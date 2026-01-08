Pese a la disputa entre Trump y Petro, la alianza antidrogas entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo sólida

Por Evan Perez, David Culver y Abel Alvarado, CNN

En las últimas semanas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro, han intercambiado insultos y amenazas que han intensificado su disputa pública, si bien la llamada de este miércoles apaciguó las tensiones por ahora.

Sin embargo, en Colombia, una de las relaciones más estrechas del Gobierno estadounidense en materia antinarcóticos en la región continúa intacta, por ahora.

Funcionarios de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) declararon a CNN que mantienen una estrecha relación de trabajo que incluye el intercambio de inteligencia y la incorporación de agentes estadounidenses a las fuerzas colombianas. El resultado, según los funcionarios, son incautaciones récord de drogas y una mayor presión sobre los productores de cocaína y las organizaciones de tráfico de drogas.

Sin embargo, existe una creciente preocupación de que el personal de la DEA en Colombia y en otras partes de la región pueda enfrentar riesgos de seguridad como resultado de los comentarios de Trump sobre el presidente colombiano y la redada contra Nicolás Maduro en Venezuela, según una persona familiarizada con las operaciones de la agencia.

“Este año hemos incautado 446 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esto significa que estamos incautando más de una tonelada de cocaína al día”, declaró el general de brigada colombiano. El general Ricardo Sánchez Silvestre declaró a CNN en una entrevista esta semana que la cifra de incautaciones era “histórica”.

“Asimismo, hemos destruido más de 3.000 instalaciones utilizadas para la producción de estas sustancias y narcóticos”, declaró Sánchez. “Y lo importante aquí, en primer lugar, es el trabajo coordinado con nuestras fuerzas militares, y en segundo lugar, la cooperación internacional con diferentes agencias, con el Gobierno de Estados Unidos. Esa cooperación ha sido esencial”.

Trump afirmó haber hablado con Petro por teléfono el miércoles y haber mantenido un tono aparentemente amistoso, sugiriendo incluso que lo invitó a la Casa Blanca. Esto supone un cambio drástico respecto a la guerra de palabras que ambos mantuvieron durante los últimos meses. Trump ha criticado repetidamente a Petro, afirmando que Colombia no está deteniendo la producción y el tráfico de drogas a Estados Unidos, y añadiendo en una publicación en redes sociales en octubre que el flujo de drogas continúa “a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU. que no son más que una estafa a largo plazo”.

Petro ha criticado a Trump, incluyendo la operación militar estadounidense para derrocar a Maduro, el líder venezolano. Trump ha advertido que Petro debería “tener cuidado”, sugiriendo que podría sufrir la misma suerte que Maduro.

Esto contrasta con la opinión de los agentes colombianos y estadounidenses que trabajan para disuadir el narcotráfico.

Los agentes de la DEA de Estados Unidos tienen en alta estima a la Policía Nacional de Colombia, incluyendo su unidad especializada antinarcóticos DIRAN, que cuenta con agentes de la DEA para misiones conjuntas, según informaron a CNN funcionarios policiales actuales y anteriores.

En los últimos años, la presencia de la DEA en Colombia se ha convertido en la mayor operación extranjera de la agencia, y los agentes afirman que ha dado sus frutos, ya que Colombia ha incrementado las incautaciones y arrestos de drogas.

Hasta ahora, el intercambio de palabras entre los líderes estadounidenses y colombianos no ha cambiado eso, según una persona familiarizada con las operaciones de la agencia.

La DEA no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump ha dicho que Estados Unidos suspendería la ayuda financiera a Colombia, pero no está claro qué ha sucedido. Estados Unidos ha proporcionado alrededor de US$ 210 millones en asistencia a Colombia este año fiscal, incluyendo alrededor de US$ 31 millones en apoyo agrícola, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Sánchez afirma que nada ha cambiado.

“Sí, esa asistencia ha continuado y ha sido fundamental, porque apoyan nuestra aviación, nos apoyan con capacitación, nos apoyan con tecnología”, declaró Sánchez en una entrevista.

“Pero lo más importante es el intercambio de información; este intercambio de información nos ha permitido comprender el fenómeno del narcotráfico, identificar organizaciones y líderes, afectar sus finanzas criminales e incautar sus activos, que es, digamos, lo que motiva a estas organizaciones narcotraficantes”, añadió.

Funcionarios y exfuncionarios de las fuerzas del orden estadounidenses afirman que la relación con Colombia contrasta con la relación de la DEA con México, que en ocasiones ha sido tensa. Al final del primer mandato de Trump y a principios de la administración Biden, México se negó durante un tiempo a otorgar visas a los agentes de la DEA tras el arresto de un exministro de Defensa mexicano por parte de la agencia en 2020.

La relación, a veces difícil, con las autoridades mexicanas ha afectado la capacidad de frenar el flujo de drogas, según funcionarios estadounidenses.

Sánchez afirma que detener la cooperación sería perjudicial para ambos países.

“Bueno, si no existiera esta cooperación entre nuestros dos países, las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico serían sin duda las ganadoras. Fortalecerían sus finanzas y sus grupos armados, y eso sería catastrófico”, dijo. “Esto es histórico. Son las cifras más altas en los últimos 30 años desde que iniciamos esta lucha contra el narcotráfico. 446 toneladas de cocaína: miles de millones de dosis que se impidieron vender en las calles de los países donde se consumen estas sustancias”.

