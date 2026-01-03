¿Qué tan aislada está Venezuela tras la captura de Maduro? El estado de las fronteras y los vuelos

Por Anabella González, Sol Amaya y Fernando Ramos, CNN en Español

A medida que la tensión escalaba durante los últimos meses entre Estados Unidos y Venezuela, el espacio aéreo del país sudamericano fue quedando cada vez más aislado. Ahora, con los ataques de EE.UU. en la madrugada del sábado y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro, cientos de vuelos han sido cancelados y las fronteras están en alerta por su seguridad.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió en horas de la madrugada los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela tras un ataque nocturno. Desde entonces, la incertidumbre alrededor del país va en aumento y las aerolíneas han tomado medidas.

JetBlue es una de las aerolíneas más afectadas, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. La aerolínea ha cancelado 209 vuelos, o el 21 %, y ha retrasado otros 263 (26 %), hasta las 4 p.m., hora de Miami. La compañía dijo a CNN en un correo electrónico que los vuelos a República Dominicana y Jamaica no están afectados por las restricciones. Los clientes afectados pueden volver a reservar o solicitar un reembolso.

American Airlines y Delta Air Lines han cancelado cada una el 4 % de sus vuelos este sábado, y United Airlines ha cancelado el 3 % debido a las restricciones impuestas por la FAA.

Copa Airlines anunció este sábado que suspendía hasta el próximo martes su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que tiene activa hacia Venezuela, horas después de que Maduro fuera capturado bajo cargos de supuesto narcoterrorismo. Copa ya tenía suspendidos hasta el 15 de enero los vuelos a Caracas.

Delta dijo que 13 aeropuertos en el Caribe fueron afectados por la restricción obligatoria de vuelos, lo que afectó a los clientes con vuelos programados entre el sábado y el lunes. La compañía dijo que a los pasajeros afectados se les otorgó una exención de viaje para reprogramar vuelos hasta el 9 de enero, y que continúan monitoreando la situación de cerca para mantener la seguridad de sus operaciones, dijo la compañía en su sitio web.

Por su parte, American Airlines dijo en un comunicado que canceló todos los vuelos hacia y desde el Caribe este sábado y puso un límite en las tarifas hacia y desde los 19 aeropuertos afectados.

United Airlines, que retrasó 400 vuelos este sábado, incluyendo muchos dentro y fuera del Caribe, dijo a CNN el sábado por la mañana que los clientes afectados podían reprogramar sus vuelos sin costo.

Cape Air canceló todos los vuelos en la región del Caribe este sábado, y también permitirá que los clientes puedan reprogramar vuelos entre el domingo y el viernes 9 de enero, según dijo en un comunicado en su sitio web.

A fines de noviembre, la FAA instó a las aerolíneas comerciales a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Días después, una frase del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el inicio de lo que vendría después: “Consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”.

Desde entonces, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Caracas y han dado a sus pasajeros la posibilidad de cambiar sus pasajes por nuevas rutas o recibir el reembolso de su dinero.

Gol fue una de las primeras aerolíneas internacionales en suspender sus vuelos, y luego el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela le revocó la concesión de vuelos, junto con otras cinco aerolíneas que se habían sumado a las medidas de la FAA.

Muchos venezolanos tuvieron que cancelar sus planes para viajar en Navidad y Año Nuevo debido a la suspensión de numerosos vuelos a Venezuela en medio de las tensiones crecientes con Estados Unidos.

No es la primera vez que la actualidad política de Venezuela afecta directamente a su espacio aéreo. Desde 2014 se ha reducido la conexión aérea con el país, que antes de la tensión con EE.UU. tenía 105 vuelos semanales a 16 destinos, operados por 12 aerolíneas internacionales, según datos suministrados por la Asociación de Líneas Aéreas (ALAV) en Venezuela a EFE.

Siete aeropuertos de Puerto Rico cancelaron sus vuelos tras el ataque de EE.UU. a Venezuela, informó este sábado el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón.

Se trata de los aeropuertos internacionales Rafael Hernández en Aguadilla y Merceditas en Ponce, los regionales Fernando Ribas Dominicci en Isla Grande (San Juan), José Aponte De la Torre en Ceiba, Benjamín Rivera y Antonio Rivera, en las islas-municipios de Culebra y Vieques.

El espacio aéreo comercial en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, fue cerrado por orden de la Administración Federal de Aviación hasta la 1 a.m. del domingo, hora local, informó Negrón.

La frontera de 2.341 kilómetros de Venezuela con Colombia es una de las más importantes del país y ha estado en el centro de la difícil relación reciente entre ambas naciones.

La Cancillería de Colombia dijo que las fronteras con el país permanecen con actividad normal. “No hay cierre de fronteras, todo está normal”, dijeron ante la consulta de CNN.

Alrededor de 2,8 millones de venezolanos emigraron a Colombia en la última década, según datos de Migración Colombia. Y con la crisis aérea, la frontera con ese país es una de las pocas puertas de entrada y salida a Venezuela.

CNN estuvo en esa frontera este sábado, donde varios venezolanos expresaron la incertidumbre por lo que pasará en su país y se mostraron cautelosos al opinar sobre los ataques estadounidenses.

En tanto, la frontera de Venezuela con Brasil es casi tan grande como la que lo separa de Colombia, aunque las problemáticas son distintas: los 2.137 kilómetros atraviesan zonas inhóspitas y despobladas entre las cuencas de los río Orinoco y Amazonas, ricas en recursos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil informó en un comunicado que “no hay ninguna actividad anormal” en la frontera entre ese país y Venezuela, y que continuará siendo monitoreada. Ante la consulta de CNN, la Cancillería de Brasil no dio mayores detalles. Estaba previsto que hubiese una nueva reunión este sábado para actualizar la información sobre la situación interna.

La frontera terrestre más pequeña de Venezuela, de 789 kilómetros, es con Guyana, con quien mantiene una histórica disputa territorial por el Esequibo, una región rica en recursos naturales, forestales y agrícolas, que tiene como actividad económica principal la extracción de petróleo.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo este sábado que ha activado su “plan de seguridad” en el país, en declaraciones a la prensa local. La Fuerza de Defensa de Guyana, el ejército del país, y las fuerzas de seguridad monitorean la situación en el Caribe, agregó.

Ali dijo además que se comunicó con el presidente de la petrolera ExxonMobil para hablar sobre los operativos de la empresa, donde se producen alrededor de un millón de barriles de petróleo al día.

Epicentro de la tensión territorial histórica entre los vecinos Guyana y Venezuela, el Esequibo —de unos 160.000 km2— es motivo de controversia desde hace décadas, pero alcanzó su punto más álgido en los últimos años con el reclamo de Caracas.

Meses atrás, Guyana se posicionó con un firme acompañamiento a la iniciativa estadounidense, algo que destacó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Con información de Auzinea Bacon y Germán Padinger, de CNN, y de las agencias EFE y AP.