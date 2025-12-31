Estados Unidos anuncia más sanciones al sector petrolero de Venezuela

Por Sean Lyngaas, CNN

El Departamento del Tesoro de EE.UU. intentó este miércoles aumentar aún más la presión sobre el sector petrolero de Venezuela al sancionar a cuatro compañías petroleras más y designar cuatro petroleros como “propiedad bloqueada”.

Los petroleros financian al Gobierno de Maduro, alegó el Tesoro. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió “continuar implementando la campaña de presión del presidente Trump sobre el régimen de Maduro”.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Piggott, dijo que “las sanciones continúan la campaña de presión del presidente Trump sobre Maduro y sus compinches”.

Dos de los cuatro petroleros bloqueados enarbolaban banderas de Hong Kong, mientras que los otros dos enarbolaban las banderas de Guinea y Panamá, según el Tesoro.

Es la más reciente de una serie de sanciones que el Gobierno de Trump ha impuesto a Venezuela como parte de su campaña de presión sobre el Gobierno de Maduro.

El 11 de diciembre, EE.UU. sancionó a otros seis buques que supuestamente ayudaron a mover petróleo venezolano. El departamento también sancionó a tres sobrinos de la esposa de Maduro y a otro empresario vinculado a Maduro.

