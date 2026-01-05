Las 5 conclusiones políticas que deja la operación de Trump contra Venezuela

Análisis por Aaron Blake, CNN

El segundo mandato del presidente Donald Trump entró en una nueva fase durante el fin de semana, con el lanzamiento de una operación exitosa contra Venezuela que culminó con la captura de su líder, Nicolás Maduro.

Esta misión, de dudosa legalidad, es la acción de política exterior más importante de Trump hasta la fecha y parece anticipar un nuevo intento del presidente de imponer su influencia y el poder militar estadounidense en el escenario global y, más concretamente, en el hemisferio occidental.

Trump lanzó amenazas contra varios otros países, sugiriendo que podrían ser los próximos objetivos militares.

¿Y qué hay de las implicaciones políticas de la operación en Venezuela? Esto es lo que podemos decir en este momento.

La primera encuesta de calidad sobre la operación, publicada por The Washington Post el lunes, sugiere que los republicanos han respaldado a Trump. Pero eso no significa que sea popular.

La encuesta muestra que el 40 % de los estadounidenses aprobó que el Gobierno enviara a las Fuerzas Armadas para capturar a Maduro, frente al 42 % que se opuso.

Así que la opinión está prácticamente dividida. Pero hay un contexto clave que considerar.

En primer lugar, estas cifras parecen mejores de lo que cabría esperar. Las encuestas previas a la operación mostraban que los estadounidenses se oponían abrumadoramente a una acción militar contra Venezuela, con un 63 % frente a un 25 % en una encuesta de la Universidad de Quinnipiac y un 70 % frente a un 30 % en una encuesta de CBS News-YouGov.

¿A qué se debe esta discrepancia?

Una posible razón es que la acción fue más limitada que una invasión a gran escala, al menos por ahora (Trump ha sugerido que la misión podría ir más allá, incluso con un “segundo ataque” si los líderes venezolanos restantes no hacen lo que él quiere).

Parece lógico que la gente esté más a favor de simplemente capturar a Maduro, un líder autoritario que no despierta simpatía.

Pero otra posible explicación podría ser el partidismo. Vimos, tras los ataques de Trump contra Irán el verano pasado, que muchos republicanos que se mostraron escépticos inicialmente terminaron apoyando la acción cuando Trump la llevó a cabo.

Si bien el apoyo republicano a la acción militar antes de la operación en Venezuela era del 52 % y del 58 % en las encuestas de Quinnipiac y CBS, respectivamente, alcanzó el 74 % en la encuesta del Washington Post posterior a los ataques.

Los independientes mostraron menos inclinación a favor de Trump, pasando del 19 % y el 22 % de apoyo a la acción militar en las encuestas previas a los ataques al 34 % en la encuesta del Post.

Tampoco es normal que una operación como esta sea impopular inicialmente.

La misión para capturar a Maduro guarda muchas similitudes con la operación para capturar al entonces líder panameño Manuel Noriega en 1989 y principios de 1990. Pero en aquel entonces, las encuestas del Post mostraron que 8 de cada 10 estadounidenses aprobaban la misión.

Los estadounidenses también se mostraron a favor de la invasión de Granada en 1983, y apoyaron abrumadoramente las invasiones de Afganistán en 2001 y de Iraq en 2003.

Estas invasiones tienden a perder popularidad con el tiempo, a medida que se hace evidente la complejidad de la situación. Pero, por lo general, los estadounidenses las apoyan desde el principio.

Por lo tanto, sería un mal presagio para Trump que incluso una operación militar altamente exitosa que lograra la captura de Maduro, se concluyera rápidamente y no costara vidas estadounidenses, tuviera una popularidad tan moderada.

El enfoque de Trump en controlar Venezuela y apoderarse de su petróleo —medidas controvertidas, por decir lo menos— también podría perjudicar esos índices de aprobación en el futuro.

No se trata solo de que los estadounidenses fueran escépticos con respecto a esta misión en particular. Es que parecen preocuparse mucho menos por la política exterior que Trump, y quieren que se centre en asuntos internos, como la inflación.

Quizás la prueba más contundente de ello se produjo hace unos meses, cuando Trump negoció un alto el fuego en Gaza y se atribuyó una victoria de alto perfil.

Fue un momento trascendental. Pero las encuestas mostraron que a los estadounidenses les resultó prácticamente indiferente. Algunas incluso mostraron que la popularidad de Trump seguía baja en lo que respecta al conflicto de Israel en Gaza.

Pero las pruebas del desinterés de los estadounidenses por las intervenciones militares en el extranjero van más allá.

Una encuesta reciente del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales muestra que el porcentaje de estadounidenses que desean que Estados Unidos se mantenga al margen de los asuntos mundiales ronda el 40 %, la cifra más alta en décadas (incluido un 40 % de los republicanos).

Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada en junio reveló que la mayoría de los republicanos, demócratas e independientes coincidían en que era “mejor” para Estados Unidos “mantenerse al margen de los asuntos de otras naciones”.

Y una encuesta reciente de AP-NORC preguntó a los estadounidenses cuáles eran sus cinco prioridades políticas para 2026. Solo el 26 % mencionó algo relacionado con la política exterior. Esto la situó en último lugar, muy por debajo de la economía (71 %), la inmigración (44 %), la atención médica (41 %) y los problemas financieros personales (43 %).

Lo que nos lleva de vuelta a la nueva encuesta del Washington Post. Si bien tres cuartas partes de los republicanos aprobaron la operación de Trump en Venezuela, solo el 45 % la aprobó “firmemente”.

Las cifras fueron notablemente similares en una encuesta de CNN después de los ataques de Trump contra Irán: el 82 % de los republicanos apoyó la acción, pero solo el 44 % lo hizo firmemente.

Si ni siquiera la base de Trump se entusiasma demasiado con estos ataques, quizás sea una señal.

Trump busca claramente la dominación del hemisferio occidental y un Premio Nobel de la Paz. Pero esas no son las prioridades de los estadounidenses, ni siquiera de los republicanos, en este momento.

Está por verse cómo se desarrolla esto en la opinión pública. Pero, en un nivel más práctico, Trump está empezando a conseguir lo que quiere en su segundo mandato, cada vez más militarista y enfocado en el exterior, y aparentemente está construyendo el legado que le importa.

Con su comentario de este fin de semana sobre la “Doctrina Donroe” y la estrategia de seguridad nacional publicada recientemente por su Gobierno, Trump ha dejado claro que su objetivo es dominar el hemisferio occidental mediante amenazas, coerción e incluso la fuerza militar.

La cuenta de redes sociales de la Sala de Guerra de Trump lo ilustró de forma muy explícita el sábado, mostrando a Trump de pie, desafiante, sobre un mapa de América del Norte y del Sur con un bate de béisbol etiquetado como “Doctrina Donroe”.

A Trump no hay nada que le guste más que presionar a la gente para que se someta a su voluntad. Y como escribió Nick Paton Walsh de CNN este fin de semana, hay pocas demostraciones de fuerza tan contundentes como deponer a un líder extranjero que no se plegó a sus deseos. Esto sin duda envía un mensaje a otros.

Todavía queda mucho por ver en Venezuela, y la historia sugiere que la situación allí podría convertirse rápidamente en un problema para el Gobierno.

Pero en lo que respecta a la campaña exterior más amplia de Trump, esta fue una importante demostración de fuerza que debería facilitar el resto del proyecto.

Si bien no parece que la base de Trump se esté volviendo en su contra por este ataque, sí corre el riesgo de exacerbar algunas fisuras emergentes en el movimiento MAGA (Make America Great Again).

Trump prácticamente está desafiando a los no intervencionistas a que lo abandonen.

Esos no intervencionistas en gran medida hicieron la vista gorda tras los ataques a Irán. Pero, ¿qué harán ahora que Trump ha depuesto a un líder extranjero y amenaza a Colombia, Cuba, Groenlandia, México y otra vez a Irán?

Por ahora, pocos se han pronunciado, y los aliados de Trump en MAGA parecen estar mayoritariamente de acuerdo. Hemos visto fuertes críticas del congresista Thomas Massie de Kentucky, un frecuente adversario de Trump, y de la congresista saliente Marjorie Taylor Greene de Georgia. También hemos visto declaraciones cautelosas que advierten sobre la forma en que se manejó la situación y sobre lo que sucederá a continuación, por parte de los senadores Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski y Dan Sullivan de Alaska, entre otros.

En cuanto a los influencers de MAGA, Candace Owens criticó duramente el ataque, calificándolo de “toma de poder hostil” por parte de los globalistas, mientras que Steve Bannon se preguntó en voz alta si Trump estaba siendo manipulado por los “neoconservadores”.

Una gran incógnita ahora es qué hará Tucker Carlson. Suavizó su escepticismo inicial sobre los ataques a Irán, pero advirtió firmemente contra la invasión de Venezuela.

En algún momento, estas personas tendrán que afrontar la idea de que la versión de Trump de “Estados Unidos primero” se ha vuelto muy diferente de la suya, y que hacer la vista gorda ante acciones como las de Irán lo envalentona para ir aún más lejos en lugares como Venezuela.

Y esto es especialmente cierto si Trump persiste en su intención de controlar de facto Venezuela y apoderarse de su petróleo.

Esto es algo sobre lo que incluso muchos republicanos que elogiaron el ataque parecieron advertir a Trump este fin de semana. Al parecer, pueden vislumbrar un posible atolladero, aunque Trump no lo vea.

