Tras declaraciones sobre ataques por tierra a cárteles, Sheinbaum dice que “si es necesario” hablarán con Trump

Por Uriel Blanco y Verónica Calderón, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este viernes las recientes declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles ataques por tierra a cárteles como la “manera de comunicar” del mandatario estadounidense y dijo que, de ser necesario, hablarán con él “para fortalecer la coordinación”.

“Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, que consideramos que es parte de su manera de comunicar, le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

Trump dijo el jueves que su Gobierno pronto comenzará acciones para atacar a los cárteles en tierra e hizo referencia a México.

“Hemos eliminado el 97 % de las drogas que entran por agua, y ahora vamos a empezar a atacar por tierra, en relación con los cárteles”, dijo Trump en Fox News.

“Los cárteles están controlando México”, agregó. “Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”.

La declaraciones de Trump se dan en medio de momentos de tensión para la región de América Latina, luego del ataque de EE.UU. a Venezuela el pasado 3 de enero y la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes están detenidos en Nueva York y se declararon inocentes en su primera aparición ante el tribunal esta semana.

Un día después de la captura de Maduro por parte de EE.UU., Trump dijo que las drogas están “fluyendo” a través de México y que “vamos a tener que hacer algo”. El presidente de EE.UU. añadió que los cárteles en México son “muy fuertes” y que “México tiene que ponerse las pilas”. En una entrevista telefónica con Fox News, Trump dijo que le preguntó a Sheinbaum si quería ayuda del Ejército de Estados Unidos para erradicar a los cárteles de la droga.

El lunes, Sheinbaum dijo en su conferencia diaria que “la historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”.

El martes, la presidenta de México dedicó gran parte de su conferencia matutina a justificar las acciones que —dijo— sí está realizando su Gobierno para contener la violencia, aunque subrayó que en Estados Unidos “también tienen que hacer su parte”.

En tanto, Sheinbaum se refirió al tema el jueves y dijo: “No queremos pelearnos con Estados Unidos”.

