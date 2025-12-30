¿Quién es Nick Shirley, el periodista del movimiento MAGA, de 23 años, cuya historia de fraude en Minnesota se volvió viral?

Por Hadas Gold, CNN

Hace una semana, Nick Shirley, de 23 años, era relativamente desconocido en el ámbito público. Pero en los últimos días, ha ganado cientos de miles de seguidores y millones de vistas, amplificado por Elon Musk, el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, y el director del FBI, Kash Patel.

Los líderes del movimiento MAGA promovieron el video de Shirley en el que él y un activista de Minnesota investigan instalaciones financiadas con fondos federales en el estado que, supuestamente, se hacían pasar por guarderías sin que hubiera niños presentes. Es parte de lo que muchos en la derecha señalan como un fraude generalizado en la asistencia gubernamental perpetuado por la comunidad somalí allí.

La experiencia de Shirley solo podría suceder en el entorno mediático y político actual, donde aparentemente cualquiera puede volverse viral, ayudado por guardianes de las redes sociales como Musk. Su video de investigación en Minnesota ha obtenido más de 116 millones de vistas en X y 1,6 millones de vistas en YouTube, una cifra que la mayoría de las redacciones tradicionales anunciarían como un gran éxito.

Shirley y otros como él se presentan como el futuro del periodismo. A menudo afirman que la falta de edición tradicional, verificación de hechos y filtros los hace más confiables. Mientras tanto, la audiencia de los medios tradicionales ha estado cayendo durante años, y la confianza pública en los periodistas tradicionales está en su punto más bajo de la historia, amplificado por figuras políticas que hacen de la descalificación de los periodistas parte de su marca.

Shirley no siempre se ha presentado como un “periodista independiente” como lo hace ahora. Los primeros videos de su cuenta de YouTube son más bien de “contenido impactante” y bromas. Hace seis años, cuando tenía 16 años, se filmó viajando a Nueva York con sus amigos sin el consentimiento de los padres. Tres años después, publicó un video titulado “Engañé a tiktokers para que hicieran una audición para un video musical de Justin Bieber”.

A pesar de que tuvo un éxito modesto con estos videos, Shirley comenzó a obtener más vistas una vez que cambió su enfoque hacia cuestiones políticas.

En diciembre de 2021, Shirley anunció que dejaría YouTube para servir en una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Santiago, Chile. Dos años después, reapareció con su formato de video actual: contenido centrado exclusivamente en temas políticos. Sus primeros videos se centraron en la inmigración ilegal en la frontera.

Inmediatamente, obtuvo muchas más vistas en YouTube que sus videos anteriores. Superó el millón de vistas por primera vez con “Investigué la crisis de inmigrantes en Nueva York”, publicado en febrero de 2024. Un video titulado “Me infiltré en la banda más peligrosa de Río de Janeiro, Brasil” es el que más vistas tiene hasta la fecha, con más de 4,3 millones de visualizaciones. Su canal de YouTube actualmente tiene 1,21 millones de suscriptores.

Para 2025, Shirley ya era bien conocido en el universo MAGA y fue invitado a hablar en la Casa Blanca en octubre durante una mesa redonda con el presidente Donald Trump sobre Antifa, un movimiento antifascista sin liderazgo ni organización.

El video de Shirley en Minnesota se publicó durante un día típicamente tranquilo para las noticias: el 26 de diciembre.

Aunque el video ha tenido un desempeño relativamente bueno en YouTube, X dijo que su video ha obtenido más de 116 millones de vistas en la plataforma.

La explosión en la audiencia se produjo después del impulso de otras figuras conservadoras, incluyendo a Nick Sortor, Gunther Eagleman y Collin Rugg. Pero las vistas realmente despegaron cuando Vance y el propietario de X, Musk, volvieron a compartir el video de Shirley, el 27 de diciembre.

Musk, en particular, ha comentado durante mucho tiempo sobre las acusaciones de fraude en la comunidad inmigrante, incluida la comunidad somalí. Desde que el reportaje de Shirley despegó, Musk ha amplificado la historia varias veces, enmarcándola como emblemática del despilfarro gubernamental, las políticas demócratas, la inmigración y como un fracaso de los medios de comunicación convencionales.

La atención también ha hecho que la cantidad de seguidores de Shirley en X se dispare: de aproximadamente 200.000, a principios de diciembre, a más de 800.000, el 29 de diciembre.

Shirley no es el primero en informar sobre las denuncias de fraude generalizado en Minnesota. Los medios de comunicación han estado cubriendo el tema durante meses, incluso, como Shirley, tocando las puertas de centros de cuidado infantil en Minnesota que parecen estar vacíos.

En enero, KSTP Channel 5, una filial de ABC, informó sobre 62 investigaciones activas que involucran centros de cuidado infantil en Minnesota financiados con fondos federales. En octubre, el medio habló con un auditor y denunciante, quien afirmó que “encontró docenas de casos sospechosos de fraude involucrando el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Minnesota (CCAP, por sus siglas en inglés)”.

CBS News ha publicado varios artículos sobre el presunto fraude en Minnesota por parte de muchas personas de origen somalí, incluida una investigación titulada “Autos de lujo y villas privadas: Vea cómo los estafadores de Minnesota gastaron millones destinados a niños hambrientos”.

El FBI ya estaba investigando casos de fraude en Minnesota. Pero el video megaviral de Shirley impulsó a Patel a responder, publicando en X que “incluso antes de que la conversación pública se intensificara en línea, el FBI ya había incrementado el personal y los recursos de investigación en Minnesota para desmantelar esquemas de fraude a gran escala que explotan programas federales”.

Pero en el entorno de los medios modernos de hoy, es la figura adecuada —con el seguimiento adecuado y con el estilo que resuene con la audiencia en el momento justo— la que puede marcar toda la diferencia viral.

