En 1998, los estadounidenses intentaron predecir 2025. Esto fue lo que acertaron

En 1998, Bill Clinton enfrentaba un proceso de destitución, “Titanic” arrasaba en los Oscar y la mayoría de los hogares todavía tenía teléfonos fijos. Gallup y USA Today llamaron a 1.055 estadounidenses a esos teléfonos y les pidieron sus mejores predicciones sobre un año lejano en el futuro: 2025.

Esas predicciones quedaron registradas en archivos de encuestas que hoy conserva el Roper Center de la Universidad de Cornell. Así que, cuando los últimos días de 2025 ya quedan atrás, vale la pena mirar qué tan bien se cumplieron algunas de ellas.

Algunas fueron sorprendentemente certeras. La mayoría de los estadounidenses predijo que, en los siguientes 27 años, el país habría elegido a un presidente negro, que los matrimonios entre personas del mismo sexo serían legales y comunes, y que surgiría una “nueva enfermedad mortal”.

La mayoría de las personas en 1998 también dudó correctamente de que los viajes espaciales serían habituales para los estadounidenses comunes o de que formas de vida extraterrestres habrían hecho contacto.

Otras predicciones no se sostuvieron tan bien. Cerca de dos tercios de los estadounidenses pensaban que el país ya habría elegido a una presidenta para este momento. Más de la mitad esperaba una cura para el cáncer y el 61 % creía que “las personas vivirán de manera rutinaria hasta los 100 años”. (El mundo aún no llega a ese punto).

La encuesta también planteó algunas preguntas menos cuantificables sobre el rumbo que tomaba el país y reveló bastante pesimismo.

Mientras el 70 % pensaba que la calidad de vida mejoraría para los ricos, los encuestados estaban divididos sobre si las cosas mejorarían o empeorarían para la clase media, y la mayoría esperaba que la vida empeorara para los pobres. Casi 8 de cada 10 creían que los estadounidenses del futuro tendrían menos privacidad personal y el 57 % pensaba que experimentarían menos libertad personal. La mayoría también anticipaba mayores tasas de criminalidad, peor calidad ambiental y valores morales más bajos. Un 71 % dijo que sería más difícil criar a los niños para que fueran buenas personas.

Hubo, sin embargo, algunos puntos positivos en la perspectiva de los estadounidenses: la mayoría creía que las relaciones raciales mejorarían y que la atención médica sería más accesible, aunque menos asequible.

Gallup, por supuesto, sigue realizando encuestas, aunque con menos énfasis en los teléfonos fijos. Eso permite ver cómo ha cambiado la perspectiva general de los estadounidenses sobre el país en los últimos 27 años. En el otoño de 1998, cerca del 60 % decía estar satisfecho con el rumbo de Estados Unidos.

Hoy, esa cifra se sitúa en el 24 %.

