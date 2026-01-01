Todos los eclipses, superlunas, lluvias de meteoros y planetas para observar en 2026

Por Ashley Strickland, CNN

Lunas llenas brillantes, deslumbrantes lluvias de meteoros y notables eclipses totales darán a los observadores del cielo muchas razones para mirar hacia arriba en 2026.

El nuevo año comienza con la luna llena del lobo el sábado, la primera de tres superlunas este año. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, aparecerá al sur del orbe plateado, según EarthSky.

La luminosidad de la superluna, que parece más brillante y llena que una luna llena normal debido a su proximidad a la Tierra, puede impedir la visibilidad de la lluvia de meteoros Cuadrántidas.

Se espera que las Cuadrántidas alcancen su máximo entre las 4 p.m. y las 7 p.m. ET del sábado, justo cuando la luna llena domina el cielo nocturno.

Pero hay muchas más lluvias de meteoros y eventos celestiales que esperar en 2026, según Robert Lunsford, coordinador de reportes de bolas de fuego de la Sociedad Americana de Meteoros.

La mayoría de los años tienen 12 lunas llenas, con una cada mes. Pero en 2026, habrá 13, con dos en mayo.

La segunda luna llena en un mes se conoce como luna azul.

Normalmente, las lunas llenas ocurren cada 29 días, mientras que la mayoría de los meses en nuestro calendario duran 30 o 31 días, por lo que los meses y las fases lunares no se alinean exactamente, lo que resulta en una luna azul aproximadamente cada dos años y medio.

Después de la superluna de enero, las próximas dos superlunas serán en noviembre y diciembre. En promedio, la Luna está a unos 384.472 kilómetros de la Tierra.

Pero la superluna de diciembre será la más cercana del año, a 356.740 kilómetros de distancia, según EarthSky.

Estas son el resto de las lunas llenas en 2026, según el Farmers’ Almanac:

1 de febrero: luna de nieve

3 de marzo: luna de gusano

1 de abril: luna rosa

1 de mayo: luna de flores

31 de mayo: luna azul

29 de junio: luna de fresa

29 de julio: luna de ciervo

28 de agosto: luna de esturión

26 de septiembre: luna de cosecha

26 de octubre: luna de cazador

24 de noviembre: luna de castor

23 de diciembre: luna fría

Después del máximo de las Cuadrántidas a principios de enero, los observadores del cielo tendrán que esperar un poco hasta la lluvia de meteoros Líridas en abril.

Estas son las fechas del resto de las lluvias de meteoros que alcanzarán su máximo en 2026, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros:

Líridas: 21-22 de abril

Eta Acuáridas: 5-6 de mayo

Delta Acuáridas del sur: 30-31 de julio

Alfa Capricórnidas: 30-31 de julio

Perseidas: 12-13 de agosto

Oriónidas: 21-22 de octubre

Táuridas del sur: 4-5 de noviembre

Táuridas del norte: 11-12 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Geminidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

“Las Perseidas y las Gemínidas serán las mejores lluvias del año”, dijo Lunsford.

“Se prevé que las Perseidas alcancen su máximo sin interferencia lunar”.

Las Gemínidas produjeron una potente lluvia en 2025 con tasas de meteoros por hora de hasta 135, señaló Lunsford.

“No hay razón para que no podamos esperar tasas similares en 2026 una vez que la luna se oculte”.

Los observadores del cielo pueden esperar las apariciones dramáticas de dos eclipses solares y dos eclipses lunares este año, según la NASA.

Un eclipse solar anular ocurrirá el 17 de febrero sobre la Antártida. Este fenómeno sucede cada año cuando la Luna está cerca o en el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra mientras pasa entre la Tierra y el Sol. Como resultado, la Luna no puede bloquear completamente el Sol como lo hace durante un eclipse solar total, y en su lugar la luz ardiente del sol rodea la sombra de la Luna, creando un efecto de anillo de fuego. Mientras tanto, un eclipse solar parcial en forma de medialuna será visible en la Antártida, África y Sudamérica.

Asegúrate de usar gafas apropiadas para eclipses para observar los eclipses solares de forma segura, ya que la luz del sol puede dañar los ojos.

Un eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y parte de Portugal el 12 de agosto. Un eclipse parcial ocurrirá para quienes lo observen en Europa, África y Norteamérica.

Un eclipse lunar total aparecerá en el cielo nocturno para quienes estén en Asia, Australia, las islas del Pacífico y América el 3 de marzo.

Un eclipse lunar solo puede ocurrir durante la luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la Luna pasa a la sombra de la Tierra. Cuando esto sucede, la Tierra proyecta dos sombras sobre la luna. La sombra exterior parcial se llama penumbra; la sombra completa y oscura es la umbra.

Cuando la luna llena entra en la sombra de la Tierra, se oscurece, pero no desaparece. En cambio, la luz solar que pasa a través de la atmósfera terrestre ilumina la luna de manera dramática, volviéndola roja, por lo que a menudo se hace referencia a este evento como “luna de sangre”.

Este fenómeno ocurre porque la luz azul sufre una dispersión atmosférica más fuerte que la luz roja, y como resultado, el rojo es el color más dominante cuando la luz solar atraviesa nuestra atmósfera e ilumina la Luna. Dependiendo de las condiciones meteorológicas en tu zona, la Luna puede verse de un rojo oxidado o color ladrillo.

Un eclipse lunar parcial será visible para quienes se encuentren en América, Europa, África y Asia Occidental entre el 27 y el 28 de agosto. Los eclipses parciales ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna no se alinean completamente, por lo que solo una parte de la luna pasa a la sombra.

Consulta el sitio web de Time and Date para ver los horarios exactos y las ubicaciones de estos eclipses.

Febrero albergará un desfile de seis planetas visibles en el cielo nocturno.

Saturno estará cerca del horizonte, mientras que Venus y Mercurio parecerán elevarse sobre el sol poniente, según EarthSky. Neptuno también aparecerá junto a Saturno, pero este lejano gigante helado solo será visible con telescopio o binoculares.

Mientras tanto, Urano será visible cerca de la Luna el 23 de febrero, también con la ayuda de binoculares o telescopio. El luminoso Júpiter también será visible para los observadores del cielo que miren hacia el este al anochecer. La Luna y Júpiter estarán muy cerca el 26 de febrero.

El 19 de mayo, después del atardecer, la luna creciente brillará entre Júpiter y Venus.

Luego, durante la primera semana de junio, Júpiter y Venus aparecerán uno junto al otro debido a las posiciones de sus órbitas, aunque no sean vecinos cercanos en el espacio. En las primeras horas de la noche del 8 y 9 de junio, Venus y Júpiter parecerán intercambiar posiciones en el cielo nocturno, creando la ilusión óptica de un planeta doble, según EarthSky.

Poco más de una semana después, Venus aparecerá sobre la luna creciente, y debajo de ella, Júpiter y Mercurio serán visibles.

Otra ilusión óptica celeste que deleitará a los observadores del cielo será el acto de desaparición de Júpiter en otoño. En las primeras horas de la mañana del 6 de octubre, la luna creciente y Júpiter estarán tan cerca que, para quienes observen en Norteamérica al este de St. Louis, la Luna parecerá ocultar temporalmente a Júpiter durante aproximadamente una hora antes de que reaparezca al otro lado.

En las horas previas al amanecer del 16 de noviembre, el resplandor rojizo de Marte aparecerá cerca de Júpiter en el cielo oriental. Y en la mañana del 4 de diciembre, la luna creciente se unirá al brillante Venus, mientras Júpiter y Marte formarán otro dúo deslumbrante.

