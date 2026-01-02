Las 5 cosas que debes saber este 2 de enero: tragedia en Suiza, Mamdani asume como alcalde y cruces en el Darién

CNN en Español

Venezuela detiene a varios ciudadanos estadounidenses en medio de las tensiones entre ambos países. Zohran Mamdani asume la alcaldía de Nueva York. Trump admite que toma más aspirina de la recomendada. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Las celebraciones de Año Nuevo se tornaron trágicas en Suiza, donde un incendio en un bar de una estación de esquí dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad. Las autoridades advirtieron que la identificación de las víctimas puede llevar “varios días”, mientras investigan qué fue lo que sucedió.

Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido al menos a cinco estadounidenses en los últimos meses, en medio de la campaña de presión de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo a CNN un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

Zohran Mamdani, el socialista democrático que hizo campaña con la promesa de abordar la crisis de asequibilidad en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, juramentó como el alcalde número 112 de la ciudad de Nueva York el jueves en una celebración de la agenda progresista.

El paso de migrantes por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, se redujo drásticamente en 2025 hasta los 3.091 cruces, un 99 % menos respecto a 2024, cuando la atravesaron más de 300.000 en su camino hacia Norteamérica, a pesar de los peligros.

“Trenzas Amigas” es un proyecto que, por donaciones de US$ 1, hace peinados con trenzas a niñas, adolescentes y mujeres. No se trata solo de una ayuda para la comunidad, sino también de una forma de protesta que expresa la identidad y la cultura hispana. Esta es su historia.

Quedan menos de 10 vaquitas marinas. ¿Se puede salvar la especie?

La vaquita marina, una pequeña marsopa que se encuentra en el norte del golfo de California, es la especie de mamífero marino en mayor peligro de extinción del mundo. Sus poblaciones han disminuido en un 98 % en los últimos 30 años.

El último viaje a Hawkins y el Upside Down: así se despidió “Stranger Things” en su capítulo final

La serie de Netflix que capitalizó los homenajes a los años 80 y las notas de sintetizador mezcladas con éxitos pop terminó su quinta y última temporada con un final de más de 2 horas que se estrenó en Nochevieja.

La superluna llena de enero y una lluvia de meteoros Cuadrántidas dan inicio al 2026

La luna del lobo, la primera luna llena del año, dará la bienvenida a 2026, iluminando el cielo este fin de semana, aunque este evento lunar dificultará un poco la observación de la lluvia de meteoros Cuadrántidas.

24 %

Los aranceles del 107 % que el Gobierno de Trump preveía imponer sobre la pasta italiana ya no entrarán en vigor en EE.UU. Según los nuevos cálulos, estos productos estarán sujetos a aranceles de entre el 24 % y el 29 %.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y yo no quiero sangre espesa circulando por mi corazón. (…) Ellos preferirían que tome la dosis más baja; yo tomo la más alta”

—El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo a The Wall Street Journal que toma una dosis de aspirina más alta de la que le han recomendado sus médicos, y atribuyó a ello los moretones visibles en sus manos que han reavivado preguntas sobre su salud.

Los 5 mejores platos de queso del mundo, según TasteAtlas

En el ranking de CNN Redacción repasamos los mejores cinco platos de queso del mundo, según TasteAtlas.

🧠 La respuesta del quiz es: B. El presidente Donald Trump retrasó los nuevos aumentos de aranceles sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores por un año, aplazando su implementación hasta 2027, según un comunicado de la Casa Blanca.

