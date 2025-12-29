Boxeo y UFC: las grandes peleas y los nuevos campeones de 2025

Por Juan Alvarado y Cesar Lopez, CNN en Español

Los deportes de combate destacaron en este 2025 con peleas excitantes, grandes sorpresas y nuevos campeones.

En el mundo del boxeo hubo varias peleas que se llevaron los reflectores, como el triunfo de Chris Eubank sobre Connor Benn por decisión unánime en el peso mediano, la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford y la ratificación de Isaac “Pitbull” Cruz entre los superligero.

El mexicano Cruz derrotó a Ángel Fierro por decisión unánime el 1 de febrero y en diciembre empató con Lamont Roach en una decisión polémica de las tarjetas.

Sin dudas, una de las peleas más esperadas del año fue la que protagonizaron el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence “Bud” Crawford el 13 de septiembre.

Crawford realizó un combate casi perfecto, dominando al púgil mexicano a lo largo de los 12 asaltos de la pelea y llevándose la victoria por decisión unánime: 116 a 112 y doble 115 a 113.

Con su triunfo, Crawford se convirtió en el campeón indiscutido del peso supermediano, en lo que también resultó su último combate como profesional, ya que anunció su retiro el 16 de diciembre.

Por su parte, Canelo, quien pasó por el quirófano, todavía no anunció su regreso al ring y, en conversación con CNN, no descartó un nuevo capítulo apoyando a los peleadores fuera del cuadrilátero.

Repasando la lista de los campeones de boxeo más destacados del año, la primera parada obligada es la del ucraniano Oleksander Usyk, quien tiene tres títulos del peso pesado: el de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB), el del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) y el de la Federación Internacional del Boxeo (FIB).

En el peso semipesado, los campeones destacados son el ruso Dmitry Bivol, con títulos de la AMB, la Federación Mundial del Boxeo (FMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y David Benavidez, quien tiene el cetro del CMB, además de que es el campeón regular de la AMB.

Finalmente, en el peso supergallo tenemos al japonés Naoya Inoue como campeón indiscutido de la división.

El japonés cerró el año manteniendo todos sus cinturones tras vencer al mexicano David Picasso el 27 de diciembre y ampliando su foja invicta a 32-0.

Este 2025, la UFC nos dejó un gran número de combates destacados, al igual que nuevos campeones a seguir. El español Ilia Topuria defendió su cinturón del peso ligero y se perfila como uno de los talentos de los próximos años.

Alexander Volkanovski, por su parte, culminará el año como campeón del peso pluma: en abril derrotó por decisión unánime a Diego Lopes por el título.

Los peleadores rusos tomaron gran protagonismo esta temporada. Petr Yan cerrará el 2025 como campeón del peso gallo. Islam Makhachev es el campeón del peso welter y uno de los peleadores más dominantes de su generación. Y Khamzat Chimaev es otro peleador invicto en la UFC que terminará 2025 como campeón de peso medio.

Finalmente, el brasileño Alex “Poatán” Pereira, actual campeón del peso semipesado en la UFC, ha sido otro de los protagonistas en la temporada. Con su estilo basado en golpes fuertes y efectivos recuperó su cinturón ante Magomed Ankalaev en octubre.

