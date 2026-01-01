La CIA evalúa que Ucrania no tenía como objetivo una residencia de Putin en ataque con drones

Por Kevin Liptak y Zachary Cohen

La CIA ha evaluado que Ucrania no estaba apuntando a una residencia utilizada por el presidente de Rusia Vladimir Putin en un reciente ataque con drones en el norte de su país, según funcionarios estadounidenses, socavando una afirmación que el líder ruso había hecho al presidente Donald Trump en una llamada telefónica el lunes.

El director de la CIA, John Ratcliffe, informó a Trump sobre la evaluación este miércoles, dijeron los funcionarios.

Rusia había denunciado públicamente el intento de ataque de Ucrania contra la residencia de Putin el lunes, y Trump declaró a la prensa que Putin se lo había contado por teléfono. En aquel momento, el presidente se mostró preocupado por la supuesta acción, y pareció creer en el líder ruso, aunque Ucrania negó rotundamente estar detrás de dicho ataque.

“No me gusta. No es bueno”, dijo Trump, describiéndose como “muy enojado” al escuchar la afirmación.

Admitió que era “posible” que la acusación fuera falsa y que tal ataque no hubiera ocurrido, y luego agregó: “Pero el presidente Putin me dijo esta mañana que sí ocurrió”.

Fuentes indicaron que Ratcliffe informó posteriormente a Trump que la CIA no creía que fuera cierto. Y el miércoles, Trump pareció adoptar una postura más escéptica respecto a la publicación, publicando un enlace a un editorial del New York Post en Truth Social con el titular: “La bravuconería sobre el ‘ataque’ de Putin demuestra que Rusia es quien obstaculiza la paz”. El consejo editorial del Post señaló que era “una exageración que Putin, quien ha librado una guerra brutal durante casi cuatro años, crea que cualquier violencia en su entorno merece especial indignación” y afirmó que “cualquier ataque contra Putin está más que justificado”.

Pero aquí está el quid de la cuestión: el ataque con drones probablemente nunca ocurrió. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky lo negó rotundamente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov afirmó que los rusos no podían aportar pruebas e instó a la prensa a “confiar en la palabra del Kremlin. No, no lo haremos”, escribió la junta.

CNN contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios. La CIA se negó a hacer comentarios.

La afirmación de Putin sobre un ataque —y la posterior evaluación de Estados Unidos de que no era cierta, reportada primero por el Wall Street Journal— ocurrió en medio de intensas conversaciones lideradas por Trump y sus enviados para poner fin a la guerra en Ucrania.

Putin hizo la acusación un día después de que Trump se reuniera con Zelensky en Mar-a-Lago y se mostrara optimista sobre el progreso para negociar la paz en el conflicto.

Algunos funcionarios europeos dijeron que la afirmación era un intento de Putin de descarrilar los esfuerzos de paz sin responsabilizar a Trump.

Otros también han puesto en duda la afirmación rusa. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró el miércoles que se trataba de una “distracción deliberada”.

El Ministerio de Defensa en Moscú dijo el miércoles que 91 drones fueron lanzados desde el norte de Ucrania contra la residencia de Putin cerca de Valdai en la región de Novgorod en el noroeste de Rusia.

Más de la mitad fueron interceptados a varios cientos de kilómetros de distancia, según el ministerio, sin especificar cómo supo que se dirigían a Valdái. El resto fue interceptado sobre Nóvgorod entre las 3:00 y las 8:30 h hora local del lunes, según el ministerio.

El ministerio publicó un mapa que pretende mostrar la trayectoria de los drones y dónde fueron derribados.

