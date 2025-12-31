Acusan a un hombre de Virginia por presuntamente amenazar a Richard Grenell, presidente del Kennedy Center

Por Kaanita Iyer

El Departamento de Justicia presentó cargos este martes contra un residente de Virginia, presuntamente acusado de enviar mensajes de texto amenazantes dirigidos a Richard Grenell, actual enviado presidencial y presidente del Kennedy Center.

Scott Bolger ha sido acusado de “transmitir amenazas en el comercio interestatal y hacer declaraciones falsas”, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Aunque los documentos judiciales y el comunicado oficial del Departamento de Justicia inicialmente mantenían en reserva la identidad de la víctima —refiriéndose únicamente a un “empleado federal”—, Richard Grenell confirmó públicamente a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) que él fue el destinatario de los mensajes amenazantes.

“Estoy agradecido con (la secretaria de Justicia de EE.UU.) Pam Bondi, (el Director del FBI) Kash Patel y Lindsey Halligan por encontrar a este individuo desquiciado y encerrarlo”, dijo Grenell en una publicación. Halligan, quien se desempeñó como fiscal interina del distrito Este de Virginia, fue despojada recientemente de su título.

El Departamento de Justicia también compartió con CNN la declaración de la víctima de Grenell que fue leída en voz alta en la corte, en la cual dijo: “En mi rol actual como Enviado Presidencial, he sido atacado y acosado por personas que no me conocen y que simplemente quieren dejar mensajes desagradables, groseros y enojados porque no comparto su punto de vista político. Pero creo firmemente que es su derecho estar resentidos y enojados. Entiendo la pasión. Y creo que la libertad de ser grosero y enojado es un derecho preciado”.

“Pero hoy es muy diferente”, continuó Grenell en la declaración. “Hoy estamos tratando con alguien que fue mucho más allá de compartir su opinión enojada. Hoy vemos a un hombre que quiere matar a alguien debido a sus diferencias políticas”.

“La gente debe entender la diferencia entre los llamados a mejores políticas y los llamados a la violencia”, agregó.

El abogado de Bolger declinó hacer comentarios cuando fue contactado por CNN.

En un resumen de hechos presentado a la corte por un agente federal, Bolger presuntamente usó un número de teléfono diferente a través de Google Voice para enviar un mensaje de texto amenazante a Grenell el 23 de diciembre.

El número de teléfono de Bolger estaba registrado como número de recuperación para la cuenta de Google Voice, lo que permitió al FBI identificar a Bolger, según el expediente judicial.

Un día después, los agentes de la ley intentaron entrevistar a Bolger en su apartamento pero él “negó que viviera ahí alguien llamado Scott Bolger”, dijo el agente federal en el expediente. Bolger se identificó como “Brian Black”.

Los agentes luego confirmaron con un empleado del edificio de apartamentos que Bolger vivía en el apartamento, según el expediente judicial. Finalmente, Bolger admitió su identidad y haber buscado el número de teléfono de Grenell en internet, llamarlo para confirmar el número y luego enviar el mensaje amenazante a través de Google Voice, según el expediente.

Bolger ahora enfrentará hasta cinco años de prisión si es condenado, según el Departamento de Justicia. Permanece bajo custodia mientras espera el juicio.

La supuesta amenaza contra Grenell se produce mientras Trump y sus aliados, incluido Grenell, han renovado el Kennedy Center, una institución de artes escénicas en Washington. CNN ha contactado al Kennedy Center para solicitar una postura.

Durante el primer mandato de Trump, Grenell fue embajador de EE.UU. en Alemania y se desempeñó como director interino de inteligencia nacional.

Hannah Rabinowitz de CNN contribuyó a este informe.