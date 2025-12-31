Año Nuevo trae nuevas amenazas de inundaciones y flujos de escombros a California

Por Briana Waxman

Se espera que otra serie de tormentas atmosféricas potenciadas por los ríos inunden California al comenzar el nuevo año, trayendo nuevamente una amenaza de inundación al estado y advertencias de evacuación al estado, apenas días después de que una destructiva tormenta en la semana de Navidad dejara los ríos altos y los suelos anegados.

La tormenta de mitad de semana carece de los componentes extremos de las inundaciones de la semana pasada, pero llega a un estado ya al límite de sus posibilidades. Con poco margen para agua adicional, la intensidad de las precipitaciones, y no los totales, determinará dónde surgen los problemas mientras California recibe el nuevo año bajo otro patrón meteorológico activo.

El sur de California, incluyendo Los Ángeles, es el área de mayor preocupación, pero el resto del estado verá más lluvias que podrían ralentizar los viajes. Lluvias ligeras comenzaron en el sur de California la mañana del miércoles, con aguaceros más intensos esperados durante la noche.

“Como el suelo está tan saturado por la tormenta de Navidad, casi toda la lluvia se convertirá en escorrentía. Esto permitirá que ocurran inundaciones con menos cantidad y tasas de lluvia de lo habitual”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles.

El gobernador de California, Gavin Newsom, posicionó previamente equipos y maquinaria antes de la lluvia para responder a inundaciones y flujos de escombros en los condados de Los Ángeles y Ventura.

Se han emitido advertencias de evacuación por segunda vez en una semana en partes del condado de Los Ángeles que recientemente fueron afectadas por incendios forestales. Las tormentas presentan una amenaza elevada de flujos de escombros e inundaciones repentinas en estas áreas, que son las menos capaces de absorber lluvias intensas. Las advertencias voluntarias comenzaron a las 11 a.m. hora del Pacífico.

El área de Wrightwood en el condado de San Bernardino, devastada por las inundaciones de la víspera de Navidad en la zona quemada por el incendio Bridge, está nuevamente bajo advertencia de evacuación a medida que regresa la amenaza de flujos de lodo y escombros.

No se han ordenado evacuaciones para Wrightwood propiamente dichas, en el condado de San Bernardino, pero sí están en vigor justo al oeste, cruzando la línea del condado en el condado de Los Ángeles.

Se espera que el primer sistema de baja presión llegue al sur de California a finales de Nochevieja y luego se extienda hacia el norte por gran parte del estado hasta el día de Año Nuevo. El Centro de Predicción Meteorológica ha clasificado gran parte del sur de California en nivel 2 de 4 de amenaza de inundación para el miércoles y jueves.

Las zonas costeras y valles, como el centro de Los Ángeles, podrían registrar de 2,5 a 5 cm de lluvia, con posibles precipitaciones de 5 a 10 cm en las laderas y montañas. Los aguaceros más preocupantes llegarán alrededor de la medianoche y durarán hasta el mediodía del Día de Año Nuevo. Las lluvias deberían disminuir durante la tarde.

El momento oportuno aumenta la incertidumbre, especialmente en el sur de California, donde el 137.º Desfile del Torneo de las Rosas se celebra el jueves por la mañana en Pasadena. Se espera que este sea el primer Desfile de las Rosas con lluvia desde 2006, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La lluvia que llega el miércoles por la noche afectará a los asistentes al desfile que acampan a lo largo del recorrido, y los aguaceros continuarán hasta la mañana del jueves.

Este sistema es solo el primero de tres en una serie de eventos que podrían afectar el estado, que se encuentra anegado, hasta principios de la próxima semana.

Las condiciones cambiarán a finales del viernes y principios del sábado, a medida que el aire más frío reduce los niveles de nieve por debajo de los principales pasos de montaña, incluyendo la Interestatal 80 a través del Paso Donner.

Es probable que se acumulen más de 30 cm de nieve en las estaciones de esquí de Sierra Nevada, aunque las cantidades exactas aún son inciertas y podrían dificultar el desplazamiento por la montaña.

Una avalancha el viernes pasado mató a un patrullero de esquí y dejó a otro herido en el área de esquí de Mammoth Mountain, en la Sierra oriental, según el centro turístico. Ocurrió después de que varios pies de nieve cubrieran la cordillera la semana pasada.

