Nueva normativa en el Servicio Postal de EE.UU. podría retrasar votos por correo y documentos importantes

Si planeas enviar por correo tu voto, la declaración de impuestos o el pago de facturas importantes, es momento de cambiar tu estrategia. Una nueva normativa del Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) advierte que los documentos entregados podrían no recibir el matasellos el mismo día, lo que exige una planificación anticipada para evitar retrasos legales o recargos.

Los matasellos, que incluyen la fecha estampada por el USPS, pueden ofrecer prueba de que una pieza de correo, como una boleta, fue entregada antes de la fecha límite permitida.

Pero la nueva ley, que entró en vigor la semana pasada, aclara que un matasellos no “necesariamente” refleja la fecha en que el USPS “aceptó por primera vez la posesión” de la pieza de correo.

Esto se debe a que la mayoría de los matasellos se aplican en centros regionales de procesamiento de correo, y USPS ha realizado una importante reestructuración que incluye la eliminación de múltiples viajes diarios entre las oficinas postales y esas instalaciones.

Como resultado, las personas en algunas partes del país, particularmente en áreas rurales alejadas de los centros de procesamiento regionales, pueden experimentar demoras entre el momento en que dejan su correo y cuando se le aplica el matasellos.

El Servicio Postal dijo que no ha cambiado sus prácticas de matasellado, pero emitió la nueva regla para dejar claro al público lo que indica un matasellos.

El voto por correo se hizo más común durante la pandemia y representó aproximadamente el 30 % de la participación electoral en las elecciones de 2024, según datos federales. Eso representa una disminución con respecto al máximo de aproximadamente el 43 % en 2020. Actualmente, 14 estados —incluido el estado clave de Nevada— aceptan boletas enviadas por correo regular recibidas después del Día de las Elecciones, siempre que estén mataselladas en o antes de ese día, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Los cambios en el Servicio Postal —y el posible impacto sobre las boletas por correo— ocurren en el contexto del impulso del presidente Donald Trump para reducir drásticamente el voto por correo. Él ha criticado la práctica por considerarla llena de fraudes, a pesar de la falta de pruebas de irregularidades generalizadas.

Un decreto que el presidente firmó en marzo buscaba imponer cambios al voto por correo y otras prácticas electorales, pero ha sido bloqueada, en parte, por los tribunales. En 2025, cuatro estados —Kansas, Dakota del Norte, Ohio y Utah— eliminaron sus períodos de gracia para contar las boletas por correo recibidas después del Día de las Elecciones.

El destino final de las boletas que llegan tarde probablemente descansará en la Corte Suprema de EE.UU. Los jueces decidirán este período si los estados pueden contar las boletas por correo que llegan después del Día de las Elecciones, en un caso liderado por republicanos. Se originó con un desafío a una ley de Mississippi promulgada durante la pandemia que permite recibir boletas hasta cinco días después de la elección.

Este año, los funcionarios electorales han tratado de alertar a los votantes sobre su preocupación por las boletas por correo que llegan tarde.

El fiscal general de California, Rob Bonta, citó los cambios en el USPS para exhortar a los votantes que viven a más de 50 millas (80 kilómetros) de los centros de procesamiento postal del USPS a emitir su voto anticipadamente para una elección especial de noviembre sobre la redistribución de distritos. De manera similar, en Oregon —el primer estado en adoptar el voto por correo universal— el secretario de Estado, Tobias Read, advirtió a los votantes que las boletas enviadas por correo después del 30 de octubre podrían no recibir el matasellos a tiempo para la elección del 4 de noviembre.

Tess Seger, portavoz de Read, dijo que los funcionarios de Oregon “planean continuar con la sensibilización sobre este tema” antes de las elecciones del próximo año.

El Servicio Postal ha recomendado durante mucho tiempo que los votantes envíen sus boletas completadas al menos una semana antes de que deban ser recibidas por las oficinas electorales locales.

En una declaración enviada a CNN esta semana, el Servicio Postal dijo que cualquier cliente que desee asegurarse de que una pieza de correo reciba un matasellos puede llevarla al mostrador de venta de una oficina de correos y solicitar un matasellos manual. Los clientes también tienen la opción de utilizar correo certificado o registrado, por una tarifa.

