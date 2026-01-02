Presunto ataque de un puma deja una mujer muerta en Colorado

Por Karina Tsui, CNN

Una mujer fue encontrada muerta el jueves en una ruta de senderismo en el norte de Colorado, tras lo que las autoridades creen que fue un ataque mortal de puma, un suceso poco común.

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW), unos excursionistas que se encontraban en el sendero de Crosier Mountain, en el condado de Larimer, avistaron un puma cerca de una persona tendida en el suelo alrededor de las 12:15 p.m.

Los excursionistas ahuyentaron al animal arrojándole piedras antes de descubrir que la víctima no tenía pulso.

“Los ataques de pumas en Colorado se consideran muy raros”, declaró Kara Van Hoose, portavoz del servicio, en una conferencia de prensa. Si bien se han reportado 28 ataques al servicio desde 1990, el último que tuvo un resultado mortal ocurrió en 1999, según la agencia.

Se espera que el forense del condado de Larimer revele la identidad de la víctima y la causa de la muerte, agregó Van Hoose.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, que está a cargo de la investigación, informó que los agentes dispararon a un puma en el lugar de los hechos y posteriormente lo rastrearon y le practicaron la eutanasia. Los agentes también sacrificaron a otro puma en el área.

Los animales salvajes involucrados en ataques a humanos deben ser sacrificados por seguridad pública, indicó el CPW. Se les realizarán pruebas de ADN humano para determinar si fueron responsables del ataque y también se les examinará para detectar cualquier anomalía o enfermedad neurológica como la rabia y la gripe aviar.

Colorado alberga entre 3.800 y 4.000 pumas, con poblaciones en crecimiento desde que fueron clasificados como especie de caza mayor en 1965, según el sitio web del CPW.

Estos animales, que viven principalmente en zonas de matorrales y bosques de baja altitud, se alimentan principalmente de ciervos y alces.

El CPW recomienda a cualquier persona que se encuentre con un puma que haga ruido, levante objetos por encima de la cabeza para parecer más grande y retroceda lentamente.

