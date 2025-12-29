EE.UU. ataca embarcación en el Pacífico oriental; reportan dos personas muertas

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Las Fuerzas Militares de EE.UU. ejecutaron un ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en el océano Pacífico oriental el lunes, matando a dos personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 29 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X.

SOUTHCOM indicó que dos hombres murieron y ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido en el ataque.

Al menos 107 personas han muerto hasta ahora en ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de una campaña denominada Operation Southern Spear, que según el Gobierno de Trump tiene como objetivo frenar el tráfico de narcóticos.

