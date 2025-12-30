Tatiana Schlossberg, periodista ambiental y nieta de JFK, muere a los 35 años tras ser diagnosticada con cáncer terminal

Por Michael Williams, CNN

Tatiana Schlossberg, periodista ambiental y nieta del presidente John F. Kennedy, murió este martes, según anunció su familia. Tenía 35 años.

“Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, declaró la familia en un comunicado publicado en redes sociales por la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy.

El fallecimiento de Schlossberg ocurre un mes después de que anunciara que padecía leucemia terminal en un ensayo publicado en The New Yorker. Comentó que los médicos le diagnosticaron el cáncer poco después del nacimiento de su hija en mayo de 2024.

Schlossberg detalló su diagnóstico y el arduo proceso de tratamiento en su ensayo, reflexionando: “No podía—no podía—creer que estaban hablando de mí”.

“El día anterior había nadado una milla en la piscina, con nueve meses de embarazo. No estaba enferma. No me sentía enferma. De hecho, era una de las personas más saludables que conocía”, escribió.

También autora publicada, Schlossberg había escrito previamente sobre ciencia y clima en The New York Times, trabajó como freelance para varias publicaciones y escribió boletines enfocados en el clima. Su libro, “Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have” (“Consumo Inadvertido: El impacto ambiental que no sabes que tienes”), fue publicado en 2019.

La declaración del martes de la familia fue firmada por el esposo de Schlossberg, sus hijos pequeños, padres y hermanos.

Le sobreviven su esposo, George Moran, su hijo de 3 años y su hija de 1 año.

Nacida en una de las dinastías políticas más influyentes de Estados Unidos, Schlossberg fue la segunda hija de la exembajadora de EE.UU., Caroline Kennedy, y del diseñador Edwin Schlossberg.

Su hermano, Jack Schlossberg, se postula como demócrata para representar el 12º Distrito del Congreso de Nueva York, y su primo, Robert F. Kennedy Jr., se desempeña como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Varios miembros de su familia han sido críticos con las posturas de Kennedy como secretario de HHS, incluyendo su escepticismo hacia las vacunas y otros tratamientos médicos ampliamente establecidos. Pero la enfermedad de Tatiana Schlossberg hizo que sus denuncias fueran aún más conmovedoras.

Recordando haber visto su confirmación desde la cama del hospital, escribió en el ensayo que el sistema de salud en el que había confiado “se sentía tenso, inestable”.

Schlossberg, en su ensayo, reconoció la serie de tragedias que han afectado a su familia por generaciones, incluyendo el asesinato de John F. Kennedy en 1963 y el asesinato de su tío abuelo, el exsercretario de Justicia y senador Robert F. Kennedy, en 1968.

“Durante toda mi vida, he tratado de ser buena, de ser una buena estudiante y una buena hermana y una buena hija, y de proteger a mi madre y nunca hacerla enojar o molestar,” escribió. “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo”.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

