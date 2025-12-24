China condenó el bloqueo de Trump a Venezuela, pero podría beneficiarse en una nueva era de diplomacia de cañoneras

Análisis por Simone McCarthy, CNN

China tiene muchos motivos para oponerse al aumento de la presión militar de EE.UU. sobre Venezuela y a las recientes intercepciones de buques vinculados a su petróleo.

Las maniobras estadounidenses, que forman parte del “bloqueo total y completo” del presidente Donald Trump a los buques sancionados en Venezuela, golpean el corazón económico de uno de los socios latinoamericanos más cercanos de Beijing.

Además, apuntan a una industria que durante mucho tiempo ha beneficiado a China, que en los últimos meses absorbió aproximadamente el 80 % de las exportaciones de petróleo de Venezuela, dicen los analistas.

Beijing ha criticado esas interceptaciones por considerarlas “graves violaciones del derecho internacional” y ha asegurado a Caracas su oposición a “toda forma de unilateralismo e intimidación” en una llamada entre los principales diplomáticos de ambos países la semana pasada.

Pero también está claro que China está preparada para usar la agresión estadounidense en su beneficio: utilizándola como otra razón en su lista de por qué Estados Unidos no debería ser la principal superpotencia del mundo, y como una muestra de cómo Trump está implementando su resurgimiento de la Doctrina Monroe.

La estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca publicada a principios de este mes incluye una renovación de esa política centenaria, actualizando lo que históricamente fue una advertencia a las potencias coloniales europeas de no interferir en el hemisferio occidental a una visión de la era Trump de una región “estable” “libre de incursiones extranjeras hostiles o propiedad de activos clave”.

La estrategia ha provocado un aluvión de exámenes en los círculos políticos de China, donde los analistas están debatiendo si Estados Unidos está dando señales de un retiro de su papel como potencia de alcance global para centrarse en su propio patio trasero, dejando más espacio para que Beijing expanda su propia influencia en Asia y el mundo.

Hasta el momento, Beijing no espera obtener una respuesta a esa pregunta para criticar la forma en que Estados Unidos maneja su patio trasero en lo que respecta a Venezuela, o para señalar que no reducirá su propia presencia en la región.

Las “intensas acciones de Estados Unidos contra Venezuela” han colocado al país “en oposición a los estándares morales globales”, afirmó la edición internacional del periódico estatal Global Times en un editorial el lunes centrado en las intercepciones de los petroleros.

Un análisis publicado en los medios estatales chinos fue más contundente: un investigador de un centro de estudios respaldado por el Gobierno sugirió que si Estados Unidos avanzara en operaciones marítimas hasta una invasión a gran escala, podría desencadenar una “segunda guerra de Vietnam”.

A principios de este mes, después de que Estados Unidos ya hubiera acumulado poderío militar en el Caribe y llevado a cabo ataques contra supuestos buques de tráfico de drogas en la región, China reforzó su propio mensaje: publicó su primer documento de política sobre América Latina y el Caribe en casi una década.

La agenda de China, publicada aproximadamente una semana después de la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, presentó docenas de áreas en las que propuso impulsar la colaboración con la región, desde el sector aeroespacial hasta la aplicación de la ley.

Independientemente de que coincida o no con las medidas de Washington, la publicación reiteró el mensaje central de Beijing en su lucha por convertirse en un líder alternativo a Estados Unidos y por transformar un mundo que considera injustamente dominado por Occidente.

“Como país en desarrollo y miembro del Sur Global, China siempre ha sido solidaria en las buenas y en las malas con el Sur Global, incluida América Latina y el Caribe”, afirmó, utilizando un término usado típicamente para referirse a las economías emergentes en el sur geográfico del planeta.

También señaló que Beijing no tiene intención de alejarse de una región en la que ha pasado las últimas décadas intensificando su diplomacia e invirtiendo miles de millones de dólares en préstamos para infraestructura y otros proyectos, siendo Venezuela un importante beneficiario de ello.

El “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe parece apuntar a esos vínculos, ya que el documento de estrategia prioriza las Américas y dice que Estados Unidos buscaría “negar a los competidores no hemisféricos la capacidad de… poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.

La administración Trump ya ha lanzado una campaña para expulsar a un promotor inmobiliario de Hong Kong de la operación de los puertos del canal de Panamá, tras afirmar que esto significa que China está “operando” el canal.

Las preocupaciones de seguridad sobre China y Rusia también están alimentando el interés de Trump en tomar el control del territorio danés de Groenlandia, para gran alarma de Dinamarca y otros aliados de EE.UU. en toda Europa.

En su presión militar sobre Venezuela, Trump apunta contra el régimen de Nicolás Maduro alegando que utiliza el dinero del petróleo para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro.

Pero también ha insinuado que quiere facilitar el acceso de Estados Unidos a tierras, petróleo y activos venezolanos que, según él, fueron “robados” cuando el país nacionalizó sus yacimientos petrolíferos en la década de 1970.

Pero Trump también apunta a una nación que tiene estrechos vínculos con los países que parece considerar grandes potencias: China y Rusia.

Esos dos países han sido firmes partidarios diplomáticos del régimen de Maduro, incluso cuando Venezuela se hundía en una profunda crisis económica y mientras grupos de derechos humanos y otros Gobiernos denunciaban la represión política, incluso en torno a las controvertidas elecciones de 2024 que extendieron el Gobierno de Maduro.

Representantes de Moscú y Beijing condenaron la campaña de presión de Estados Unidos contra Venezuela en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el martes. El representante chino, Sun Lei, manifestó que China “apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional” y pidió a Estados Unidos evitar una mayor escalada.

Beijing tiene otros motivos para prestar mucha atención en lo que está sucediendo.

El mes pasado, el petróleo crudo venezolano representó el 5 % de sus importaciones totales, según datos de la firma de análisis de datos Kpler compartidos con CNN. Un buque interceptado por Estados Unidos, el petrolero no sancionado Centuries, es propiedad de una empresa registrada en Hong Kong.

Pero es poco probable que China vaya más allá de la retórica y muestre su poderío militar para respaldar a Venezuela o apuntalar su compromiso en América Latina frente a la demostración de fuerza de Estados Unidos.

Sin embargo, parece estar evaluando de cerca cómo el mayor enfoque de la administración Trump en la región puede afectar su compromiso en otras partes del mundo.

Los observadores internacionales se han preguntado si China podría sacar lecciones de las medidas estadounidenses para su propia región, donde se considera ampliamente que busca ser la potencia dominante y lograr su objetivo de tomar el control de Taiwán, la isla democrática autónoma que reclama.

En China, los analistas y pensadores políticos se han centrado en cómo el reinicio de la Doctrina Monroe por parte de Trump afectará el equilibrio de poder global.

Algunos han argumentado que muestra una repriorización de los intereses estadounidenses o incluso de la visión de Trump de un mundo dividido en “esferas de influencia” lideradas por grandes potencias, a saber, Estados Unidos y sus aliados, Rusia y China.

Esto significa que “es poco probable que Estados Unidos interfiera excesivamente en los asuntos del este asiático, como la cuestión de Taiwán y las relaciones chino-japonesas, y en cambio reconoce el dominio de China en esta región de influencia”, escribió en un análisis reciente Mei Yang, decana asociada de la Universidad China de Hong Kong en Shenzhen.

Pero Mei y otros pensadores políticos chinos sugieren que se trata de un “retiro estratégico temporal” por parte de Estados Unidos, que no le llevará a renunciar a su intento de asegurar el dominio militar ni a su competencia con China.

Así que, aunque Beijing vea las ventajas de que Estados Unidos se centre en su propio territorio, esto no altera la urgencia de los funcionarios chinos por controlar la narrativa global.

Y es por eso que la agresión militar estadounidense en sus aguas regionales es un tema de conversación conveniente para Beijing, que desde hace tiempo ha sido acusado por Estados Unidos y sus aliados de hacer lo mismo en el Mar de China Meridional y alrededor de Taiwán.

Esto significa que, hasta ahora, las acciones de Trump contra Venezuela y su evocación de una política del siglo XIX parecen haberle dado a Beijing una forma más de defender su propio historial y presentar a Estados Unidos como una potencia de una era pasada.

