Trump quiere que México ‘elimine a los cárteles’. Estas son las razones por las que eso es tan difícil

Apenas unas horas después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el líder venezolano acusado de “narcoterrorismo”, por parte de EE.UU., el presidente Donald Trump sugirió que podría expandir su campaña militar a los grupos de narcotráfico mexicanos. Hoy insistió en que podría atacar a los carteles incluso por tierra.

“Tenemos que hacer algo” sobre el vecino del sur de Estados Unidos, dijo Trump al programa de televisión “Fox and Friends”, ya que el Gobierno de México había rechazado repetidamente su oferta de “eliminar a los cárteles”.

Este viernes, Trump volvió a insistir y dijo que su administración pronto comenzará a tomar medidas contra los cárteles en tierra. “Hemos interceptado el 97% de las drogas que ingresan por vía marítima, y ahora vamos a empezar a actuar en tierra contra los cárteles”, dijo Trump en Fox News.

México podría parecer un objetivo lógico para lo que Trump llama su batalla contra las drogas ilegales. Es el principal productor de fentanilo con destino a EE.UU. y el corredor principal para la cocaína de Colombia. Eso lo convierte en un actor mucho más importante en el comercio mundial de drogas que Venezuela.

Pero la descripción de Trump del mundo del tráfico mexicano –uno dominado por unos pocos cárteles que pueden ser derrotados rápidamente– no concuerda con la realidad de cómo operan estas organizaciones criminales, según analistas de seguridad y expertos académicos.

Durante años, libros, películas y series de Netflix han retratado a los cárteles mexicanos como organizaciones jerárquicas encabezadas por coloridos capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyas escapadas al estilo Houdini de la prisión lo convirtieron en una celebridad. En las décadas de 1980 y 1990, media docena de esos cárteles dominaban la industria del tráfico mexicano, varios de ellos con base cerca de la frontera con EE.UU.

Hoy, el panorama criminal se ha transformado. La mayoría de los viejos cárteles se han fragmentado. Alrededor de 400 grupos criminales de diferentes tamaños operan en todo el país, dijo Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, un grupo consultor mexicano que monitorea las organizaciones armadas.

“Están prácticamente en todas partes”, dijo.

Los mayores grupos de narcotráfico se han vuelto más sofisticados, con numerosas partes interconectadas. El más poderoso, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, está compuesto por alrededor de 90 organizaciones, dijo Guerrero —un aumento respecto a las 45 de hace solo unos años.

“Esta fragmentación ha significado que se necesite una estrategia más compleja y sofisticada para debilitarlos y desmembrarlos”, explicó el especialista.

Incluso capturar a varios de los principales capos no necesariamente paralizará un comercio que vale miles de millones de dólares al año. Las autoridades mexicanas probaron ese enfoque en una agresiva cacería de “capos” del narcotráfico que comenzó alrededor de 2007 y duró una década. El ejército y la policía de México, respaldados por inteligencia y equipo de EE.UU., arrestaron o mataron a decenas de líderes de cárteles. Pero otros surgieron para ocupar su lugar. Toneladas de drogas siguieron fluyendo a través de la frontera con EE.UU.

Las organizaciones de tráfico se han convertido en redes económicas complejas con una gran base de consumidores, más parecidas a corporaciones multinacionales que a los tradicionales grupos terroristas, dijo Benjamin T. Smith, historiador y autor de “The Dope: the Real History of the Mexican Drug Trade”.

“Si mañana eliminaras al CEO de Coca-Cola, no dejarían de vender Coca-Cola”, dijo. “Mientras exista una gran demanda de drogas, no vas a eliminar la oferta”.

De hecho, muchos analistas sostienen que la estrategia de los “capos” fracasó, fragmentando los cárteles más grandes en grupos más pequeños que luchan entre sí y contra el Gobierno. Eso no solo contribuyó a una espiral de violencia. También ayudó a cambiar la forma en que operan los grupos criminales en México.

Cada vez más, buscan controlar territorios e imponer “impuestos” a casi todos en su zona de influencia. Eso incluye tanto a negocios legales, como los cultivadores de aguacate, como a traficantes de drogas y migrantes que van hacia Estados Unidos. Quienes no pagan, se arriesgan a ser asesinados.

Lo que hace que la seguridad del país sea particularmente desafiante es que “nadie tiene el control firme, ni los cárteles ni el Gobierno”, dijo Falko Ernst, investigador sobre el crimen organizado en México. En algunas áreas, como la Ciudad de México, el Gobierno tiene la ventaja. En otras, mandan los grupos armados.

“Tienes un mosaico de diferentes formas de poder,” dijo él. “Esto lo hace tan complejo que no puedes simplemente ejecutar una sola solución para todo el país. El poder, la violencia del conflicto, las drogas y el crimen no siguen un solo modelo. Siguen mil modelos”.

Los carteles se han vuelto cada vez más resilientes a medida que han penetrado la estructura política del país. Eso fue evidente en las elecciones nacionales de 2024, cuando los grupos criminales buscaron abiertamente instalar a sus propios alcaldes en diferentes regiones. Tres decenas de candidatos fueron asesinados durante la campaña, y cientos más se retiraron debido a la intimidación de los carteles.

Los grupos criminales también están incrustados en muchas fuerzas policiales locales y han asumido un papel cada vez mayor en la economía. En algunas áreas, efectivamente operan sus propios servicios de inteligencia, pagando o amenazando a vendedores ambulantes, obreros de la construcción, taxistas y otros para que reporten los movimientos de las fuerzas de seguridad.

Eliminar a los líderes de los carteles no eliminará ese tipo de estructura, dijo Smith. “Tendrías que sacar a la fuerza policial local, pero también a los comerciantes, los taxistas, los choferes de autobús, toda la infraestructura que utilizan”.

Las organizaciones criminales han reforzado aún más su apoyo en algunas comunidades proporcionando trabajos. Un estudio de 2023 realizado por investigadores mexicanos y europeos, publicado en la revista Science, estimó que los carteles empleaban entre 160.000 y 185.000 personas en todo el país.

CNN pidió comentarios a la Casa Blanca sobre los argumentos de que Trump está simplificando demasiado el problema de los carteles mexicanos. Una portavoz, Anna Kelly, respondió refiriéndose a la recién emitida Estrategia Nacional de Seguridad y la Doctrina Monroe, una política establecida en el siglo XIX que advertía a los forasteros –particularmente europeos– que mantuvieran sus manos fuera del hemisferio occidental.

“La administración está reafirmando y haciendo cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, controlar la migración y detener el tráfico de drogas”, escribió Kelly. “El presidente tiene muchas opciones a su disposición para continuar protegiendo nuestro país de los narcóticos ilícitos que matan a decenas de miles de estadounidenses cada año”.

En contraste con los líderes de Venezuela, la presidenta de México ha mantenido una relación amistosa con la administración Trump. Pero Sheinbaum ha marcado un límite respecto a permitir la entrada de tropas estadounidenses en México.

“Nuestra posición debe ser firme y clara en cuanto a nuestra soberanía,” dijo Sheinbaum a los reporteros el lunes, enfatizando que quería trabajar con Trump, pero no recibir órdenes de él.

“En este momento estamos concentrados en la cooperación y colaboración, sin subordinación,” dijo ella.

Sheinbaum tiene varias razones para su posición. Una acción militar estadounidense podría desencadenar una fuerte reacción, no solo de un público con profundos recuerdos de invasiones estadounidenses en los siglos XIX y principios del XX, sino también del izquierdista partido Morena de Sheinbaum y del ejército mexicano, sumamente nacionalista.

Las redadas antidrogas de EE.UU. también podrían desatar una violencia extensa, tal vez incluso desestabilizar el país.

El estado de Sinaloa, en el Pacífico, ofrece una advertencia. El verano pasado, traficantes mexicanos aparentemente en coordinación con autoridades estadounidenses capturaron a un líder del cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y lo llevaron apresuradamente a un avión rumbo a Nuevo México. Las autoridades antidrogas estadounidenses celebraron la captura. Pero la acción detonó una guerra interna en el cartel que ha convertido al estado en un campo de batalla, con miles de muertos o desaparecidos.

Sheinbaum sostiene que no hay necesidad de tropas estadounidenses en el terreno, ya que ella ya está tomando medidas duras contra los carteles. Desde que Trump asumió la presidencia hace casi un año, amenazando con severas sanciones para obligar a México a frenar el tráfico de fentanilo, Sheinbaum ha enviado miles de soldados a la frontera con EE.UU. para interceptar narcóticos y migrantes. También transfirió decenas de sospechosos principales de tráfico de drogas de prisiones mexicanas a Estados Unidos, en un par de operaciones dramáticas.

Cualquier intervención militar unilateral de EE. UU. podría dañar gravemente las relaciones con un país que se ha convertido en el socio comercial número uno de Washington.

El lunes, Trump repitió su afirmación de que “tenemos que hacer algo” sobre las drogas que “entran a raudales por México”. Sheinbaum “tiene un poco de miedo” de aceptar su oferta de enviar tropas, dijo él. “Los cárteles están controlando México.”

Sheinbaum, conocida por su carácter sereno y firme, trató de restar importancia a sus comentarios. “Ha habido muy buena comunicación” con la administración Trump, dijo en una conferencia de prensa el martes. Al preguntársele si creía poco probable que Trump emprendiera una acción militar estadounidense en México, respondió simplemente: “Sí”.

Trump ha introducido una nueva nota de incertidumbre en la relación bilateral. Con la redada en Venezuela, Estados Unidos “actuó como una potencia que va a establecer el orden en su vecindad inmediata”, escribió Brenda Estefan, profesora de geopolítica en la escuela de negocios IPADE de la Ciudad de México, en una columna en el periódico Reforma. La medida de EE.UU. “establece una nueva estructura de poder que ningún país de América Latina puede ignorar”.

