relativamente pocos.

No obtener un diagnóstico preciso hasta consultar a un especialista en córnea, como en los casos de Sánchez y Jamison, es una experiencia común para los pacientes con queratitis por Acanthamoeba.

Si experimenta algún síntoma preocupante y sabe que recientemente ha tenido un comportamiento de alto riesgo, acuda a un especialista en córnea lo antes posible, recomiendan las fuentes.

“El reconocimiento temprano realmente puede ayudar a mejorar los resultados”, afirmó Brissette.

Intentar matar una acanthamoeba mientras se protege el ojo es complicado.

Los tratamientos de primera línea son colirios antiamebianos como la clorhexidina, el isetionato de propamidina, la hexamidina o el PHMB, que no está autorizado en algunos países, entre ellos Estados Unidos, según Lorenzo-Morales. Algunas de estas gotas, especialmente la clorhexidina, pueden causar un dolor intenso debido a sus efectos tóxicos en la córnea, lo que se suma al sufrimiento que ya causa el parásito, de ahí la necesidad de nuevos tratamientos, añadió Lorenzo-Morales.

“Las gotas son muy, muy dolorosas, pero no es un dolor profundo, se siente más a nivel superficial, como una sensación de sequedad y irritación extremas”, dijo Hannah, una mujer de 26 años que padece queratitis por Acanthamoeba desde septiembre de 2024. Hannah pidió que no se utilizara su apellido por motivos de privacidad.

Sin embargo, el tratamiento no fue tan malo como el dolor de la infección en sí, que le provocó a Hannah “la peor migraña de mi vida”, dijo. “Me quedaba en el piso de mi baño en posición fetal, llorando y vomitando”.

A veces se receta a los pacientes dos tipos de medicamentos simultáneamente y deben aplicar varias gotas de cada uno cada media hora o cada hora, durante días o semanas, antes de poder empezar a reducir la dosis y la frecuencia.

“Ha sido horrible”, dijo Jamison sobre su tratamiento durante los últimos cuatro meses. “Las gotas tienen que prepararse de forma especial y deben mantenerse refrigeradas todo el tiempo porque no contienen conservadores”.

Hannah mantiene un mini refrigerador junto a su cama y lleva una bolsa térmica cuando sale, para minimizar el impacto del tratamiento en su sueño, sus diligencias o su vida social.

En ocasiones, cuando el ojo presenta cicatrices, adelgazamiento o perforación de la córnea, es necesario realizar un trasplante de córnea, explicó Brissette, quien también es vocera de la Academia Americana de Oftalmología.

“La cicatriz en mi ojo derecho está justo en el centro de mi visión y cubre toda mi pupila”, dijo Jamison. Señaló que su médico está evaluando el uso de un lente escleral, hecho de plástico transpirable: “La idea es alisar la cicatriz para que sea más uniforme, lo que podría ayudar a mejorar mi visión”.

Jamison aún debe soportar alrededor de un año más de tratamiento, y su visión ha mejorado ligeramente. Con su ojo derecho, en su mayoría solo ve blanco, o formas o luces cuando entrecierra los ojos. Tiene que acercar mucho el rostro a lo que está leyendo y no puede conducir.

Sin embargo, su visión nunca será mejor que 20/40 a menos que reciba un trasplante de córnea, añadió. Esa no es una solución inmediata: el trasplante requiere que parte de la córnea del propio paciente esté sana. Además, existe el riesgo de que los parásitos permanezcan latentes durante años antes de reactivarse y destruir la nueva córnea. Por ello, los médicos primero deben permitir que el ojo del paciente pase al menos varios meses sin tratamiento para asegurar una cicatrización adecuada.

Sánchez se sometió a un trasplante de córnea en octubre, aproximadamente dos años y medio después de contraer la queratitis por Acanthamoeba. Luego desarrolló una catarata que le fue extirpada en octubre de este año.. “Hasta ahora, tengo visión 20/20”, dijo. “Me siento muy, muy bendecida por este resultado”.

Hannah se ha recuperado en gran medida, pero necesita continuar el tratamiento durante un par de meses más, y su visión en un ojo es mucho más borrosa que en el otro, según contó.

Para las personas que están siendo tratadas por queratitis por Acanthamoeba, el “mejor consejo” de Sánchez es que confíen en sus médicos, sean pacientes y no comparen su experiencia con la de los demás.

“Estaba molesta porque mis médicos no querían ir por la vía rápida y hacer antes el trasplante o la cirugía de cataratas”, dijo Sánchez. “Pero me alegra haber confiado en ellos, porque de no haberlo hecho, no creo que hoy tuviera visión 20/20, aunque ese resultado haya llegado tres años después”.

Hannah y Sánchez también recomendaron unirse a grupos de apoyo en línea, que pueden ser útiles tanto a nivel emocional como práctico. Los miembros de estos grupos han sugerido médicos para agilizar diagnósticos y planes de tratamiento, o han compartido consejos para sobrellevar los efectos de la enfermedad.

“Sé que es difícil, pero aguanta. Va a mejorar”, dijo Hannah, aunque lo que significa “mejorar” varía para cada paciente.

