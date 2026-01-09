Milei, en entrevista con CNN: “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”

Por CNN Español

En una entrevista grabada antes de los ataques que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, Andrés Oppenheimer dialogó con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien fue contundente en sus definiciones sobre Venezuela.

Milei calificó al operativo, hasta entonces hipotético, como una “liberación” y se mostró “dispuesto a ayudar” en ese proceso.

Se refirió también otros aspectos de su política exterior. Aseguró que no tiene interés en mantener un diálogo con su par brasilero, Lula Da Silva, pese a los lazos comerciales entre sus países y criticó duramente al mandatario colombiano Gustavo Petro.

Con la idea de oponerse al “socialismo del siglo XXI”, adelantó que trabaja en la creación de un bloque de países con gobiernos “promercado” en la región.

Sus críticas se extendieron a la ONU, y reflexionó sobre el rol que el organismo debería tener en el escenario global. Se mostró además muy elogioso con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre quien expresó su admiración.

Respecto a su relación con potencias como Estados Unidos y China dijo mantener una buena relación y que incluso planea visitar el país asiático en 2026. En esa línea, aclaró que Donald Trump no le requirió mantener distancia con Beijing a cambio de su apoyo político.

Milei no dejó de lado los temas domésticos. Habló sobre el futuro político de su hermana Karina, sostuvo que “no hubo estafa” en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y destacó logros económicos de su gestión, minimizando las críticas a su gobierno.

La siguiente es una versión editada de la entrevista que Javier Milei dio a CNN el 30 de diciembre de 2025.

-Usted, el 20 de diciembre, si mal no recuerdo, firmó una declaración con otros países del Mercosur diciendo que apoyaban la presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, pero usaban la palabra presión. El presidente Trump está hablando de algo más que presión. Está hablando de ataques terrestres. ¿Usted apoyaría una invasión?

-Absolutamente. No lo llamaría invasión. Lo llamaría liberación. El régimen de Maduro es en América Latina hoy lo que fue Cuba, el castrismo en los 70´. Básicamente, el socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo desde la vía democrática, pero por la propia dinámica que llevan estos regímenes, terminan en situaciones totalitarias. En el caso de Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico. Además, ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos y que han trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI. Por eso también, países alineados con el socialismo del siglo XXI, que son financiados por este narcoterrorista asesino, después no lo quieren condenar.

-Hay mucha gente que no le gusta el régimen de Venezuela, pero temen que, si hay una invasión unilateral de Estados Unidos, eso le dé munición a la izquierda o la ultraizquierda para, por generaciones, revivir el tema del imperialismo yanqui. ¿Qué dice usted sobre el argumento de que esto tenía que ser una acción acordada, coordinada con varios países amigos?

-Usted puede coordinar la solución y ponerle el formato que quiera. Lo que está claro es que Venezuela tiene un régimen dictatorial ilegítimo y que ha perdido en las urnas, que ha violentado los resultados. No reconoce los resultados. Entonces está ilegítimamente en el poder sostenido sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, usted dígame si eso le parece justo.

-Pero mi pregunta es…

-¿Usted cree que la situación que viven los venezolanos es justa? (…) Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo van a tener. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial, narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro, échele agua.

-¿Qué tipo de apoyo podría prestar Argentina?

-El que me requieran.

-¿Le han requerido algo hasta ahora?

-Aún no, pero yo estoy dispuesto a ayudar. Estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo.

-¿Cómo podría ser ese apoyo? ¿Tropas?

-Lo evaluaremos cuando nos hagan los pedidos. Si los podemos responder, lo vamos a hacer.

-Maduro dice que todo esto es un plan de Estados Unidos para poder apoderarse…

-No me importa nada lo que diga un mentiroso narcoterrorista asesino como Maduro.

Luego de la captura de Nicolás Maduro, CNN contactó al Gobierno de Argentina para consultarle si sostenía la misma posición y respondió:

“Apoyamos incondicionalmente la decisión de Donald Trump de capturar a un narco dictador criminal como Maduro. Es un momento histórico para la libertad, la democracia y para los que luchan por una Venezuela libre. Argentina está del lado correcto de la historia”.

Consultado sobre la decisión de EE.UU. de dejar de lado a la líder opositora María Corina Machado tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Argentina respondió:

“Lo importante es que la transición dispuesta por Donald Trump va a garantizar el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela en un contexto de paz. Confiamos en este proceso de pacificación de un país infectado por el socialismo del siglo XXI que terminó en la mayor tragedia humanitaria que ha visto el mundo en décadas”.

El gobierno de Venezuela no ha respondido a la consulta de CNN sobre los dichos de Milei. Sin embargo, ha negado la existencia del Cartel de los Soles en reiteradas ocasiones y sostuvo que estas acusaciones solo buscan confundir para “saquear” al país.

-Brasil dijo en esa misma reunión de diciembre del Mercosur que sería una “catástrofe humanitaria”. Palabras textuales, si no me equivoco, del presidente Lula.

-Alineado con el socialismo del siglo XXI.

-¿Pero puede haber una salida diplomática como la que propone Brasil?

-No creo, porque la solución de los aliados del socialismo del siglo XXI es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron.

-¿Usted habló con Lula de esto personalmente?

-No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema.

-En esa reunión su saludo con él fue frío, gélido casi. O sea, ¿no se encontraron detrás de los corredores, detrás de bambalinas? ¿No hablaron?

-No. Ni me interesa.

-Usted dijo por esa época que Sudamérica ha despertado y hay un giro hacia la libertad, refiriéndose a los gobiernos de derecha o de centroderecha que han ganado elecciones en los últimos tiempos, empezando por usted, Ecuador, Bolivia, Chile, etcétera. ¿Se está formando un bloque de países, como queramos llamarlo, de centro-derecha o derecha?

-Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es, ni más ni menos, que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tome el poder y empobrezca a la población. Todos los lugares donde se aplica es un fracaso.

-Bueno, pero la pregunta es ¿se va a formar un bloque?

-Estoy trabajando activamente por eso.

-¿Ya tiene nombre ese bloque?

-No, todavía no le pusimos nombre, pero ya se van. Ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando.

-¿Cómo lo definiría? Ese sería un bloque informal, sería un bloque formal.

-No, estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea, digamos, abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. Ni qué hablar de las versiones más extremas.

-¿Tienen alguna reunión planeada como grupo?

-La estamos diseñando.

-¿Pero podría ser el primer trimestre del 2026?

-Es un trabajo que está llevando a cabo el canciller Quirno.

-Presidente, este año habrá elecciones en varios países latinoamericanos. Empecemos por Colombia. El presidente Petro lo ha calificado a usted de ser un nostálgico de Mussolini y hace pocos días difundió un video mostrando saqueos en Buenos Aires, que después resultaron ser de hace dos o tres años, antes que usted estuviera en el gobierno…

-Eso lo muestra de cuerpo entero, que es un mentiroso.

-¿Le ilusiona la posibilidad de un cambio de gobierno en Colombia?

Lo van a tener que determinar los colombianos, pero claramente no es alguien con quien comulgo con las ideas. Pero es interesante que sea tan ignorante porque, de hecho, el propio Mussolini cuando habla sobre el fascismo, es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado, digamos, es una de las variantes socialistas del fascismo. Les duela o no, lo quieran aceptar o no, tanto el nazismo como el fascismo son vertientes del socialismo. Que ellos no lo quieran aceptar es un problema de ellos. Hay un libro reciente sobre el tema de Axel Kaiser y, cuando usted mira las ideas y tienen grandes coincidencias. El problema es que sabemos que el nazismo y el fascismo han sido verdaderamente horrorosos y, consecuentemente, se quieren sacar esa carga de encima y tienen este hábito de proyectar. Y de cualquiera de los males que anda dando vueltas sobre la Tierra, se lo van a querer cargar al capitalismo de libre empresa.

-En octubre va a haber elecciones en Brasil, gran socio comercial de Argentina. En la misma pregunta que le hacía antes, ¿le ilusiona la posibilidad de un cambio de gobierno en Brasil?

-De nuevo, es una elección de los brasileros. Con la diferencia de que tengo amigos, como los Bolsonaro.

-¿Entonces?

-Si usted me pregunta a mí, si me saca del lugar del político, está claro que prefiero una solución con los Bolsonaro y no una solución del socialismo siglo XXI.

-Pero si gana Lula. ¿Buscaría un acercamiento con Brasil en aras de mejorar las relaciones comerciales?

-¿Y acaso no estamos trabajando en las relaciones comerciales? Digo, ¿que no se puede tener relaciones maduras? Uno puede pensar distinto y puede seguir comercializando. El comercio beneficia a todos. Hay una frase de Milton Friedman, basado en un artículo de Reid, que se llama “Yo, el lápiz”. Cuenta cómo distintas personas en el mundo comercializan entre ellas, y que aun cuando pudieran tener profundas diferencias, todos se benefician de los intercambios. Así que se puede convivir, pero claramente antes dejar las ideas de la libertad y abrazar el socialismo preferiría no estar más en este mundo.

-Bueno, a propósito de ese pragmatismo, usted durante la campaña electoral fue muy duro con China. Desde entonces, ha tenido acercamientos. ¿Piensa viajar a China en el 2026?

-Sí, estamos planeando un viaje a China. Tenemos una muy buena relación comercial con China y tenemos que tratar de comercializar con todos los países del mundo y todos aquellos que quieran comercializar con nosotros, bienvenido. Y en ese sentido, China es un gran socio comercial.

-El presidente Trump ha dicho que va a tratar de desincentivar las relaciones de América Latina con China. China, como usted acaba de decir, no es uno de los principales socios, sino el principal de Argentina…

-Sí, pero eso no está vinculado a lo comercial, está vinculado a lo geopolítico, que es una música distinta.

-¿Argentina va a cambiar su actual política, por ejemplo, respecto de los observatorios de China en la Patagonia?

-Nosotros somos aliados de Estados Unidos e Israel. Después están las cuestiones comerciales y se tratarán.

-Bueno, en lo geopolítico Estados Unidos está preocupado por los observatorios que tiene China en la Patagonia y en San Juan, que según me dicen funcionarios de Estados Unidos, no tengo la menor forma de saber si es cierto o no, pueden captar el movimiento de aviones de Estados Unidos, por ejemplo, instantáneamente. Y en el caso de una guerra de Estados Unidos con China…

-Habrá que validar esas hipótesis sobre hechos fácticos. No me han hecho ese planteo.

-Usted ha anunciado, si mal no recuerdo, que va a viajar a Israel en el 2026. ¿Va a hacer una parada en Ucrania en camino?

-No lo sé, ese programa lo está definiendo estratégicamente el canciller Quirno.

-¿Usted quiere?

-Me encantaría. Tengo una gran relación con Zelensky. Tengo admiración por él.

-Presidente, su gobierno está apoyando a Rafael Grossi como candidato a Secretario General de la ONU. Este año se elige nuevo Secretario y le toca a América Latina. La cosa está entre él, Michelle Bachelet, de Chile, y muy pocos otros candidatos. Si gana Grossi, ¿qué cambio le gustaría ver a usted en la ONU?

-Grossi tiene una agenda muy concreta y, en parte, de empezar a cambiar este este perfil que ha tomado Naciones Unidas, que verdaderamente es un fracaso tras fracaso, porque la iniciativa del nuevo milenio fue un fracaso, la Agenda 2030 un fracaso, y la nueva agenda que vendría a ser como la Agenda 2030 recargada, también va a ser un fracaso. Entonces hay que tratar de empezar a salir de ese formato woke, que lo único que hace es alimentar burocracia, pero no le mejora la calidad de vida a nadie.

-¿Pero qué es la agenda woke?

-La agenda 2030. Son títulos muy lindos, pero las consecuencias son nefastas para el mundo. Lo que tiene que hacer la ONU es volver a su mandato original, que era un espacio donde se juntaban los países para tratar de evitar los conflictos y mejorar las relaciones. No estar imponiendo agendas que destruyen a los países.

-¿Es un tema importante para usted este de la ONU? ¿Lo planteó con el presidente Trump cuando estuvo con él?

-Tenemos una visión plenamente alineada en el caso de la ONU, tanto con el presidente Trump como con Benjamin Netanyahu.

-Hablemos un poco de Argentina. Usted le dio una paliza al kirchnerismo en las elecciones legislativas de octubre. Después, Trump sugirió que su triunfo fue gracias a él. ¿Es cierto eso?

-Creo que ganamos gracias a un conjunto de elementos donde claramente el apoyo que nos ha dado Estados Unidos ha jugado un rol fundamental. Argentina, desde marzo, abril de este año nuestro programa empezó a ser saboteado y torpedeado de una manera feroz por parte del kirchnerismo y los que ocasionalmente buscaron sacar un rédito político aun cuando pudieran estar más cerca de las ideas, por decirlo de alguna manera. Eso derivó en una concatenación de votaciones desfavorables en el Congreso, un ataque permanente sobre el programa económico. Nunca existió un ataque tan brutal sobre un programa como en este caso. Y aun así resistió. En el último tramo, recibimos un apoyo explícito de Estados Unidos, con una ayuda concreta. La ayuda concreta fueron 2.000 millones. O sea, que dentro del tamaño del ataque es solo el 5%. Digo, usted no va a ser una teoría para explicar el cinco. Lo que pasa es que jugó un rol fundamental en el cambio de expectativas y de humor, porque cuando usted vio del otro lado del mercado y vio al tesoro norteamericano dijo: bueno, acá la cosa va por otro lado, entonces, sí tuvo un rol fundamental para poder ordenar las expectativas. Y la verdad es que, digamos, por la lógica con la que funciona Argentina esa ayuda ha sido muy importante.

-Hubo muchas especulaciones acá en Argentina sobre qué ofreció Argentina en contrapartida. ¿Ustedes le ofrecieron algo al presidente Trump?

-Hicimos un swap. Argentina es un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos decidió darnos su apoyo.

-¿No hubo contrapartida?

-No.

-¿Le preocupa que argentinos, venezolanos, colombianos, gente de muchos otros países que estaban legalmente en Estados Unidos, haciendo sus trámites, estén siendo arrestados en las calles y deportados a veces a países que no son los suyos?

-Es problema de la política interna de Estados Unidos. No tengo por qué meterme.

-Pero son argentinos algunos de los deportados.

-Cuando llegue el caso de los argentinos utilizaré los canales diplomáticos para responder y velar por su bienestar.

-Pero ha habido, no es un caso hipotético.

-Las políticas de cada gobierno las determina cada gobierno. (…) Acá el punto es: cuando usted internaliza la cantidad de restricciones que tiene al momento de tomar decisiones, te puedo asegurar que sentiría vergüenza de dar recomendaciones, no solo sobre la situación de otros gobiernos en otros países, sino que hasta le daría vergüenza opinar sobre su propio país.

-Independientemente de que usted esté de acuerdo o no, me está diciendo que por cuestiones pragmáticas no puede opinar sobre este tema.

-Claro, pero yo lo voy a poner en estos términos. Los argentinos van a decidir que yo esté dos años más o seis años más. Supongamos que estuviera dos mandatos, por las reglas en las que yo entré, significa que yo me voy de la política. Una vez que yo termine, ya sea mi primer mandato o mi segundo mandato, no voy a estar más en política.

-Eso se lo quiero preguntar después, presidente. Por qué yo he entrevistado muchos presidentes y muchos me han dicho lo mismo, y después del segundo….

-Le recomiendo que mire la historia de cada uno de ellos, de dónde vienen y cómo soy yo. Se va a dar cuenta que no es postural. El día que yo termine esto tengo pensado irme a vivir a un campo solo con mis perros y dedicarme a escribir y dar conferencias.

-Pero el poder marea, presidente.

-El punto es: ¿para qué quiere usted el poder? Yo tengo claro para qué quieren el poder algunas personas, en general lo quieren por codicia, por lujuria o por ego.

-Aunque la inflación bajó enormemente y eso es un gran logro. Y aunque la pobreza cayó al 27.5%, si no me equivoco, el consumo también cayó muchísimo. La gente con la que hablé en estos días en Buenos Aires me dice que bajó enormemente el consumo. ¿Cómo se explica que baje la pobreza y baje el consumo?

-Nosotros cuando llegamos, la tasa de inflación corría al uno y medio diario. Si bien el año terminó en 211% y cuando usted seguía la interanual, llegó a tocar un pico de 300%, después bajó al 117% y este año el 31%. Y si usted toma la punta de mayoristas 54% mensual, eso anual le da 17.000%. Y hoy la inflación mayorista en este año termina en torno al 24%. O sea, el último dato dio 1,3%. Es decir que el proceso de desinflación está funcionando de una manera importante. Nosotros estimamos que, dado que la cantidad de dinero quedó fija a mitad del año pasado, dado los rezagos de la política monetaria, debería empezar con cero la tasa de inflación a partir de mitad del año que viene.

-¿A mitad del 2026?

-Exactamente. Dicho esto, una de las cosas que es importante es que la inflación es un impuesto ultra regresivo y castiga más fuerte a los más vulnerables. La contracara de esto ha sido que cuando nosotros sinceramos la macroeconomía y en la pobreza la frecuencia mensual saltó al 57%, fruto de los controles de precio, fruto de la escasez, y además se medía semestralmente en dosis que metía mucha tierra bajo la alfombra. Era tanto que se debía hecho una montaña. Ese número hoy es 27,5%, como usted dice, y significó una caída de 30 puntos, es decir, cerca de 13, 14 millones de argentinos salieron de la pobreza.

El segundo punto es que la economía argentina tocó un piso en el mes abril de 2024. A partir de ahí comenzó a crecer fuertemente. Y Argentina está cerca del nivel máximo de PBI observado en la serie histórica. Si usted toma el consumo, también está en el pico máximo de la serie histórica. Entonces parte del problema es parte del relato.

-El relato opositor.

-Claro, donde con encuestas de dudosa calidad, por no decir prefabricadas, para generar un relato electoral, en ese contexto, usted lo que tiene es que empezaron con que el consumo…

-Pero presidente…

-Yo le podría decir: si usted mira las ventas de supermercados, las ventas de shopping, claramente están golpeadas, pero ¿por qué no van y miran el balance de Mercado Libre? Entonces usted va a ver cómo está subiendo el consumo.

-Pero los hechos son que la macroeconomía mejoró muchísimo, pero la microeconomía…

-Esa es una discusión que no tiene sentido, propia de ignorantes. La macroeconomía es la suma de la microeconomía en sí. No existe esa dicotomía.

-Mucha gente con la que hablé, que votó por usted, que sigue estando de acuerdo con usted, que dice que lo anterior era un desastre… Les pregunté: voy a entrevistar al presidente Milei en unos días. ¿Qué le preguntarías? Y todos me dijeron lo mismo. Pregúntale cuando la macro va a reflejarse en la micro.

-Argentina está fuertemente dominada por economistas de formación muy precaria y trazan una línea entre la micro y la macro que no existe. Además, los medios de comunicación juegan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les corté la pauta oficial. Entonces todo lo bueno lo minimizan, lo muestran como malo. Y si llega a haber algo malo, es una catástrofe. Entonces hay un sesgo sobre cómo usted está absorbiendo la información.

Cuando usted mira las encuestas, cuando usted pregunta sobre la situación personal a las personas, tanto presente como la expectativa, siempre los números a nivel personal son fuertemente mejores que en la macro. ¿Por qué? Porque usted puede contestar sobre lo que le está pasando a usted. Pero cuando le preguntan por la macro, usted no es un especialista, entonces escucha. Y de repente escucha a economistas que a lo largo de estos dos años erraron todo. Entonces, ¿qué valor tiene la opinión de un economista que erró todo?

-Mucha gente ha dicho y escrito que usted, en los últimos meses se ha moderado. Que antes insultaba a los periodistas, insultaba a los economistas. ¿Cuál es el verdadero Milei, el de antes o el de ahora?

-Bueno, las personas también evolucionan. Obviamente, si usted toma un video mío de hace 15 años…

-Yo hablo de hace cuatro meses, cinco meses. ¿Cuál es la evolución? ¿Qué lo llevó a bajar un poco el tono de la confrontación?

-Con las cosas que confrontamos, el robo, la mentira, la calumnia, la injuria, todos esos disvalores… sigue siendo igual, pero en el medio hay learning. Entonces, en los últimos nueve meses yo hice un learning muy fuerte donde lo que yo creí que era monstruoso es mucho más monstruoso que lo que yo creía. Por suerte, como cuando hago los diseños de políticas, lo hago con una perspectiva de gran aversión al riesgo. Entonces, siempre estamos preparados para escenarios malos, pero en el medio hemos hecho un learning muy fuerte y eso también acomoda las ideas.

-Presidente, se ha especulado mucho con que su hermana Karina está teniendo un perfil político cada vez más alto. ¿Descarta que ella sea candidata a algo en el futuro?

-Voy a contestar con mi propia experiencia. En el año 2018, a fin de año, en un local bailable que se llama New York City, que tiene una estatua de la Libertad, por eso nos gustó despedir el año ahí, el profe Espert se lanza a su campaña presidencial. Entonces viene el profesor Alberto Benegas Lynch hijo y me dice “Javier, usted no se va a meter en esto, porque lo necesitamos en la batalla cultural”. Y yo le dije “No, profesor, de ninguna manera. Mire donde estoy”. O sea, si es así en mi caso, ¿qué puedo decir del caso de mi hermana?

-O sea, me está diciendo que no lo descarta.

-No, lo que le estoy diciendo es que no lo sé, porque yo sí sé la circunstancia y los elementos que a mí me llevaron a esto. Pero esto no es gratis. Tiene un montón de costos. Entonces ¿Y por qué pagar estos costos? (…) Lo hago por la gloria, lo hago por el bronce, pero eso es una decisión personal y es de cada persona.

-Su gobierno ha sido salpicado por algunos así llamados escándalos de corrupción, como el caso de la criptomoneda $LIBRA.

-Sí que en Estados Unidos ya le liberaron los fondos a Davis así que está claro que no hubo estafa, que no hubo nada. Es decir, que era un conjunto de personas que entraban en un mercado muy particular, para muy pocas personas que sabían el riesgo que estaban tomando. Por lo tanto, no hubo engaño, no hubo estafa, no hubo nada. Pero políticamente le hicieron un ruido enorme.

-¿Qué medidas va a tomar usted en 2026 para evitar siquiera?

-Estoy mucho más prudente. La idea me pareció genial, la decisión me pareció correcta. Ese post con todo lo que se me vino, no lo voy a volver a hacer.

-¿Tres objetivos fundamentales para el 2026?

-Crecer, bajar la pobreza y exterminar la inflación.

-¿Pero en términos concretos?

-Todo lo que prometí en la campaña lo mandé a sesiones extraordinarias. Ya está aprobado el presupuesto con déficit cero, ya está aprobada la inocencia fiscal, tiene dictamen en el Senado la modernización laboral y la Ley de Glaciares. Y también están esperando para entrar la reforma tributaria y lo que tiene que ver con el endurecimiento del Código Penal. Eso que fue mi promesa de campaña para los próximos años. El 1 de marzo cuando empiecen las ordinarias ya va a estar terminado. A partir de ahí, la etapa que sigue es el Consejo de Mayo. Básicamente se trata de nueve puntos y, por ejemplo, hay uno que dice propiedad privada. La contracara de eso es avanzar en la agenda desregulatoria. Son cosas por el estilo, un conjunto de reformas.

(…) ¿Sabe lo que planeo hacer? Ya no solo el gobierno más reformista de la historia argentina, sino de la historia de la humanidad. Estoy fuertemente comprometido con hacer Argentina la economía más libre del mundo. Lo puedo lograr y si no lo logro, tengo la esperanza de que lo logrará quien venga detrás mío.

