Las 5 cosas que debes saber este 6 de enero

Venezuela ordena arrestar a quien apoye el ataque de Estados Unidos. De Colombia a Groenlandia, los países y territorios a los que Trump lanzó advertencias tras la captura de Maduro. Trump dice que Venezuela le “robó” el petróleo a Estados Unidos. ¿Qué pasó realmente? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente de los cargos por drogas y armas que enfrenta en Estados Unidos durante su primera comparecencia ante Alvin K. Hellerstein, juez federal de Nueva York. Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente ante el tribunal. ¿Qué sigue ahora? Lee aquí cuatro claves sobre los escenarios para Venezuela y las actualizaciones de la información minuto a minuto.

El Gobierno de Venezuela publicó este lunes el decreto de Estado de Conmoción Exterior, que otorga amplios poderes a la presidencia y ordena a las fuerzas de seguridad la captura de “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” del ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano.

El presidente Donald Trump acusó a Venezuela de “robar” petróleo a Estados Unidos, pero la historia muestra un siglo de disputas, nacionalizaciones y declive de PDVSA, con altos costos y dudas sobre un eventual control estadounidense.

Desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro durante el fin de semana, el presidente Donald Trump y miembros de su Gobierno han emitido advertencias a varios países y territorios, entre ellos Colombia, Cuba, México, Irán y Groenlandia. Esto es lo que ha dicho Estados Unidos y lo que le han respondido.

Los Gobiernos de Venezuela y Cuba reconocieron este domingo la baja de decenas de “combatientes cubanos” durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, la primera confirmación de lo que ha sido un secreto a voces durante años en el país sudamericano: la presencia de agentes castristas en lo más alto del aparato de seguridad chavista.

Alcaldesa de Miami urge a Trump reactivar el TPS para venezolanos ante la inestabilidad del país

La alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, solicitó al Gobierno de EE.UU. que restablezca de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos, argumentando que la situación en su país continúa siendo peligrosa e inestable.

La carrera global por los segundos pasaportes y la doble nacionalidad

En la política del siglo XXI, la tendencia podría estar cambiando en contra de la doble ciudadanía. En 2025, varios países europeos endurecieron los requisitos para la ciudadanía por descendencia y los llamados programas de “pasaporte dorado”, que otorgan la ciudadanía a grandes inversores.

Manchester United despide a Ruben Amorim tras una etapa turbulenta como entrenador

Manchester United despidió al entrenador Ruben Amorim tras una etapa irregular en el gigante de la Premier League, según confirmó el club el lunes. Un comunicado de la institución señala que la directiva de los Red Devils “tomó la decisión, a regañadientes, de que era el momento adecuado para hacer un cambio”.

US$ 2,97

Pese a la situación en Venezuela, analistas estiman que 2026 será el año con la gasolina más barata en EE.UU. desde la pandemia de covid-19. Según previsiones de la plataforma de ahorro en combustibles GasBuddy, los precios de la gasolina promediarían US$ 2,97 por galón a nivel nacional este año.

“Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”

Lo dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, al asegurar que hará lo necesario para defender la soberanía de su país de las amenazas del mandatario de EE.UU., Donald Trump.

Imágenes revelan la destrucción en hogares venezolanos tras los ataques de EE.UU.

Los ataques estadounidenses del fin de semana en Venezuela dejaron casas destruidas, barrios sin electricidad y otros daños.

🧠 La respuesta del quiz es: B. La doctrina Monroe es una declaración de 1823 que advertía a las potencias europeas que respeten la esfera de influencia de Estados Unidos en Occidente.

