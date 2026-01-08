Los conservantes de alimentos podrían están vinculados al cáncer y la diabetes tipo 2, según estudios

Por Sandee LaMotte, CNN

Los conservantes comunes utilizados para mantener los alimentos seguros y prolongar su vida útil podrían estar relacionados con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer y diabetes tipo 2, según dos nuevos estudios realizados en Francia.

“Estos son hallazgos muy importantes sobre los conservantes que no solo se utilizan ampliamente en los mercados francés y europeo, sino también en Estados Unidos”, dijo la autora principal Mathilde Touvier, investigadora principal del estudio NutriNet-Santé utilizado para realizar la investigación.

El estudio NutriNet-Santé, que comenzó en 2009, compara los informes en línea sobre dieta y estilo de vida de más de 170.000 participantes con sus datos médicos almacenados en el sistema nacional de salud francés.

“Estos son los dos primeros estudios a nivel mundial que investigan la relación entre la exposición a estos aditivos alimentarios y el cáncer y la diabetes tipo 2”, declaró Touvier, quien también es director de Investigación del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia en París. “Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos con el mensaje. Obviamente, los resultados deben confirmarse”.

A pesar de estas advertencias, “la preocupación planteada sobre los conservantes es una razón más entre muchas para destacar la importancia para la salud personal y pública de los alimentos frescos, integrales y mínimamente procesados, principalmente vegetales”, dijo el Dr. David Katz en un correo electrónico.

Katz, quien no participó en el estudio, es un especialista en Medicina Preventiva y de estilo de vida que fundó la organización sin fines de lucro True Health Initiative, una coalición global de expertos dedicados a la medicina del estilo de vida basada en evidencia.

El estudio sobre el cáncer, publicado este miércoles en la revista BMJ, examinó en detalle el impacto de 58 conservantes en unas 105.000 personas que no padecían cáncer en 2009 y fueron seguidas durante un máximo de 14 años. Solo se incluyó a aquellas personas que completaron cuestionarios frecuentes sobre alimentación, específicos de cada marca, durante 24 horas. Se comparó a las personas que consumían más alimentos con conservantes con aquellas que consumían menos.

Los investigadores analizaron a fondo 17 conservantes consumidos por al menos el 10 % de los participantes y descubrieron que 11 de los aditivos no tenían relación con el cáncer. Sin embargo, los seis que sí se relacionaron con el cáncer se consideran GRAS (generalmente reconocidos como seguros) en alimentos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Entre ellos se encuentran el nitrito de sodio, el nitrato de potasio, los sorbatos, el metabisulfito de potasio, los acetatos y el ácido acético.

El nitrito de sodio, una sal química comúnmente utilizada en carnes procesadas como el tocino, el jamón y los embutidos, se asoció con un aumento del 32 % en el riesgo de cáncer de próstata. Su pariente, el nitrato de potasio, se asoció con un aumento del 22 % en el riesgo de cáncer de mama y un aumento del 13 % en todos los tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud considera desde hace tiempo la carne procesada como un cancerígeno, con una relación directa con el cáncer de colon.

Los sorbatos, especialmente el sorbato de potasio, se asociaron con un 26 % más de riesgo de cáncer de mama y un 14 % más de todos los tipos de cáncer. Estas sales hidrosolubles se utilizan en vino, productos horneados, quesos y salsas para prevenir el moho, la levadura y algunas bacterias.

El metabisulfito de potasio, utilizado a menudo en la elaboración de vino y cerveza, se asoció con un aumento del 20 % en el cáncer de mama y un riesgo un 11 % mayor de todos los tipos de cáncer, según el estudio.

Los acetatos, que provienen de la fermentación natural y se utilizan en alimentos como carnes, salsas, panes y quesos, se relacionaron con un 25 % más de riesgo de cáncer de mama y un 15 % más de cáncer en general. El ácido acético, principal ingrediente del vinagre, se asoció con un aumento del 12 % en el riesgo de todos los tipos de cáncer, según el estudio.

También se estudiaron otros tipos de conservantes: antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E, extractos de plantas como el romero y conservantes sintéticos como el butilhidroxianisol. Si bien estos conservantes más “naturales” suelen estar asociados con un menor riesgo de cáncer cuando se consumen como alimentos integrales, pueden ser perjudiciales cuando se utilizan como aditivos, afirmó Touvier.

“La hipótesis aquí es que cuando se aísla una sustancia de su matriz original de una fruta o verdura entera, el efecto sobre nuestra salud puede ser diferente dependiendo de la forma en que nuestra microbiota intestinal la digiera”, dijo.

El estudio halló que solo dos conservantes antioxidantes se relacionaron con el cáncer. El eritorbato de sodio y otros eritorbatos, elaborados a partir de azúcares fermentados, se asociaron con un 21 % más de incidencia de cáncer de mama y un 12 % más de cáncer en general.

Los eritorbatos se utilizan para prevenir la decoloración y el deterioro de aves, refrescos y productos horneados, entre otros. El eritorbato de sodio se utiliza a menudo en carnes procesadas para acelerar el proceso de curado.

Los estudios empíricos están sujetos a error debido a la falta de control sobre variables que también podrían influir en los resultados. Sin embargo, una de las principales fortalezas de este estudio fue su capacidad para ajustar los conservantes de origen natural y otros aditivos alimentarios, así como su “evaluación detallada de la ingesta de conservantes mediante registros dietéticos repetidos de 24 horas”, según un editorial publicado junto con el estudio.

“También analizamos lo que nuestros colegas han publicado sobre el impacto de estos conservantes químicos en modelos animales, modelos celulares, microbiota intestinal, estrés oxidativo y procesos inflamatorios que pueden explicar lo que observamos”, dijo Touvier.

Además, ambos estudios controlaron factores de confusión como la actividad física, el tabaco, el consumo de alcohol, el uso de medicamentos y factores de estilo de vida, dijo Touvier.

“El hallazgo de que clases específicas de conservantes están asociadas con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer fue sólido a todos estos ajustes, lo que indica que es un asunto que merece respeto y requiere más investigación”, dijo Katz.

El estudio sobre la diabetes tipo 2, publicado este miércoles en la revista Nature Communications, examinó el papel de los conservantes y el riesgo potencial de diabetes tipo 2 en casi 109.000 de los participantes de NutriNet-Santé, que no tenían la enfermedad al inicio del estudio.

Doce de los 17 conservantes examinados por los investigadores estaban vinculados con un riesgo casi 50 % mayor de desarrollar diabetes tipo 2 en las personas que consumían los niveles más altos.

Cinco de los mismos conservantes que causaron cáncer (sorbato de potasio, metabisulfito de potasio, nitrito de sodio, ácido acético y acetato de sodio) también aumentaron el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En este caso, la probabilidad aumentó un 49 %, según la investigación.

También se relacionó un sexto conservante, el propionato de calcio. Se trata de un polvo blanco que se utiliza para detener el crecimiento de moho y bacterias.

En este estudio sobre diabetes tipo 2, más de dos aditivos antioxidantes aumentaron el riesgo. Entre los aditivos que aumentaron el riesgo en un 42 % se encuentran el alfa-tocoferol, la forma de vitamina E con mayor biodisponibilidad; el ascorbato de sodio, una forma tamponada de vitamina C y sodio; los extractos de romero; el eritorbato de sodio, elaborado a partir de azúcar fermentado; el ácido fosfórico, un conservante presente en refrescos, carnes procesadas, quesos y otros alimentos; y el ácido cítrico, un potenciador del sabor, conservante y regulador de pH sin valor nutricional significativo.

Dado que estos dos estudios son los primeros en examinar el papel de los conservantes en el desarrollo del cáncer y la diabetes tipo 2, se requerirá mucha más investigación para confirmar y ampliar los hallazgos, dijo Anaïs Hasenböhler, primera autora de ambos estudios y estudiante de doctorado en el Equipo de Investigación de Epidemiología Nutricional de la Université Sorbonne Paris Nord.

Sin embargo, Hasenböhler añadió en un comunicado: “Estos nuevos datos se suman a otros que abogan por una reevaluación de las regulaciones que rigen el uso general de aditivos alimentarios por parte de la industria alimentaria con el fin de mejorar la protección del consumidor”.

