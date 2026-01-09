Las 5 cosas que debes saber este 9 de enero

Por CNN en Español

Trump afirma que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela por la cooperación del país con EE.UU. Lo que muestran los videos sobre el momento previo a que un agente de ICE matara a una mujer en Minneapolis. ¿Cuándo comienza la declaración de impuestos 2025?

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la excarcelación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de Estados Unidos. Entre los presos políticos cuya liberación ha sido confirmada se encuentran la activista Rocío San Miguel, el periodista Miguel Moreno Dapena y los españoles Andrés Martínez y José María Basoa.

Tras el incidente del miércoles en el que un agente de ICE disparó y mató a una mujer en Minneapolis el miércoles, el presidente Donald Trump afirmó en una publicación en línea que el video del incidente mostraba a la mujer “atropellando de forma violenta, deliberada y cruel” al agente. Sin embargo, tres videos grabados en el lugar de los hechos y revisados por CNN muestran detalles diferentes. Lo que ocurrió antes del tiroteo aún no está claro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece no olvidar las ofensas. Y al presidente Gustavo Petro, de Colombia, le cuesta mucho retractarse de lo que dice en redes sociales o en la plaza pública. Por eso, la llamada que se produjo el martes parecía casi imposible en un momento en que las relaciones entre los dos mandatarios pasaban por uno de sus momentos más críticos en el último año.

Las protestas, impulsadas por la grave situación económica, se han extendido por las provincias de Irán, mientras las autoridades recurren a su táctica habitual de represión sin ofrecer soluciones viables a las quejas que alimentan la ira pública. Millones de iraníes se enfrentan a una inflación desenfrenada y a una moneda en caída libre.

Muchos observadores se preguntan cómo responderá Moscú a la nueva aventura militar de Washington. Pero la voz del presidente de Rusia, Vladimir Putin, brilló por su ausencia inmediatamente después de la operación de cambio de régimen en Venezuela llevada adelante por Estados Unidos. Análisis.

¿Cómo se llama la próxima película de Christopher Nolan, que podría ser uno de los grandes estrenos del año?

A. “The Odyssey”

B. “The Iliad”

C. “Crimen y Castigo”

D. “Mementwo”

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Cuándo comienza la declaración de impuestos 2025? El IRS anuncia las fechas clave

Para quienes deseen presentar su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2025 lo antes posible, el IRS comenzará a aceptar declaraciones a partir del lunes 26 de enero, según informó la agencia de impuestos en EE.UU. el jueves.

Todos los récords que Bad Bunny ha roto hasta ahora en su gira mundial

La gira mundial se inició en Latinoamérica, con conciertos en República Dominicana, Costa Rica y México. Según la publicación especializada Billboard, Bad Bunny ha roto récords de asistencia y venta de boletos en cada país donde se ha presentado hasta ahora.

Algunos perros pueden aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas

Los niños pequeños pueden aprender nuevas palabras simplemente al escuchar conversaciones. Ahora, una nueva investigación sugiere que algunos perros inteligentes pueden ampliar su vocabulario de la misma manera.

US$ 200.000 millones

El presidente Donald Trump dijo el jueves que ordenó comprar US$ 200.000 millones en bonos hipotecarios para reducir las tasas de interés y los pagos mensuales.

“El debate realmente no es sobre el bien o el mal, lo malo o lo bueno. La pregunta es quién tiene el poder de llevar al país a la guerra”

—Lo dijo el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, coautor de la medida que limitaría el uso futuro por parte de Trump de la fuerza militar de EE.UU. en la nación sin la aprobación del Congreso.

Sorprendente nacimiento de gemelos gorilas de montaña en el Congo

El 3 de enero, rastreadores del Parque Nacional Virunga, el más grande de África, descubrieron el nacimiento de dos gemelos de gorila de montaña. El parque lo describió como un “evento importante” para esta subespecie en peligro de extinción.

🧠 La respuesta del quiz es: A. “The Odyssey”, dirigida por Christopher Nolan y basada en el monumental poema de Homero, es una de las películas más esperadas del año, con un elenco verdaderamente mítico.

