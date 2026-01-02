Trump amenaza a Irán tras la muerte de manifestantes en las protestas

Por Mostafa Salem, CNN

Los líderes iraníes arremetieron el viernes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su amenaza de intervenir en medio de las protestas mortales, y los funcionarios iraníes advirtieron que las tropas estadounidenses en la región podrían ser blanco de ataques si Washington interfiere.

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos listos y preparados. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió el mandatario en Truth Social el viernes.

Decenas de manifestantes salieron a las calles en varias provincias de Irán esta semana, y algunas protestas se tornaron mortales el miércoles tras enfrentamientos con la policía.

Funcionarios iraníes emitieron advertencias severas contra la intervención estadounidense en los asuntos internos del país. Ali Larijani, jefe de seguridad nacional de Irán, afirmó en X que cualquier interferencia estadounidense provocaría “perturbaciones en toda la región y la destrucción de intereses estadounidenses”.

Ali Shamkhani, asesor cercano del líder supremo Ali Khamenei, declaró que la seguridad nacional de Irán es una “línea roja”.

“Cualquier mano que intente intervenir en la seguridad de Irán será cortada con una respuesta contundente”, dijo en X.

La amenaza más directa provino de Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, quien advirtió que Irán atacaría a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente si Washington interviene.

“El irrespetuoso presidente de Estados Unidos también debe saber que, con esta declaración oficial, todos los centros y fuerzas estadounidenses en toda la región serán objetivos legítimos para nosotros en respuesta a cualquier acción potencial”, afirmó Ghalibaf.

Las amenazas de Trump hacia Irán crean un “dilema estratégico evidente” para Washington, dijo Ali Vaez, director del Iran Project en el International Crisis Group.

“Si Estados Unidos no cumple con lo prometido, corre el riesgo de envalentonar al régimen y desalentar futuras disidencias, pero una intervención significativa podría escalar a un conflicto más amplio con consecuencias impredecibles tanto para Estados Unidos como para el pueblo iraní”.

Al menos tres personas murieron y 17 resultaron heridas el jueves por la noche cuando manifestantes asaltaron una estación de policía en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestan, informó la agencia estatal Fars.

Los manifestantes se enfrentaron con la policía, lanzaron piedras a los agentes y quemaron vehículos, aseguró Fars. La agencia indicó que algunos “alborotadores armados se aprovecharon” de una protesta en la ciudad. Sin presentar evidencia, Fars agregó que la policía confiscó posteriormente armas de fuego a algunas personas.

El jueves por la mañana, al menos dos personas murieron durante enfrentamientos entre decenas de manifestantes y la policía en el Condado de Lordegan, en la provincia suroeste de Chaharmahal y Bakhtiari, reportó Fars. No está claro si las víctimas eran autoridades o manifestantes. Videos no verificados en redes sociales mostraban a manifestantes lanzando piedras contra la policía y edificios gubernamentales, incluidas oficinas del gobernador y bancos.

La primera muerte conocida relacionada con las protestas se produjo el miércoles por la noche, cuando un miembro de la fuerza paramilitar iraní Basij resultó muerto y otros 13 heridos en la ciudad de Kuhdasht, en la provincia de Lorestán, según medios de comunicación afiliados al Estado. La agencia de noticias Fars mostró un vídeo de un miembro de la policía recibiendo tratamiento después de que, supuestamente, los manifestantes le prendieran fuego.

El Basij suele ser desplegado por el régimen para reprimir protestas.

Veinte personas fueron arrestadas durante las manifestaciones, dijo el fiscal de Kuhdasht el jueves, según la agencia estatal Tasnim.

En el Condado de Malard, en la provincia de Teherán, las autoridades detuvieron a 30 personas por “alterar el orden público”, según Fars, que citó al funcionario Mansour Saleki. “Abusaban del derecho legal de los ciudadanos a protestar”, dijo.

Comerciantes, vendedores ambulantes y estudiantes salieron a las calles de varias ciudades iraníes esta semana, coreando consignas contra el régimen por la situación económica tras la caída de la moneda a mínimos históricos.

Las protestas fueron las más grandes desde el levantamiento nacional de 2022 provocado por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial tras ser detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.

El Departamento de Estado de EE.UU. manifestó el miércoles en X su preocupación por los informes de “intimidación, violencia y arrestos” contra los manifestantes y exhortó a las autoridades a poner fin a la represión.

“Primero los bazares. Luego los estudiantes. Ahora todo el país. Los iraníes están unidos. Vidas diferentes, una misma demanda: respetar nuestras voces y nuestros derechos”, afirmó el Departamento de Estado en una publicación en su cuenta en farsi en X.

A pesar de ser limitadas hasta ahora, las protestas marcan el último capítulo del creciente descontento en Irán, donde la población reclama silenciosamente los espacios públicos y las libertades personales a través de actos de rebeldía no coordinados.

Hira Humayun y Shirin Faqiri, de CNN, contribuyeron a este artículo.