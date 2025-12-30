Bad Bunny causa controversia por tocar pieza arqueológica en el Museo Nacional de Antropología de México

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Bad Bunny fue criticado en redes sociales luego de que el cantante puertorriqueño compartiera una fotografía tocando una estela arqueológica tallada en piedra en el Museo Nacional de Antropología (MNA), en la Ciudad de México.

La imagen fue compartida por el cantante a través de las historias de su cuenta en Instagram el viernes 26 de diciembre como parte de una recopilación fotográfica de su paso por Ciudad de México en donde ofreció ocho conciertos que fueron parte de su gira “Debí tirar más fotos”.

La imagen de Benito Antonio Martínez Ocasio tocando la gran pieza de roca grabada, titulada por el museo como Dintel 32, perteneciente a la cultura maya, que data de entre el año 600 y el año 900, y que forma parte de la colección de objetos prehispánicos del museo, causó indignación en algunos internautas que expresaron su molestia ante el hecho ya que está prohibido que los visitantes toquen las piezas exhibidas.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció ante la situación con un comunicado el 27 de diciembre en el que compartió que la visita del cantante al museo ocurrió el 17 de diciembre y explica: “Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”. Además, la cuenta oficial del INAH en X reiteró que el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido.

CNN se ha comunicado con el equipo de Bad Bunny para obtener comentarios sobre la situación y está a la espera de una respuesta.

