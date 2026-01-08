Agente de ICE que disparó a una mujer en Minneapolis fue arrastrado y herido en una parada de tráfico el año pasado

Por Holmes Lybrand, Allison Gordon, Jeff Winter, Scott Glover y Casey Tolan, CNN

El verano pasado, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encontró en una situación de extremo peligro.

Su brazo quedó atrapado en la ventanilla trasera de un automóvil cuando un sospechoso aceleró y huyó, arrastrándolo por el pavimento durante unos 100 metros, según documentos judiciales. El agente, que sufrió lesiones en el brazo y la mano, disparó su pistola eléctrica Taser contra el hombre durante el incidente, de acuerdo con los registros.

Unos seis meses después, el mismo agente se enfrentó a otra conductora que aceleró cuando intentó detener su vehículo. Esta vez, disparó con su arma de servicio, causando la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años.

El agente involucrado en el caso de junio está identificado en documentos judiciales como Jonathan Ross. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se trata del mismo agente que efectuó los disparos que provocaron la muerte de Good esta semana.

Mientras las autoridades y los legisladores de todo el país intentan esclarecer las circunstancias del tiroteo mortal, las acciones de Ross durante el incidente del verano pasado y su trayectoria profesional están siendo objeto de un nuevo escrutinio.

Funcionarios del Gobierno de Trump han citado el caso de junio como prueba de que los agentes de ICE se enfrentan a amenazas mortales que les obligan a reaccionar con fuerza extrema.

“Ese mismo agente de ICE estuvo a punto de perder la vida, arrastrado por un automóvil, hace seis meses”, dijo el vicepresidente J. D. Vance a los periodistas el jueves. “¿Creen que tal vez sea un poco sensible cuando alguien lo embiste con un vehículo?”

Pero los legisladores locales y algunos expertos afirman que la situación de esta semana distaba mucho de poner en peligro la vida del agente de ICE, ya que Good parecía estar desviándose de él cuando comenzó a disparar.

“Para usar fuerza letal… los elementos tienen que ser tan preocupantes como para abrir fuego contra una persona”, afirmó el exjefe de la Policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, quien añadió en una entrevista con CNN que el agente simplemente debió apartarse del camino del vehículo de Good.

Michael Harrigan, agente retirado del FBI y consultor en prácticas y tácticas policiales, señaló que no es irrazonable pensar que el episodio en el que fue arrastrado por un automóvil haya estado presente en la mente del agente cuando jaló el gatillo. No obstante, subrayó que los agentes están entrenados para evaluar cada incidente de forma individual.

“El hecho es que cada incidente debe analizarse por separado”, dijo Harrigan. “No importa realmente lo que hayan vivido antes. Nunca va a ser una justificación para otra cosa. Ellos lo saben”.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, quien se negó a identificar a Ross alegando amenazas violentas contra agentes de ICE, dijo que se trata de “un agente con una larga trayectoria que ha servido a su país toda su vida”. La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, ha defendido las acciones del agente.

“Se trata de un agente con experiencia que siguió su entrenamiento, y seguiremos dejando que la investigación sobre el individuo siga su curso y continuaremos siguiendo los procedimientos y políticas que se aplican en estos casos de uso de la fuerza”, dijo Noem en una conferencia de prensa.

Los más de diez años de experiencia del agente incluyen su selección para formar parte del Equipo de Respuesta Especial de ICE, dijo McLaughlin, lo que requiere 30 horas de pruebas, entrenamiento continuo y certificación como tirador experto.

Su violento encuentro con un sospechoso el pasado mes de junio comenzó cuando los agentes federales se disponían a arrestar a Roberto Carlos Muñoz-Guatemala, un inmigrante indocumentado que había sido acusado de abusar sexualmente de un familiar adolescente en 2022, según una declaración jurada del tribunal redactada por un agente del FBI involucrado en el caso.

En ese momento, ICE había solicitado a las autoridades locales que lo mantuvieran en prisión, pero esa solicitud fue denegada, según la declaración jurada. El documento se refiere a Muñoz-Guatemala como originario de Guatemala, mientras que un comunicado de prensa del DHS lo describía como originario de México.

El 17 de junio de 2025, agentes federales localizaron a Muñoz-Guatemala en su domicilio en Bloomington, Minnesota, un suburbio de Minneapolis, y realizaron una parada de tráfico cuando el hombre comenzaba a alejarse en su vehículo.

Ross, uno de varios agentes federales involucrados en el arresto, desenfundó inicialmente su arma de servicio, pero volvió a guardarla después de que Muñoz-Guatemala detuvo el automóvil y levantó las manos, según la declaración jurada.

La declaración jurada no nombra a Ross, solo se refiere a él como un agente de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE, pero otros documentos judiciales, incluida una prueba documental y una lista de testigos, dejan claro que se trata de Ross.

Muñoz-Guatemala entregó a Ross un “documento de identificación”, pero se negó a acatar las órdenes de bajar la ventanilla y abrir la puerta, según la declaración jurada. Ross apuntó con su Taser a Muñoz-Guatemala, utilizó un “rompevidrios con resorte” para romper la ventanilla trasera del lado del pasajero y metió el brazo por la ventana para intentar abrir la puerta.

Muñoz-Guatemala respondió conduciendo el vehículo sobre la banqueta y acelerando “a gran velocidad”, lo que provocó que Ross fuera arrastrado por el brazo derecho. Un video de una cámara en la puerta, difundido por el canal WCCO, muestra a Muñoz-Guatemala alejándose rápidamente por un jardín mientras varios agentes corren tras él.

Mientras era arrastrado, Ross disparó su Taser, electrocutando a Muñoz-Guatemala al menos dos veces, y gritó, según la declaración jurada.

Muñoz-Guatemala giró bruscamente el coche por la calle y arrastró a Ross unos 100 metros, según la declaración jurada, antes de que el agente fuera expulsado del vehículo. Muñoz-Guatemala siguió conduciendo con la pistola eléctrica colgando de la ventanilla del auto y fue arrestado aproximadamente a un kilómetro de distancia por policías locales.

Ross sufrió un corte en el brazo derecho que requirió 20 puntos de sutura, así como una herida en la mano izquierda que necesitó 13 puntos, de acuerdo con la declaración jurada, que incluye fotografías de las extremidades ensangrentadas de Ross.

Muñoz-Guatemala fue acusado de agresión a un agente federal con un arma peligrosa o mortal que causó lesiones corporales, y fue declarado culpable por un jurado en diciembre tras un juicio de tres días. Su sentencia está pendiente.

El enfrentamiento mortal de Ross con Good comenzó el miércoles, mientras agentes trabajaban en Minneapolis. El video muestra que el vehículo de Good bloqueaba parcialmente una calle por la que los agentes intentaban circular.

Mientras otros dos agentes se acercaban hacia su ventana, haciéndole gestos y tratando de abrir la puerta del vehículo, Ross se acercó a la parte frontal de su vehículo.

Good puso brevemente el vehículo en reversa, luego cambió a marcha adelante y aceleró, con las ruedas aparentemente giradas hacia la derecha y no directamente hacia Ross. No está claro si el vehículo hizo contacto significativo con el agente cuando este comenzó a disparar, impactándola. El automóvil avanzó por la calle y se estrelló contra vehículos estacionados. Más tarde, Good fue declarada sin vida.

En los minutos posteriores al tiroteo, se ve a Ross en vídeos de testigos acercándose al vehículo accidentado de Good, antes de alejarse y decir a otros agentes que llamaran al 911. Él y al menos otro agente se marcharon entonces en otro vehículo.

Expertos en aplicación de la ley cuestionaron las acciones de Ross en el tiroteo y dijeron a CNN que el agente parecía haber violado varias reglas clave para interactuar con sospechosos en vehículos.

La política general de ICE es que los agentes no deben perseguir vehículos ni dispararles a menos que exista un peligro inminente, dijo John Amaya, exsubjefe de gabinete de la agencia durante el Gobierno de Obama. Afirmó que muchos agentes no están entrenados en prácticas de control de multitudes ni en la interacción con los residentes, y añadió que eso puede convertir ciertas interacciones en “una receta para el desastre”.

Charles Ramsey, excomisionado de Policía de Filadelfia, dijo a CNN que muchas agencias policiales del país han restringido la forma en que los agentes interactúan con sospechosos dentro de vehículos.

“No se mete el brazo en un auto, así es como terminas siendo arrastrado por la calle”, afirmó Ramsey. “No te colocas delante ni detrás de un vehículo con el motor encendido… Las políticas en todo el país prácticamente han prohibido disparar contra un auto en movimiento”.

Algunas de las acciones de Ross podrían estar legalmente justificadas, señaló Ramsey. “Pero que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo”, dijo. “El uso de la fuerza letal es el último recurso cuando no hay otras opciones. Él tenía otras opciones. No te pares delante del maldito coche, esa es la opción número uno”.

Priscilla Álvarez contribuyó con este artículo