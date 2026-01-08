El bolívar se devalúa: cómo impacta la tensión en la economía venezolana

Por CNN en Español

El bolívar venezolano sigue perdiendo fuerza frente al dólar mientras el país vive días de incertidumbre política y económica. La reciente captura de Nicolás Maduro y la intención de Estados Unidos de controlar la venta del petróleo podrían profundizar aún más la compleja situación económica que enfrenta el país, marcada por la brecha cambiaria, la inflación en dólares y bolívares así como un consumo desigual, según economistas consultados por CNN.

Este miércoles, cuatro días después de que Maduro fuera capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para ser juzgado por presuntos crímenes de narcotráfico, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) se ubicó en 311,88 bolívares por dólar. En tanto, el dólar paralelo se cotizaba muy por encima de la oficial. La amplia brecha entre ambas tasas refleja la montaña rusa que enfrenta la moneda local.

La realidad económica en Venezuela varía según la ciudad e incluso de una calle a otra, haciendo que la experiencia de compra sea muy desigual. En Caracas, los supermercados ya no reflejan la escasez generalizada de hace una década y en las últimas semanas aún podían encontrarse en los supermercados productos importados de países como Colombia, Brasil, Europa y Asia y también de Estados Unidos. Sin embargo, muchos siguen fuera del alcance de la mayoría.

Algunos precios aún se marcan en bolívares, pero cada vez más productos llevan etiquetas en dólares, solo que se utiliza el símbolo “REF” para indicar que la referencia de precio es en la divisa extranjera.

Para el economista chileno Renato Campos, CEO de GHTrading, la depreciación sostenida del bolívar reduce el poder adquisitivo de las familias y profundiza la brecha entre quienes tienen acceso a divisas y quienes solo cuentan con bolívares.

“Cada salto que el dólar venga a presentar significa menos capacidad de compra que cada casa o cada familia va a llegar a tener. Y por tanto abre la brecha de mayor informabilidad y también al hablar de informabilidad abre la brecha de desigualdad social, entre quienes tienen acceso a la divisa y quienes no”, señala.

Esta dinámica, agrega, tiene efectos que van más allá del consumo inmediato: presiona los precios, encarece las importaciones y termina arrastrando al conjunto de la economía a una depresión prolongada, con impactos visibles en el empleo y en las condiciones de vida.

La brecha cambiaria también golpea a las empresas, según el economista Asdrúbal Oliveros. Deben fijar precios al tipo de cambio oficial, por mandato legal, aunque sus costos reales están determinados por el dólar paralelo. Esto, dice Oliveros, genera inflación y distorsión en los precios.

La petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), anunció este miércoles que está negociando con Estados Unidos “la venta de volúmenes de petróleo”. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, con este acuerdo Estados Unidos adquirirá decenas de millones de barriles que luego serán vendidos “a precios de mercado.

La intención de Estados Unidos de comprar crudo venezolano genera expectativas encontradas: podría traer liquidez y cierta estabilidad en el corto plazo, pero sin confianza institucional, los efectos sobre el bolívar y el poder adquisitivo serían limitados.

“Mientras esa confianza no se reconstruya en términos económicos, institucionales y políticos, la moneda va a seguir siendo un termómetro de riesgo para la economía”, explica Campos.

Además, los expertos recuerdan que Estados Unidos no es el único actor en juego. China y Rusia también tienen intereses estratégicos en el petróleo venezolano. El país sudaméricano posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, pero su producción actual es muy baja debido al deterioro de la infraestructura, las sanciones internacionales y las limitaciones logísticas, incluida la disponibilidad y operación de buques tanque.

“Todos quieren llevarse una tajada finalmente de eso”, señala Campos, y advierte que aún está por verse cuáles serán las respuestas y movimientos de los distintos actores involucrados.

Actualmente, la mayor parte de las exportaciones de crudo de Venezuela se dirige a China, que recibe cerca del 68% del total, gran parte de ellas se vende con descuento y se transporta a través de petroleros de una llamada “flota sombra” utilizada para eludir sanciones internacionales.

La secretaría de prensa de la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump “no tiene miedo” de seguir incautando petroleros sancionados y de “hacer cumplir el embargo contra todos los buques de la llamada flota oscura que transportan petróleo de manera ilegal”.

Por lo pronto, Trump afirmó este miércoles en redes sociales que Venezuela utilizaría los ingresos derivados de un eventual acuerdo petrolero para comprar “solo productos fabricados en Estados Unidos”, sin detallar los mecanismos para su implementación. Mientras persiste la incertidumbre por las tensiones entre Washington y Caracas, los venezolanos experimentan de forma directa los efectos de una economía debilitada tras años de crisis, que podría agravarse aún más.

