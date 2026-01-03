Trump con su mano dura hace una gran apuesta por Venezuela, pero evoca pesadillas de cambio de regímenes

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Millones de estadounidenses despertaron con la misma pregunta el primer sábado de un nuevo año: ¿Estamos en guerra con Venezuela?

El derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de Donald Trump tiene implicaciones impactantes para Venezuela, el poder global estadounidense y los restos de las restricciones constitucionales a los presidentes estadounidenses y el derecho internacional.

La justificación aparente es que Maduro era la cúspide de un estado cártel que amenaza la seguridad de Estados Unidos y el bienestar de sus ciudadanos con el narcotráfico. Pero las afirmaciones de Trump exageran el papel de Venezuela, y su evidente entusiasmo por ejercer una gran influencia en su territorio geopolítico revela motivos más ambiciosos.

Pocos ciudadanos venezolanos afectados por la represión política lamentarán la destitución de un gobernante autoritario que destrozó vidas y arruinó las oportunidades económicas.

Pero la ofensiva contra Maduro fue impactante, y no solo porque el derrocamiento de un líder extranjero se considere un acto de guerra.

Toda la filosofía política de Trump se basaba en evitar más operaciones estadounidenses de choque y terror para imponer un cambio de régimen en el extranjero tras dos décadas de atolladeros.

¿Qué pasó con el plan para dejar de inmiscuirse en la intrincada política exterior que Estados Unidos no comprende? ¿Se acabó el lema “Estados Unidos Primero”?

Probablemente no. En cambio, se ha intensificado.

Trump sigue actuando con determinación en pos de lo que percibe como intereses nacionales vitales para Estados Unidos. Simplemente, su definición del concepto se ha expandido enormemente desde 2016. También lo ha hecho su afán por ejercer un poder sin control, que ha traspasado las fronteras estadounidenses y se extiende por el continente americano y más allá.

“Estados Unidos nunca permitirá que potencias extranjeras roben a nuestro pueblo ni nos expulsen de nuestro propio hemisferio”, advirtió Trump en una destacada conferencia de prensa el sábado en su resort de Mar-a-Lago. “Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”.

El sábado demuestra que Estados Unidos ha regresado a los tiempos en que presidentes y agencias de inteligencia buscaban derrocar a líderes autocráticos o inconvenientes para favorecer gobiernos títeres. También evoca oscuros recordatorios de la intromisión política de la CIA, incluso en Latinoamérica, que a menudo ha resultado contraproducente.

Si se cumplen las proyecciones positivas de la apuesta de Trump, su exposición política interna podría ser limitada. Podría aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano; crear estabilidad en el norte de Sudamérica; permitir el regreso de los refugiados venezolanos; y frenar los esfuerzos de China y Rusia, enemigos de EE.UU., por afianzarse en una posición que podría amenazar la seguridad y los intereses de Estados Unidos.

Una operación militar aparentemente bien ejecutada, sin bajas estadounidenses en combate, para detener a Maduro solo reforzará la reputación de Trump como el máximo responsable de orquestar oleadas de poder militar tras sus ataques a las instalaciones nucleares de Irán el año pasado.

Su renovado culto a la personalidad de gobernante de mano dura complacerá a algunos votantes republicanos, al igual que su desafío a los límites constitucionales y a las críticas progresistas. Esto podría desalentar las rebeliones de los disidentes republicanos que entienden que la Constitución estipula que el Congreso, y no los presidentes, declara la guerra.

Pero el presidente se arriesga, ya que muchos en su desgastada base política están irritados por sus ataques en Irán, Nigeria, Siria y ahora Venezuela, y su aparente indiferencia ante la difícil situación económica en su país. Los demócratas ya están insistiendo en el tema como piedra angular de su campaña de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

Es crucial para las perspectivas políticas del Partido Republicano que Estados Unidos no se vea arrastrado a Venezuela con vastos despliegues de tropas terrestres que reflejen el caos de las guerras posteriores al 11-S. Pero si el impactante derrocamiento inicial de Maduro degenera en violencia, como ocurrió con anteriores operaciones estadounidenses de cambio de régimen en Iraq, Afganistán y Libia, se verá arrastrado a graves problemas políticos.

La triunfal conferencia de prensa matutina de Trump en Mar-a-Lago, mientras Maduro era trasladado a custodia estadounidense en Nueva York, rebosaba de arrogancia. Era difícil no recordar la vuelta de la victoria del presidente George W. Bush en un portaaviones en 2003, poco antes de que una sangrienta insurgencia sacudiera Iraq.

“Ningún otro presidente ha demostrado jamás este tipo de liderazgo, coraje y resolución, la combinación más poderosa que el mundo haya visto jamás”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ignorando el heroísmo de Abraham Lincoln en la guerra civil, la audaz supervisión de Franklin D. Roosevelt del desembarco del Día D en Normandía y la férrea determinación de John F. Kennedy de evitar una guerra nuclear en la crisis de los misiles de Cuba.

La hagiografía de la administración podría ser especialmente peligrosa para la mentalidad de un presidente que ya se cree infalible y omnipotente.

Los desastres en Iraq y Afganistán, así como en Libia tras el derrocamiento de Moammar Gadhafi en 2011, han calado hondo en la psique de los estadounidenses, pues nacieron de la negligencia de Washington tras un triunfo inicial. Venezuela —con sus 28 millones de habitantes; unas fuerzas de seguridad brutales; una cultura criminal y pandillera; y un Gobierno y una economía fracturados— parece ser la candidata ideal para la implosión social que suele producirse cuando los tiranos son depuestos repentinamente.

Trump fue superficial sobre lo que viene después, pero su franqueza fue impactante. Y sus verdaderos motivos parecen corresponderse con una forma moderna de colonialismo.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo Trump, aparentemente recurriendo a todos los clichés sobre el cambio de régimen. “No tememos a las tropas sobre el terreno si es necesario”, dijo, aparentemente planteando la posibilidad de enviar fuerzas estadounidenses a un Estado inestable y semifallido donde los matones y las milicias gubernamentales campan a sus anchas.

¿Y recuerdan la incesante queja de los activistas contra la guerra de Iraq de que la guerra allí “en realidad era por el petróleo”? Esta vez no hay confusión.

“Las compañías petroleras van a intervenir. Van a gastar dinero. Vamos a recuperar el petróleo que, francamente, deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo”, dijo Trump.

Pero no tenía respuestas sobre cómo Estados Unidos “gestionaría” Venezuela, aunque en un momento dado sugirió que el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine y Hegseth participarían.

Cualquier intento de revivir la industria petrolera, arruinada por Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, tomará años y requerirá una enorme presencia de seguridad estadounidense. Por lo tanto, esta no es una operación rápida de entrada y salida por parte de Estados Unidos. Trump asumirá las consecuencias, ya sea paz, desintegración civil o un nuevo tirano que reemplace a Maduro.

Aun así, nadie puede predecir con certeza qué sucederá.

La primera ola de críticas al cambio de régimen al estilo Trump tenía el tufo de críticos que lucharon retóricamente en la última guerra. El modelo de Iraq podría no encajar con Venezuela. Aunque este último suele considerarse una vasta organización criminal, el país carece de los cismas religiosos y tribales, y de vecinos beligerantes como Irán, que contribuyeron a llevar a Iraq al infierno en 2003. Y la administración Trump no ha desmantelado hasta la fecha el aparato estatal, como hicieron los designados de Bush en Bagdad con resultados desastrosos.

Trump pareció insinuar que su administración estaba en conversaciones con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Dijo que ella estaba “esencialmente dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”.

La vicepresidenta, sin embargo, se mostró desafiante en un discurso desde Caracas, afirmando que Estados Unidos era culpable de “secuestrar” a Maduro y exigiendo su regreso. Y aunque pidió una transición “prudente”, Trump no se comprometió a un retorno a la democracia, dejando abierta la posibilidad de que prefiera un régimen dócil en Caracas.

Las acciones del presidente ya han desatado una polémica política en el país.

Si bien las autoridades inicialmente intentaron presentar la captura de Maduro como una operación policial para cumplir con la acusación de narcóticos que enfrenta, las nuevas y expansivas afirmaciones de Trump sobre su control del hemisferio occidental y la toma de petróleo venezolano hacen que la operación se base aún más en la inestabilidad legal y constitucional.

Los ataques aéreos y terrestres en Venezuela parecen cumplir claramente con la definición de acción de combate estadounidense que requiere la autorización previa del Congreso, como la que Bush solicitó y obtuvo antes de la guerra contra el terrorismo y la invasión de Iraq.

“Anoche, el presidente Trump declaró la guerra a una nación extranjera sin autorización, sin notificación y sin ninguna explicación al pueblo estadounidense”, declaró el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. “Pase lo que pase, el presidente Trump asumirá las consecuencias”.

Reed añadió: “Esto ha sido un profundo fracaso constitucional. El Congreso, no el presidente, tiene la facultad exclusiva de autorizar la guerra. Buscar un cambio de régimen sin el consentimiento del pueblo estadounidense es una extralimitación imprudente y un abuso de poder”.

El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, quien desde hace tiempo ha buscado limitar la discreción presidencial para llevar a Estados Unidos a la guerra tras las extralimitaciones de la Casa Blanca en los años posteriores al 11-S, declaró: “El Congreso debe reafirmar nuestro crucial papel constitucional en materia de guerra, paz, diplomacia y comercio”.

Pero al menos a corto plazo, Trump parece inmune a la presión en el Capitolio. Los líderes de las mayorías republicanas del Senado y la Cámara de Representantes expresaron su apoyo y dijeron que esperaban reuniones informativas la próxima semana. El senador de Kentucky, Rand Paul, quien ha cuestionado la legalidad de los ataques navales de Trump contra presuntos narcotraficantes en las costas de Venezuela, se manifestó a favor de la destitución de Maduro, aunque señaló que los fundadores limitaron el poder del presidente para librar una guerra.

Pero la base política de Trump aún es frágil. Antes de actuar, la perspectiva de acciones estadounidenses en Venezuela era profundamente impopular. Una encuesta de CBS en noviembre reveló que el 70 % de los estadounidenses se opondría a una acción militar. Entre los descontentos se encuentran miembros de su ya debilitada coalición MAGA. La representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, escribió en X que la agresión militar interminable y las costosas guerras en el extranjero eran “lo que muchos en MAGA creían que habían votado para terminar”.

En el extranjero, el ataque de Trump contra Maduro confirmó que su polémica estrategia de seguridad nacional estadounidense —que exige el dominio de Estados Unidos en su propia esfera de influencia y un enfoque más centrado en otras esferas— es real. Cuando Rusia y China superen el impacto de perder a un aliado como Maduro, descubrirán cómo aprovechar este nuevo principio organizativo global de los fuertes sobre los débiles.

“El 47.º presidente de Estados Unidos no es un jugador”, dijo Rubio. “Cuando dice que va a abordar un problema, lo dice en serio. Actúa”.

La gran pregunta sobre Trump es ahora más aguda que nunca.

¿Hasta dónde llegará? ¿Y quién lo detendrá?

