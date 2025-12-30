Nasralla pide un recuento de las actas no revisadas en Honduras, horas antes del vencimiento del plazo del CNE

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Salvador Nasralla, quien compitió en las elecciones presidenciales de noviembre en Honduras, pidió al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) una revisión y recuento especial de actas, poco antes de que venza el plazo legal para que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que el 24 de diciembre dio por ganador a Nasry Asfura, realice la declaratoria oficial de resultados.

El TJE habría recibido la solicitud, según un documento divulgado por Marco Tulio Medina, quien era candidato a designado presidencial junto a Nasralla, del Partido Liberal. El texto detalla que, previo a la admisión del recurso, solicita al CNE la documentación relacionada a la revisión y recuento especial en la mayoría de los departamentos del país, en un plazo máximo de 48 horas.

“Ha habido demasiadas inconsistencias en este proceso electoral”, dijo Karla Romero, abogada de Nasralla y autora del recurso, tras asegurar que en varias regiones se “inflaron” los votos a favor de Asfura, sin ofrecer más detalles. CNN está intentando contactar a Romero para obtener más información al respecto.

“Eso no puede constituir ganador a ninguna persona que sepa que este tipo de circunstancias se está repitiendo bastantes veces”, agregó, en declaraciones citadas por la agencia Reuters. Al respecto, Asfura dijo a CNN que “todo lo que se hizo está conforme a ley, institucionalmente las cosas están claras”.

El CNE declaró ganador a Asfura el 24 de diciembre por menos de un punto de ventaja sobre Nasralla, luego de más de tres semanas de escrutinio y revisión de actas. Tanto Nasralla como la candidata oficialista que quedó en tercer lugar, Rixi Moncada, denunciaron un presunto fraude, mientras que el líder del Partido Nacional, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, pidió “respetar la institucionalidad” y “ver para adelante”.

El TJE dijo este martes en un comunicado “a los apelantes y a la ciudadanía en general” que el órgano le dará trámite de admisión a toda solicitud que reúna los requisitos, y que el derecho de petición es una garantía constitucional. “Mientras los recursos no hayan sido conocidos y resueltos por el Pleno de Magistrados, no corresponde emitir criterios, valoraciones o interpretaciones públicas sobre el fondo de los asuntos”, agregó.

El lunes, las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cossette López dijeron que no permitirán que se “fracture el orden constitucional ni que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas”. Además, advirtieron que cualquier intento de la Comisión Permanente del Congreso de pronunciarse sobre el proceso electoral de noviembre sería una “injerencia indebida”. Si el CNE no proclama los resultados definitivos a más tardar este martes, el asunto pasará al Legislativo, según dispone el artículo 205 de la Constitución.

Por su parte, Nasralla criticó en redes sociales el pronunciamiento del CNE y repasó varias irregularidades del proceso. “Ustedes se apuraron a darle el 24/12 una infeliz Navidad al 80 % de la población de Honduras avalando un impresionante fraude del cual tuvieron conocimiento previo”, apuntó.

