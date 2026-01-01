“Costos profundos”: Cómo Trump trastocó el gobierno federal en su primer año de regreso a Washington

Por Marshall Cohen, CNN

Mientras el presidente Donald Trump termina su primer año de regreso en la Casa Blanca, ya ha transformado y trastocado el gobierno federal.

Ha recurrido a purgas políticas, despidos masivos de empleados federales y recortes drásticos de gastos para neutralizar la disidencia e implementar agresivamente su agenda de segundo mandato.

Al mismo tiempo, también ha ordenado al Departamento de Justicia investigar y procesar a sus oponentes políticos. Y ha marginado o destituido a decenas de supervisores independientes que supervisan la rendición de cuentas de las agencias.

Los aliados de Trump sostienen que simplemente está utilizando todas las herramientas a su disposición, bajo una visión amplia del poder ejecutivo, para promulgar políticas que el pueblo estadounidense respaldó cuando votó para devolverlo a la Casa Blanca en 2024.

Pero sus críticos afirman que ha arrasado con el gobierno federal, a veces con crueldad intencional, lo que podría causar daños potencialmente irreparables.

“Lo que hemos visto en nuestro gobierno ha sido extraordinario y sin precedentes”, dijo Max Stier, presidente de la Alianza para el Servicio Público, un grupo sin fines de lucro y no partidista que se enfoca en mejorar el gobierno federal.

“Hay mucho en juego ahora mismo para el pueblo estadounidense. Es una batalla sobre la naturaleza de nuestro gobierno”.

Así es como Trump transformó cuatro elementos distintos de las operaciones del gobierno federal durante el caótico primer año de su segundo mandato.

El Gobierno de Trump hizo de la reducción significativa de la fuerza laboral federal una de sus principales prioridades desde el primer día. El esfuerzo fue liderado en parte por el multimillonario Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Desde 1966, el número de empleados federales ha oscilado entre 2,7 y 3 millones, según estadísticas gubernamentales. (Eran 3,02 millones en enero cuando Trump asumió el cargo). Trump y Musk afirmaron que los despidos masivos eran necesarios para eliminar el despilfarro y agilizar un gobierno sobrecargado.

El año estuvo marcado por despidos masivos, despidos partidistas, jubilaciones anticipadas y renuncias incentivadas. Es difícil precisar un número exacto de cuántos empleos federales se perdieron bajo Trump, pero la Alianza para el Servicio Público estima que fueron unos 212.000.

“La administración ha trastocado totalmente el valor básico de que el servicio público es para servir al público”, dijo Stier, el presidente del grupo. “Hay costos profundos para el pueblo estadounidense. Y para quienes fueron despedidos, no solo pierden su sustento, también pierden su propósito”.

El Gobierno de Trump afirma que DOGE ahorró US$ 214.000 millones el año pasado, aunque la exactitud de esa cifra ha sido ampliamente cuestionada. Cuando Musk dejó el gobierno en mayo, Trump dijo que DOGE había cumplido su misión de “detectar fraudes, eliminar el despilfarro y modernizar sistemas rotos y obsoletos” mientras eliminaba programas federales “increíblemente estúpidos e increíblemente malos”.

“El presidente Trump recibió un mandato claro para eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso del gobierno federal”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston. “En menos de un año en el cargo, ha logrado avances significativos para que el gobierno federal sea más eficiente y sirva mejor al contribuyente estadounidense”.

Un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto dijo que el Gobierno de Trump “está trabajando horas extra para eliminar la burocracia y el gasto innecesario” y que se han recortado miles de millones de dólares de “programas ideologizados, derrochadores y politizados, con mucho más por venir en los próximos años”.

Entre las agencias más afectadas estuvo el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que perdió una cuarta parte de su fuerza laboral de 100.000 personas en 2025. Otras agencias fueron cerradas por completo, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) o están en proceso de ser desmanteladas, como el Departamento de Educación.

Sin embargo, los sindicatos y activistas liberales organizaron una iniciativa relativamente exitosa para hacer retroceder estas medidas, incluso durante el reciente cierre del Gobierno.

Obtuvieron órdenes judiciales que bloquearon los despidos en DOGE, reincorporaron a empleados y detuvieron despidos amenazados durante el cierre. Pero algunos de estos logros fueron revocados por tribunales superiores. Algunos trabajadores dijeron que el caos interminable los llevó a abandonar sus carreras federales y buscar nuevos empleos.

Caitlin Lewis, fundadora de CivicMatch, que conecta a trabajadores federales con nuevas oportunidades en gobiernos estatales o locales, dijo que se han registrado de 12.600 inscripciones hasta ahora, desde que la plataforma se lanzó tras la victoria de Trump en 2024. En promedio, dijo, hay una colocación laboral exitosa cada dos días.

Además de recortar empleos federales, el Gobierno de Trump ha cancelado o pausado cientos de miles de millones de dólares en gastos y subvenciones federales.

Los demócratas de la Cámara estiman que el Gobierno de Trump ha retenido US$ 410 mil millones en fondos aprobados por el Congreso. Esto incluye US$ 150 millones para combatir la falta de vivienda, US$c55 millones para apoyar negocios de minorías, US$ 30 millones para bibliotecas locales y US$ 3 millones para abordar el covid persistente.

Los recortes en los Institutos Nacionales de Salud desencadenaron una crisis en universidades que dependen de subvenciones federales. Los recortes en el Departamento de Justicia obligaron a los funcionarios locales a luchar por financiar programas de prevención de violencia armada que, según ellos, eran efectivos.

El cierre de USAID –que jugó un papel importante en la lucha contra la malaria, la viruela y el cólera en el extranjero– podría contribuir a 14 millones de muertes en los próximos cinco años, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet.

En el IRS, la pérdida de personal y los recortes presupuestarios están creando una tormenta perfecta.

El inspector general del Departamento del Tesoro dijo en un informe de septiembre que la temporada de declaraciones de 2026 está “en riesgo” debido a los considerables recortes en los equipos de atención al cliente y corrigen errores en las declaraciones de impuestos. El organismo de control advirtió en octubre que los recortes presupuestarios conducirán a “grandes desafíos de gestión” en 2026.

“Los contribuyentes estarán frustrados, será menos probable que les resuelvan los problemas y terminarán pagando más dinero en multas e intereses si deben, y se les adeudarán más intereses si sus reembolsos se retrasan”, dijo Alex Berman, empleado del IRS y líder del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro en Filadelfia.

Agregó: “Esto nos cuesta a todos, como contribuyentes”.

Promulgados por el Congreso controlado por los republicanos y apoyados por la Casa Blanca, los recortes recuperaron miles de millones de dólares en fondos prometidos para auditores del IRS que buscan fraude fiscal. Las estimaciones varían, pero los expertos dicen que esto podría llevar a una pérdida de entre US$ 350 mil millones y US$ 900 mil millones en ingresos para 2036.

A las pocas horas de la investidura de Trump, comenzó a poner a prueba los límites del poder presidencial y el estado de derecho. Dijo que estaba restaurando el equilibrio tras años de politización. Sus críticos dijeron que estaba abusando gravemente de su cargo.

Otorgó indultos o conmutaciones a las 1.500 personas acusadas o condenadas por delitos relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021, liberando a cientos de delincuentes violentos de prisión. Siguió esto con una serie de indultos controvertidos a lo largo del año, recompensando a aliados políticos.

Trump también firmó más de 215 órdenes ejecutivas en 2025, superando los cuatro años del expresidente Joe Biden. Muchas de estas órdenes de gran alcance fueron rápidamente bloqueadas por los tribunales por ser inconstitucionales, incluida una que buscaba castigar a un bufete específico que había provocado la ira de Trump, lo que un juez federal calificó como un “abuso de poder impactante”.

“Este año puso a prueba el estado de derecho de una manera nunca antes vista en este país”, dijo Joanna Lydgate, directora ejecutiva del Centro para la Democracia de los Estados Unidos, un grupo apartidista aliado con estados demócratas que demandaron al Gobierno por despliegue de tropas y recortes en programas de cambio climático.

También hubo deportaciones ilegales, detenciones migratorias sin orden judicial y una investigación por desacato para determinar si los funcionarios de Trump desobedecieron órdenes judiciales.

Aun así, Trump solía ganar cuando los casos llegaban a la Corte Suprema. Los jueces conservadores revocaron muchas de sus derrotas en tribunales inferiores, incluso en casos importantes que ampliaron sus poderes de despido y contribuyeron a su ofensiva migratoria.

“Obviamente no vamos a ganar todo”, dijo Lydgate. “Pero presentar demandas, obtener ayuda, aunque sea inicial, y retrasar la implementación de políticas ha sido fundamental para comunicarle al público lo que está en juego”.

Algunos expertos legales creen que la ofensa más atroz de Trump fue presionar con éxito al Departamento de Justicia para que acusara a sus oponentes políticos, incluido el exdirector del FBI, James Comey, su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, y la fiscal general de Nueva York Letitia James.

También ordenó al Departamento de Justicia investigar a innumerables personas más.

Pero también hay señales de que el sistema de pesos y contrapesos del país está resistiendo bajo la presión de los límites que Trump está empujando.

Un juez federal desestimó rápidamente los cargos contra Comey y James, concluyendo que el fiscal designado por Trump fue designado ilegalmente. Los grandes jurados federales se negaron a volver a acusar a James o a aprobar los cargos contra los acusados ​​en otros casos que, según los críticos, estaban motivados por la política.

“Hasta ahora, el sistema constitucional ha demostrado resiliencia, pero aún es pronto”, dijo Ross Garber, abogado especializado en investigaciones políticas y juicio político. “El poder judicial ha emitido fallos rápidos en algunos casos difíciles y ha frenado al ejecutivo en asuntos de muy alto perfil”.

Las vías tradicionales de supervisión gubernamental también se erosionaron con Trump.

Despidió a los supervisores internos en muchas agencias, nombró a partidarios de MAGA para dirigir oficinas que se supone deben prevenir el partidismo en la fuerza laboral federal y puso bajo su control a agencias “independientes”.

Esto era necesario, argumentó Trump, para erradicar a los liberales del “estado profundo” y a los remanentes de la era Biden que podrían socavarlo. Pero muchos funcionarios que Trump purgó dijeron que su trabajo estaba motivado por el patriotismo, no por la política.

“Estábamos haciendo el trabajo”, dijo Michael Missal, exinspector general del Departamento de Asuntos de los Veteranos, quien fue despedido por Trump en enero.

Missal dijo que durante sus casi nueve años como supervisor interno del VA, su equipo descubrió US$ 45.000 millones en ahorros. (Fue uno de varios inspectores generales despedidos que emprendieron una batalla judicial infructuosa para buscar la reincorporación).

“Encontrábamos fraude, despilfarro y abuso. Confiábamos en que nuestro trabajo era crucial. Nos basamos en la evidencia”, dijo Missal. “El Congreso no podrá realizar una supervisión efectiva si no puede confiar en los inspectores generales. Si hay personas partidistas en las oficinas del inspector general, el Congreso no puede confiar en ellas”.

Algunos de los nombrados por Trump para reemplazar a estos supervisores eran más partidistas y menos experimentados en supervisión que los inspectores generales anteriores, incluido un exlegislador republicano acusado de violaciones éticas y una activista antiaborto. El Senado confirmó a varios de estos nominados en una votación partidista en diciembre.

Los inspectores generales a menudo dependen de denunciantes para reportar irregularidades. Pero ahora los leales a Trump dirigen la Oficina del Asesor Especial, que suele ser apartidista y procesa las denuncias de los denunciantes. (El primer elegido de Trump para dirigir la oficina se retiró después de que se informara sobre sus mensajes racistas y simpatizantes del nazismo).

Esto ha llevado a algunos denunciantes a reconsiderar la posibilidad de interactuar con la agencia.

Según informes, el Gobierno de Trump también está implementando una nueva regla que despoja a los denunciantes de algunas protecciones, lo que debilita aún más la supervisión.

“La norma propuesta es legalmente cuestionable, pero puede disuadir a las personas de denunciar”, declaró Jeremy Abay, abogado especializado en denuncias.

“La incertidumbre jurídica tiene la misma fuerza que la letra de la ley”. ¿De verdad vas a poner en riesgo tu carrera con la esperanza de que más tarde un juez te dé la razón?

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.