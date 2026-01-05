Pese a situación en Venezuela, analistas estiman que 2026 será el año con la gasolina más barata en EE.UU. desde la pandemia

Por Matt Egan, CNN

El surtidor de gasolina se ha convertido en una fuente poco común de alivio para los estadounidenses ahogados por los altos precios, y se espera que esa tendencia positiva continúe en 2026, independientemente de la incertidumbre en Venezuela.

Según previsiones de la plataforma de ahorro en combustibles GasBuddy, los precios de la gasolina promediarían US$ 2,97 por galón a nivel nacional este año.

Si ese pronóstico, compartido primero con CNN, se cumple, 2026 será el cuarto año consecutivo de caída de los precios en el surtidor y el primero con un promedio anual por debajo de US$ 3 por galón desde 2020.

Es un contraste marcado con 2022, cuando el surtidor fue el epicentro de la crisis inflacionaria. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del petróleo se dispararon y la gasolina superó por primera vez los US$ 5 por galón, mientras la inflación en Estados Unidos sobrepasó el 9 %.

“Ahora las cosas se ven bastante bien. Finalmente estamos fuera de peligro, con el mercado reequilibrándose después del covid-19”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy.

GasBuddy elaboró su pronóstico antes del ataque repentino de Estados Unidos contra Venezuela y de la captura del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, De Haan dijo a CNN el domingo que la situación en Venezuela no cambia su perspectiva optimista sobre los precios, porque reconstruir la deteriorada infraestructura energética del país tomará un tiempo considerable.

“A corto plazo, vemos poca interrupción o cambio como resultado de los acontecimientos de los últimos días”, afirmó.

De hecho, los futuros del petróleo registraron pocos cambios la noche del domingo, tras reanudarse las operaciones luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El pronóstico de GasBuddy para 2026 ofrece un fuerte contrapeso a las preocupaciones por el costo de vida que han golpeado la confianza del consumidor y han hecho caer los números de aprobación del presidente Donald Trump.

Otros costos siguen aumentando con rapidez, incluidos algunos productos del supermercado, así como la electricidad y la calefacción del hogar.

Se espera que los estadounidenses gasten US$ 11.000 millones menos en gasolina que en 2025, según GasBuddy. Eso se traduciría en un gasto promedio por hogar de US$ 2.083 en gasolina durante el año, frente a US$ 2.716 en 2022.

Además, se prevé que 10 estados de Estados Unidos registren precios promedio anuales inferiores a US$ 2,75 por galón: Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Misisipi, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee y Texas.

GasBuddy anticipa que los precios de la gasolina alcancen un pico mensual de apenas US$ 3,12 por galón en mayo, cuando las estaciones cambian a combustibles de verano más caros y aumenta la demanda. Para finales de año, se espera que el promedio baje a solo US$ 2,83 por galón.

Los precios de la gasolina también fueron una fuente de alivio durante el periodo de mayor presión inflacionaria en 2025, cuando el promedio anual en Estados Unidos cayó a US$ 3,10 por galón. La tendencia a la baja se debe a que el petróleo ha sido barato a nivel mundial.

En 2025, el petróleo perdió 20 % de su valor, la mayor caída anual desde 2020. Los precios del crudo han disminuido durante cuatro trimestres consecutivos, la racha trimestral negativa más prolongada desde finales de 2001, según datos de FactSet.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), se espera que los precios del petróleo en Estados Unidos promedien apenas US$ 51 por barril este año, frente a US$ 65 en 2025 y US$ 77 en 2024.

De Haan dijo que no ve el petróleo y la gasolina relativamente baratos como una señal de problemas económicos, ya que la demanda de combustible sigue siendo sólida.

“Los precios no están siendo impulsados por una falta de demanda, sino por un aumento generalizado de la oferta”, explicó.

Ese incremento de la oferta ha sido provocado en gran medida por la OPEP, liderada por Arabia Saudita, que aumentó con fuerza la producción en 2025 bajo presión de Trump. La oferta de Estados Unidos también se mantiene sólida, aunque la estrategia de Trump de perforar aún no ha generado el crecimiento explosivo que prometió.

La producción petrolera de Estados Unidos totalizó 13,83 millones de barriles diarios durante la semana que terminó el 26 de diciembre, según estimaciones preliminares de la EIA. Esa cifra está apenas por debajo del máximo histórico de 13,86 millones registrado a comienzos de noviembre y ligeramente por encima de los 13,48 millones al final del Gobierno de Biden.

Por supuesto, los precios bajos ya están llevando a algunas compañías petroleras de Estados Unidos a reducir sus planes de perforación. Según datos federales, se espera que la producción petrolera estadounidense disminuya en 100.000 barriles diarios hasta un promedio de 13,5 millones en 2026.

“Los conductores deberían tener cuidado con celebrar que los precios bajos continúen, porque con el tiempo la producción petrolera de Estados Unidos se resentirá y eso le dará más cuota de mercado a la OPEP”, advirtió De Haan.

Como siempre, podrían surgir factores inesperados que arruinen el pronóstico de petróleo y gasolina baratos este año.

Por ejemplo, si el ataque de Estados Unidos contra Venezuela deriva en una inestabilidad regional más amplia, podría impulsar al alza los precios de la energía. Y mientras la guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga, la infraestructura energética rusa sigue siendo atacada por drones ucranianos.

Funcionarios iraníes también advirtieron en días recientes que las tropas estadounidenses en Medio Oriente podrían ser blanco de ataques si Washington interfiere en las protestas mortales en Irán.

Otro riesgo es que la OPEP dé marcha atrás y pase de aumentar la producción a recortar la oferta para combatir los precios bajos.

Aun así, por ahora se espera que la gasolina siga siendo un punto positivo en medio de las dificultades por el costo de vida.

