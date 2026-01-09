¿Por qué protestan los iraníes y qué significa esto para el régimen?

Por Mostafa Salem, CNN

Las protestas contra el Gobierno en Irán estallaron por decimotercer día consecutivo el viernes, en una ola de disturbios a nivel nacional que supone el mayor desafío al régimen en años.

Las autoridades cortaron el acceso a Internet y las líneas telefónicas el jueves, la noche más importante de manifestaciones a nivel nacional hasta ahora, dejando a Irán prácticamente aislado del mundo exterior. Los grupos de derechos humanos afirman que decenas de personas han perdido la vida desde que comenzaron las protestas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con atacar Irán si las fuerzas de seguridad responden con la fuerza. El líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, ha instado a Trump a “centrarse en su propio país” y ha culpado a Estados Unidos de incitar las protestas.

Mientras la ira pública sigue creciendo y las manifestaciones continúan, esto es lo que hay que saber.

Las protestas comenzaron como manifestaciones en los bazares de Teherán por la inflación galopante, pero se han extendido por todo el país y se han transformado en protestas más generales contra el régimen.

La preocupación por la inflación llegó a su punto álgido la semana pasada, cuando los precios de productos básicos como el aceite de cocina y el pollo se dispararon de la noche a la mañana, y algunos productos desaparecieron por completo de las estanterías.

La situación se agravó con la decisión del Banco Central de poner fin a un programa que permitía a algunos importadores acceder a dólares estadounidenses más baratos en comparación con el resto del mercado, lo que llevó a los comerciantes a aumentar los precios y a algunos a cerrar sus puertas, lo que desencadenó las manifestaciones.

La medida tomada por los bazaaris, como se les conoce, es drástica para un grupo que tradicionalmente ha apoyado a la República Islámica.

El Gobierno reformista intentó aliviar la presión ofreciendo ayudas directas en efectivo de casi US$ 7 al mes, pero la medida no ha logrado calmar los disturbios.

Las últimas protestas son las de mayor envergadura desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras se encontraba bajo custodia de la policía religiosa, provocó las protestas generalizadas “Mujer, vida, libertad”.

Ahora, personas de más de 100 ciudades han participado en las manifestaciones, que comenzaron hace casi dos semanas.

Las protestas se han extendido a provincias iraníes tan occidentales como Ilam, una región de mayoría kurda fronteriza con Iraq, y Lorestán, ambas convertidas en focos de disturbios. Impulsadas por la división étnica y la pobreza, las multitudes incendiaron las calles y corearon “Muerte a Jamenei”, desafiando directamente a Jamenei, que ostenta la máxima autoridad sobre los asuntos religiosos y estatales de la nación.

La agencia de noticias Fars, afiliada al Estado iraní, afirmó que 950 agentes de policía y 60 miembros de la fuerza paramilitar Basij han resultado heridos en las protestas, principalmente en enfrentamientos con “alborotadores” en las provincias occidentales “equipados con armas de fuego, granadas y otras armas”.

Al menos 45 manifestantes, entre ellos ocho niños, han muerto desde que comenzaron las manifestaciones, según informó el jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega. Según esta organización, cientos más han resultado heridos y más de 2.000 personas han sido detenidas. CNN no ha podido verificar de forma independiente el número de muertos y detenidos, y los medios de comunicación estatales iraníes han informado en ocasiones de muertes individuales sin dar una cifra global.

Es notable el hecho de que las recientes protestas hayan comenzado con los bazaaris, una poderosa fuerza de cambio en la historia de Irán y considerada leal al régimen.

La duradera alianza entre los bazaaris y el clero en Irán hizo que los comerciantes desempeñaran un papel crucial como hacedores de reyes a lo largo de la historia de Irán. Fue su apoyo a esos mismos clérigos lo que finalmente contribuyó al éxito de la Revolución islámica de 1979, proporcionando a los rebeldes una base financiera que condujo a la caída del sha, el monarca.

“Durante más de 100 años de historia iraní, los bazaaris han sido actores clave en todos los movimientos políticos importantes de Irán. […] Muchos observadores creen que los bazaaris son algunos de los más leales a la República Islámica”, dijo a CNN Arang Keshavarzian, profesor asociado de Estudios de Medio Oriente e Islámicos en la Universidad de Nueva York y autor de “Bazaar and State in Iran” (El bazar y el Estado en Irán).

Desde entonces, su papel como fuerza política importante se ha vuelto más simbólico, pero el impacto de las fluctuaciones monetarias en sus negocios es lo que los llevó a desencadenar las protestas que desde entonces se han vuelto mortales.

Las autoridades también han tratado de diferenciar entre los manifestantes económicos y los que piden un cambio de régimen, tildando a estos últimos de “alborotadores” y “mercenarios” respaldados por extranjeros, al tiempo que prometen una represión más dura contra ellos.

Dos expertos que hablaron con CNN dijeron que las protestas podrían conducir a un cambio significativo.

“Estas protestas, sea cual sea el resultado, sin duda dañarán aún más la ya fracturada legitimidad de un Estado que, en mi opinión, se encuentra al final de su vida”, dijo Sanam Vakil, directora del Programa de Medio Oriente y Norte de África de Chatham House, a Eleni Giokos, de CNN.

Esta ronda de protestas se percibe de forma diferente a las anteriores debido a la sensación de frustración y agotamiento entre la población iraní, afirmó Dina Esfandiary, responsable de Medio Oriente de Bloomberg Economics.

“Se ha llegado a un punto de ebullición”, afirmó Esfandiary. “Preveo que la República Islámica que vemos hoy en día probablemente no existirá en 2027. Realmente creo que va a haber algún cambio”.

Irán es una teocracia desde 1979, cuando los clérigos derrocaron a un monarca secular aliado con Occidente, lo que condujo a la formación de la República Islámica liderada por el ayatola Ruhollah Jomeini.

Masoud Pezeshkian fue elegido presidente en 2024, promoviendo una política exterior más pragmática, pero sus poderes son limitados y Jamenei toma las decisiones sobre todos los asuntos importantes del Estado.

“No debemos esperar que el Gobierno se ocupe de todo esto por sí solo”, dijo Pezeshkian en un discurso televisado el lunes.

Pezeshkian se posicionó anteriormente como defensor de la clase trabajadora, prometiendo alivio económico mediante una menor intervención del Gobierno en el mercado de divisas, al tiempo que culpaba a las sanciones estadounidenses, la corrupción y la impresión excesiva de dinero.

Pero la corrupción en todas las esferas del Gobierno, la mala gestión de los fondos y la convergencia de los problemas medioambientales y el estancamiento del liderazgo tienen al Gobierno al borde del abismo.

Más de un año después de su elección, la clase trabajadora que prometió proteger y la clase media que constituye la columna vertebral de la sociedad iraní están pasando apuros.

Factores externos como las sanciones paralizantes y una posible nueva guerra con Estados Unidos e Israel han sumido al Estado en la paranoia y a la población en la ansiedad.

El viernes, la agencia estatal de noticias Tasnim informó de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había emitido un comunicado en el que advertía de que la preservación del Gobierno del país era su “línea roja” y se reservaba el derecho a “tomar represalias”.

Reza Pahlavi, el hijo exiliado del difunto sha, se ha posicionado como una alternativa viable al régimen gobernante, declarando su apoyo a las protestas y haciendo llamamientos directos a una acción coordinada a nivel nacional.

El martes, Pahlavi pidió a los iraníes que corearan consignas en masa.

Al menos algunos de los manifestantes parecían estar atendiendo a su llamamiento. Una de las consignas que gritaban los manifestantes el jueves fue: “Esta es la última batalla, Pahlavi volverá”, según un video revisado por la CNN.

Aunque en los videos de las manifestaciones se han escuchado cánticos a favor de la monarquía, el alcance del apoyo monárquico en todo el país sigue sin estar claro.

“Ninguno de los líderes políticos de Irán tiene un plan para sacar al país de la crisis”, dijo Keshavarzian a CNN.

“La única herramienta que le queda realmente a la República Islámica es la coacción y la fuerza. La gente ha probado diferentes métodos para expresar sus opiniones”, añadió. “Pero en los últimos 15 años, gran parte de la población ha perdido la confianza en el régimen”.

Trump ha advertido a Teherán en múltiples ocasiones de las graves consecuencias que tendría matar a los manifestantes.

“Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante sus disturbios… les vamos a dar muy duro”, declaró Trump el jueves al locutor de radio conservador Hugh Hewitt.

Al día siguiente, Trump repitió en una reunión con ejecutivos petroleros que las autoridades iraníes “más les vale no empezar a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar”, pero dijo que Estados Unidos no enviaría “tropas sobre el terreno”.

Hace solo seis meses, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán por primera vez, y Trump planteó la posibilidad de nuevos ataques la semana pasada, pocos días después de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En un discurso televisado, en el que hizo sus primeras declaraciones públicas desde que comenzaron las manifestaciones, Jamenei pidió a Trump que “se centrara en los problemas de su propio país”.

“Hay algunos agitadores que quieren complacer al presidente estadounidense destruyendo la propiedad pública. Un pueblo iraní unido derrotará a todos los enemigos”, afirmó.

“La República Islámica no cederá ante aquellos que buscan destruirnos”, añadió Jamenei.

Kara Fox, Max Saltman, Adam Pourahmadi, Charlotte Reck, Aditi Sangal y Betul Tuncer, de CNN, contribuyeron a este reporte.

