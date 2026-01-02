Arrestan a joven por presuntamente planear un ataque inspirado en ISIS para la víspera de Año Nuevo en Carolina del Norte

Por Alisha Ebrahimji y Dianne Gallagher, CNN

Tras aproximadamente un año de planeación, un joven de 18 años fue arrestado en la víspera de Año Nuevo en un suburbio de Charlotte, Carolina del Norte, acusado por fiscales federales y el FBI de tener la intención de llevar a cabo un ataque terrorista usando cuchillos y martillos ese mismo día.

Christian Sturdivant fue arrestado y acusado de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, anunció Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, en una conferencia de prensa conjunta con el FBI el viernes por la mañana.

El adolescente se comunicaba en línea con alguien que él creía que era miembro del grupo extremista ISIS, dijo Ferguson. En realidad, estaba conversando con un agente encubierto del Departamento de Policía de Nueva York.

Sturdivant, ciudadano estadounidense, fue arrestado antes de que cualquier plan pudiera llevarse a cabo en la víspera de Año Nuevo, cuando estaba siendo dado de alta de una instalación médica, dijo James C. Barnacle Jr., agente especial a cargo del FBI. Aunque el adolescente planeaba llevar a cabo un ataque ese día, no estaba vinculado a un evento específico de Año Nuevo.

Sturdivant se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Gaston bajo custodia federal, según los registros de la cárcel. Enfrenta una sentencia máxima legal de 20 años si es declarado culpable, dijo Ferguson. El adolescente compareció ante el tribunal por primera vez el viernes. CNN ha intentado comunicarse con su abogado, pero no ha recibido respuesta.

Este parece ser al menos el segundo complot de ataque conocido que fue frustrado durante el feriado de Año Nuevo este año, tras un incidente separado en Los Ángeles, donde el FBI arrestó a cuatro personas por supuestamente trabajar juntas en un complot de bomba que se iba a llevar a cabo en la ciudad en Nochevieja.

A partir de conversaciones con dos agentes encubiertos, Ferguson dijo que quedó claro que Sturdivant estaba planeando “hacer la Yihad pronto”, especificando claramente a los agentes el lugar de su presunto ataque: una tienda de comestibles local y un restaurante de comida rápida en Mint Hill, un suburbio de Charlotte a más de 16 kilómetros de la ciudad.

Durante una orden de registro ejecutada en la casa de Sturdivant, agentes del FBI encontraron martillos y cuchillos escondidos debajo de su cama, notas escritas a mano sobre el presunto complot y una lista de objetivos junto con detalles sobre lo que usaría durante el ataque y cómo lo ejecutaría.

De lo que las autoridades describieron como un manifiesto, titulado “Ataque de Año Nuevo 2026”, los investigadores dedujeron que Sturdivant tenía como objetivo a judíos, cristianos y la comunidad LGBTQ con el objetivo de apuñalar “al mayor número de civiles posible”, dijeron las autoridades.

La nota también tenía una sección titulada “operación de martirio”, que describía un plan para atacar a cualquier agente de la ley que respondiera al ataque, con la intención de que Sturdivant muriera como mártir, según el FBI.

Ferguson calificó el ataque como “muy bien planeado”, y agregó que Sturdivant “se estaba preparando para la Yihad y personas inocentes iban a morir, y tuvimos mucha, mucha suerte de que no sucediera”.

El FBI supo por primera vez de Sturdivant en enero de 2022 cuando “estaba en contacto a través de redes sociales con un miembro no identificado de ISIS en el extranjero”, dijo Barnacle.

Ese miembro, según el FBI, indicó al entonces joven de 14 años que se vistiera completamente de negro, llamara a puertas y atacara a personas con un martillo, instrucciones que Sturdivant siguió de cerca hasta que un miembro de la familia interviniera.

No se presentaron cargos en ese momento, dijo Barnacle, y Sturdivant fue remitido a atención psicológica sin acceso a redes sociales, según informó el FBI.

Una semana antes de Navidad, la oficina del FBI en Charlotte supo que había vuelto a estar en línea publicando videos pro-ISIS en TikTok bajo un seudónimo que las autoridades verificaron que le pertenecía, y se inició una investigación de dos semanas sobre las actividades de Sturdivant.

