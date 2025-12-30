Sheinbaum garantiza “reparación integral” a víctimas y familiares tras accidente del Tren Interoceánico

Por EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum garantizó este martes que su Gobierno realizará una “reparación integral” del daño a las víctimas y familiares del descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado sureño de Oaxaca, que dejó 13 muertos y casi un centenar de heridos el domingo pasado.

“Evidentemente va a haber una reparación integral del daño si así lo deciden los familiares”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana, que visitó el lunes por la tarde a las personas que permanecen hospitalizadas, señaló que hasta el momento se ha otorgado un primer apoyo de 30.000 pesos (unos 1.670 dólares) a las familias de los afectados, pero garantizó que habrá “una reparación integral del daño” conforme determinen la aseguradora y la Fiscalía General de la República (FGR).

“A todos se les va apoyar tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido”, apuntó.

Asimismo, añadió que ya están en marcha las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

“Están con los peritos especializados en cada tema para que ellos puedan hacer su peritaje extrayendo la información de la caja negra que ayer informó el almirante y pues estarán ellos, por su parte, dando la información”, señaló.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que 36 personas continúan hospitalizadas tras el accidente, y aseguró que existe seguimiento médico y acompañamiento permanente tanto a lesionados como a familiares de las personas fallecidas.

Detalló que 11 personas se encuentran en hospitales del IMSS principalmente Salina Cruz y Coatzacoalcos, 14 personas en hospitales del IMSS-Bienestar en Salina Cruz y en Oaxaca, siete personas son atendidas en hospitales del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), principalmente en Tehuantepec y en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió el domingo en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del Gobierno mexicano para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz (sur del país).

El Corredor Interoceánico ha sido presentado por el Ejecutivo federal como una alternativa logística al Canal de Panamá y como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país, aunque también ha enfrentado desafíos relacionados con infraestructura, seguridad y oposición de algunas comunidades.

Según la Semar, el accidente ocurrió a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, sobre la línea Z del tren “Istmeño”, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en Oaxaca.

La Línea Z, inaugurada en 2023, va desde Veracruz (Atlántico) hacia Salina Cruz (Oaxaca) y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

