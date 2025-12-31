El ataque de la CIA acerca a Trump a graves decisiones de Año Nuevo sobre Venezuela

Por Análisis por Stephen Collinson

El presidente Donald Trump ha empujado al país a una nueva fase significativa en su enfrentamiento con Venezuela con un ataque de la CIA a una instalación portuaria.

Pero, a medida que se acerca a tomar nuevas y graves decisiones sobre escaladas aún mayores, su equipo aún no ha explicado públicamente de forma clara y consistente sus acciones.

Tampoco ha preparado al país para lo que podría venir después.

Los altos funcionarios no explicaron cuánto durará la enorme concentración naval en el Caribe ni qué se les pedirá que hagan a los militares estadounidenses en una operación que ya está generando alarmas legales y constitucionales.

Ni Trump ni sus principales asesores de política exterior han esbozado un final preferido para la confrontación, que ha ido escalando en una escala que va desde presiones diplomáticas hasta ataques contra supuestos barcos narcotraficantes en el Caribe, un bloqueo contra petroleros y, ahora, un ataque terrestre.

Si el objetivo realmente es derrocar al presidente Nicolás Maduro, como sugieren los recientes comentarios de altos funcionarios y la lógica del despliegue, la Casa Blanca no ha hecho ningún esfuerzo para demostrar a los estadounidenses que la administración está planeando para las consecuencias. Este punto es especialmente relevante dados los atolladeros que se generaron tras la acción militar estadounidense para derrocar a los gobernantes de Iraq, Afganistán y Libia.

El representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo este martes a Brianna Keilar de CNN que el ataque de la CIA fue una agudización significativa de la presión estadounidense y planteó un conjunto de preguntas espinosas.

“Adónde irá la situación a partir de ahora, creo, es lo que debe preocuparnos, porque Trump claramente quiere expulsar a Maduro del poder”, dijo Smith, argumentando que los ataques con embarcaciones y otras medidas de coacción no parecían tener el efecto deseado. Si no lo tienen, continuó Smith, “¿Qué está dispuesto a hacer Trump a continuación? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar con este esfuerzo por cambiar el régimen en Venezuela?”

Quizás la confusión de Trump sea deliberada. Si la acumulación de tropas y las constantes escaladas forman parte de una campaña psicológica para desorientar a Maduro o para persuadir a sus aliados de que estarían más seguros sin él, la confusión y la desorientación podrían actuar como armas. Incluso desde fuera, es evidente que el ataque de la CIA a la instalación portuaria —en el que, según fuentes, no hubo muertos— es una advertencia performativa de que se pueden desplegar capacidades estadounidenses mucho mayores.

Sin embargo, cuanto más grave se vuelve la situación —especialmente ahora que Estados Unidos ha cruzado el umbral de los ataques terrestres—, más acuciante es la obligación de informar a los estadounidenses sobre los planes de la administración. Los fundadores nunca imaginaron que los presidentes pudieran librar una guerra por capricho. Y conflictos grandes e insolubles a veces han comenzado con acciones aisladas que se multiplican y tienen consecuencias que pueden descontrolarse. Tomemos como ejemplo Vietnam.

Pocos venezolanos o ciudadanos del hemisferio occidental lamentarían la pérdida de un régimen a menudo comparado con una organización criminal que ha arruinado una economía rica en petróleo, empobrecido a millones y provocado un éxodo de refugiados. Una restauración pacífica de la democracia y la reconstrucción de la prosperidad venezolana serían una importante victoria para Trump y beneficiarían a la región.

Pero los críticos de la administración no intentan defender a un gobernante cruel e ilegítimo. Cuestionan las motivaciones, la buena fe y la competencia de la administración.

A falta de una campaña de la Casa Blanca para explicar su razonamiento —lo que sería habitual antes de la mayoría de las posibles acciones militares estadounidenses—, los externos deben buscar pistas.

La administración Trump ha declarado a una organización criminal militar difusa llamada el Cártel de los Soles, integrada en la estructura de poder de Maduro, como organización terrorista extranjera. Afirma que esto le otorga la facultad de usar la fuerza militar contra Venezuela, país que, según afirma, está involucrado en narcoterrorismo que amenaza la seguridad estadounidense.

Esta es una postura sumamente controvertida, incluso entre algunos republicanos. Para los críticos, parece como si la Casa Blanca se arrogara el poder de violar la ley y librar guerras con impunidad.

Dado que el ataque a las instalaciones portuarias fue una operación encubierta de la CIA —al menos hasta que el presidente lo hizo público en una entrevista radial la semana pasada—, quizá no sorprenda que los detalles sean confusos. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, declaró Trump a la prensa el lunes. Se negó a dar más detalles sobre un ataque que, según informó posteriormente CNN, fue llevado a cabo por la CIA con un dron.

La decisión del presidente de siquiera hablar de una operación clandestina resulta desconcertante, ya que ahora se ha privado de la cobertura de una negación plausible, una de las principales ventajas de las acciones encubiertas. Quizás Trump quería que este comentario público generara más presión externa sobre Maduro. Pero ahora que todo el mundo lo sabe, Trump podría haber reducido sus propias opciones, porque es difícil creer que volar instalaciones portuarias vaya a derrocar a Maduro de su puesto de tirano.

El almirante retirado James Stavridis, ex Comandante Supremo Aliado de la OTAN, declaró a Keilar de CNN que esperaba que Trump autorizara más ataques encubiertos en Venezuela contra blancos del narcotráfico, pero que el ataque de la CIA reforzó la percepción de que la operación en Venezuela buscaba principalmente un cambio de régimen. “Si ese es el caso… el presidente Trump tiene una opción bastante clara: aumentar la intensidad, el alcance y la escala de estos ataques, atacar al ejército venezolano, su sistema de defensa aérea y, en última instancia, atacar, digamos, a los líderes”, declaró.

Stavridis, analista militar sénior de CNN, añadió: «Son decisiones difíciles para cualquier presidente. Creo que se avecinan a principios del nuevo año».

El uso de la CIA en una operación relativamente rudimentaria, dadas sus capacidades y su misión más amplia, resulta intrigante. Una posible explicación es que la acción encubierta de las agencias de inteligencia no requeriría la aprobación del Congreso ni una declaración de guerra que cubriera la acción militar regular. En las operaciones encubiertas, el presidente emite un dictamen y autoriza a las agencias a actuar, y los comités de inteligencia del Congreso deben ser notificados.

La creciente campaña de presión hace improbable que este sea el último ataque de este tipo en suelo venezolano. Sin embargo, este patrón también plantea la posibilidad de una guerra encubierta indefinida por parte de Estados Unidos que eluda las restricciones legales o constitucionales. La disposición de este presidente a extender su poder hasta sus límites, e incluso más allá, en otras áreas probablemente solo alimentará estas preocupaciones.

El día de Navidad, Trump anunció ataques militares estadounidenses contra grupos islamistas que, según él, amenazaban a los cristianos en Nigeria El gobierno aún no ha dado cuenta pública de los objetivos. El lunes, Trump amenazó con nuevos ataques militares contra Irán si este reconstituía sus programas de misiles o nuclear. La impresión de un presidente impulsivo no hace más que crecer.

Por eso es aún más importante que los estadounidenses comprendan lo que se está haciendo en su nombre en Venezuela, especialmente porque miles de militares están en servicio activo y algunos pueden estar en peligro.

Trump y otros altos funcionarios han argumentado que sus acciones están justificadas porque Venezuela es un eslabón clave en el narcotráfico que causa la muerte de miles de estadounidenses cada año. Sin embargo, el país no se considera una ruta importante para el tráfico de fentanilo, causante de la peor crisis de drogas en Estados Unidos.

Y Trump socavó su propio argumento cuando indultó a un expresidente de Honduras que cumplía una condena federal de 45 años en Estados Unidos por tráfico de drogas, en parte, al parecer, para influir en una elección.

Puede que la administración no esté defendiendo públicamente su estrategia eficazmente. Pero sí tiene una lógica política interna convincente.

El enfoque de la administración une diversas corrientes políticas, ideologías y personalidades del círculo íntimo del presidente:

► Un gobierno amigo de Estados Unidos en Venezuela podría, en teoría, acelerar la capacidad de la administración para devolver a los inmigrantes indocumentados que han huido del país a Estados Unidos, un objetivo clave del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

► El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido durante mucho tiempo un halcón en el hemisferio occidental, deseoso de desestabilizar las autocracias de izquierda en la región. Si Maduro es derrocado, algunos analistas creen que la siguiente ficha de dominó en caer podría ser el régimen comunista de Cuba.

► Y la armada de buques de guerra estadounidenses en el Caribe proporciona un escenario para la beligerancia arrogante del Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Y ya sea que el objetivo de Estados Unidos sea un cambio de régimen, explotar las vastas reservas de petróleo de Venezuela o construir un grupo de gobiernos satélites al estilo MAGA en América Latina, las acciones de la administración son al menos consistentes con su estrategia de seguridad nacional recientemente presentada .

“Después de años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región”, se lee en la estrategia.

El documento hace referencia a la advertencia del presidente James Monroe, emitida en 1823, de que Estados Unidos no toleraría una mayor colonización de la región por parte de potencias europeas. La actualización de Trump afirma que la administración privará a los “competidores no hemisféricos” de la capacidad de posicionar fuerzas en la región o de poseer o controlar activos vitales. El “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe implicará “reclutar a aliados consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el flujo de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar”.

Se requieren “despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluido, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”.

Esto no aborda las alarmas legales generadas por la campaña de Trump contra Venezuela ni los problemas de soberanía derivados de las acciones en su territorio. Es poco probable que aplaque a los demócratas y republicanos rebeldes que dudan de la base constitucional de sus acciones, ni a los conservadores MAG, que creen que Trump ha abandonado sus raíces de “América Primero”. Pero sí sugiere una justificación clara para las acciones del presidente, más allá de sus divagaciones improvisadas y las insinuaciones y amenazas de su gabinete.

Tal vez sea hora de presentar este caso ante el público de manera más amplia.

