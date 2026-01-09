Video del celular del agente de ICE Jonathan Ross muestra momento de disparos fatales que mataron a Renee Good en Minneapolis

Por Holmes Lybrand, Justin Lear y Sarah Dewberry, CNN

Un video grabado por el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Jonathan Ross ofrece una perspectiva cruda y cercana de los momentos cruciales que rodearon el tiroteo fatal de Renee Good en Minneapolis.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el video, obtenido por CNN, fue grabado con la cámara del celular del agente; el video fue obtenido originalmente por el medio de comunicación conservador de Minnesota, Alpha News.

El vicepresidente J. D. Vance lo retuiteó, afirmando que muestra que el agente estaba en peligro.

“Escuchen esto, por muy duro que sea. A muchos de ustedes les han dicho que este agente no fue atropellado, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, publicó Vance en X.

El video comienza con Rossin frente al vehículo conducido por Good, quien había detenido su camioneta color borgoña perpendicular a la calle, obstruyendo el flujo del tráfico. Ross no dice nada mientras camina por la parte delantera del auto hacia el lado del conductor.

Mientras rodea el coche, se ve a Good con la ventanilla bajada, mirando directamente al agente.

En el video, Good habla con Ross.

“No estoy enfadada contigo”, le dice. Ross no responde. En la ventanilla se ve el reflejo de Ross, con el teléfono en alto, mientras sigue caminando.

El video muestra a Ross caminando hacia la parte trasera del coche. La pasajera, que había salido antes del enfrentamiento, le dice a Ross: “No cambiamos la matrícula todas las mañanas, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

Acerca el móvil a la cara de Ross mientras se dirige a él.

“¿Quieres venir a por nosotros? ¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a buscarte algo de comer, grandullón”, le dice a Ross. Intenta volver al coche, pero la puerta está cerrada.

Entonces se oye a otro agente decirle a Good, la conductora, que “salga del maldito coche”.

Se ve entonces a Good dando marcha atrás y mirando hacia adelante mientras gira el volante a la derecha, lejos de donde se encuentra el agente. El coche avanza, y Ross grita “¡guau!” y entonces se oyen tres disparos en rápida sucesión.

El video no muestra si la camioneta hizo contacto con Ross, ya que el ángulo de la cámara se eleva bruscamente hacia el cielo. Un video anterior grabado por un transeúnte muestra que la camioneta podría haber hecho contacto con Ross al dar una sacudida hacia adelante, moviéndose hacia un lado.

El tiroteo en sí no es visible, pero se oyen tres disparos mientras el teléfono que llevaba en la mano se mueve aún más y luego se dirige hacia la casa detrás de Ross.

La cámara entonces capta la camioneta mientras avanza a toda velocidad. Se oye a alguien gritar “¡Maldita perra!”.

Se oye el impacto de la camioneta contra un coche aparcado, y la cámara hace un paneo hacia la calle.

