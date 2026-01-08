Trump quiere ser dueño del petróleo de Venezuela, pero su mayor cliente petrolero se está moviendo hacia la energía limpia

Por Ella Nilsen

El presidente Donald Trump quiere que Estados Unidos venda el petróleo de Venezuela. ¿Pero quién lo compraría?

China ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores consumidores de petróleo de Venezuela. Pero su apetito por ese petróleo está disminuyendo, a medida que el país logra una transición asombrosamente rápida hacia los vehículos eléctricos.

Esa transición significa que las importaciones de petróleo de China probablemente no se verán gravemente afectadas por la reciente operación militar estadounidense en Venezuela ni por la presión de Trump para que las empresas estadounidenses revitalicen la infraestructura petrolera allí, según informaron expertos a CNN. China probablemente podrá obtener el petróleo que necesita de Rusia o Irán.

Pero existen pocas dudas sobre la trayectoria a largo plazo de la demanda de petróleo de China: los analistas afirman que tenderá a la baja. Muchos han proyectado que el país ya ha alcanzado el pico del petróleo o lo alcanzará muy pronto.

Como informó CNN, la administración Trump le dijo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país debe cortar los lazos con China, Irán, Rusia y Cuba, y aceptar asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo.

En una declaración el martes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, calificó las medidas de la administración Trump de “intimidación” y dijo que “violan gravemente el derecho internacional”.

El régimen petrolero de China es importante. Como el mayor importador de petróleo del mundo, lo que sucede aquí tiene un efecto dominó en el mercado petrolero mundial.

Los expertos en energía dicen que esta tendencia muestra cuán marcadamente divergen Estados Unidos y China en la transición energética, con China avanzando mucho en energías renovables y vehículos eléctricos, mientras que Estados Unidos redobla la apuesta en la perforación de pozos de petróleo en el país y en el extranjero.

Gran parte de esto se debe a la transformación del sector del transporte chino, que ha pasado de vehículos de gasolina a eléctricos. China domina el mercado de vehículos eléctricos; de los 18,5 millones de vehículos eléctricos vendidos a nivel mundial el año pasado, más de 11 millones se vendieron en China, según la firma de investigación británica Rho Motion.

“Esto es realmente decisivo; no va a volver atrás”, afirmó Li Shuo, director del centro climático de China en el Instituto de Política de la Sociedad Asiática. En comparación con la implementación intermitente de la política de vehículos eléctricos en EE.UU., los vehículos eléctricos se han consolidado en China.

Y con el mercado nacional cada vez más saturado de vehículos eléctricos, las empresas chinas buscan vender sus coches en todo el mundo. La empresa china BYD, que recientemente desbancó a Tesla como el mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos, exportó una cifra récord a nivel mundial este año, según datos de Rho Motion.

“Estamos viendo ahora que la historia de los vehículos eléctricos de China se está replicando en otras partes del mundo y, curiosamente, más en el sur global que en Estados Unidos y los países europeos”, afirmó Shuo.

Si bien la demanda de petróleo del sector transporte del país ya ha alcanzado su punto máximo, se proyecta que otros sectores, como el petroquímico y el combustible para aviones, seguirán aumentando. Según Janiv Shah, vicepresidente de investigación de mercado de materias primas de la empresa energética noruega Rystad, entre 400.000 y 500.000 barriles diarios de petróleo venezolano fluyen hacia China. Venezuela representa un pequeño porcentaje de las importaciones totales de petróleo de China .

“Cualquier intervención estadounidense podría reducir drásticamente esta cifra, ya que consideramos esta medida un ataque simbólico contra China a escala mundial”, escribió Shah en un correo electrónico. Sin embargo, Shah añadió que China seguirá teniendo acceso al suministro de petróleo de otros países. “Las refinerías chinas probablemente recurrirán a otros barriles sancionados con descuento de Irán y Rusia”.

En otras palabras, Venezuela necesita los negocios de China más de lo que China necesita a Venezuela, dijo Shuo.

“Venezuela depende mucho de China como mercado, de eso no hay duda”, afirmó.

Y a largo plazo, la intervención estadounidense en Venezuela sólo podría reforzar la búsqueda de independencia energética por parte de China, intentando producir más de su propia energía en el país y romper la dependencia de fuentes extranjeras que pueden verse interrumpidas.

Como informó CNN el año pasado, China estaba construyendo 510 gigavatios de capacidad solar y eólica a escala comercial, según Global Energy Monitor, lo que se suma a los impresionantes 1.400 gigavatios que ya tenía en funcionamiento. China se comprometió a construir aún más en septiembre, prometiendo aumentar la capacidad eólica y solar instalada a 3.600 gigavatios, seis veces más que en 2020. El país también está construyendo centrales nucleares y aplicando un programa agresivo para poner en funcionamiento la energía de fusión, una fuente casi ilimitada de energía limpia.

China está corriendo hacia la energía del futuro, mientras que la incursión estadounidense en Venezuela para buscar su petróleo demuestra que está estancada en la energía del pasado, dijo Shuo.

“La mayor economía del mundo está adoptando un enfoque petroestatal”, dijo Shuo. “Esto refuerza la idea de que Estados Unidos está retrocediendo cada vez más en la transición energética y, además, está muy dispuesto y capacitado para desplegar fuerzas militares para lograr ese objetivo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.