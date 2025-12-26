Zelensky planea reunirse con Trump en Florida este domingo para dialogar sobre el plan de paz

Por Christian Edwards y Svitlana Vlasova, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que planea reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Florida el domingo, como parte del intento por alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania.

Esta noticia se encuentra en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.