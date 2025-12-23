León XIV pasará su primera Navidad en el Vaticano, pero Robert Prevost será el protagonista de las celebraciones en Chiclayo

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

“Yo quiero una pistola por Navidad”, le dice al padre Elky Segura uno de los niños que juegan en la puerta del ‘Comedor parroquial León XIV”. “Pistola no, es malo”, le contesta el padre con una sonrisa. “De juguete”, aclara el pequeño.

Los niños ríen y hacen bulla; el viento levanta la tierra afuera del comedor de material prefabricado. Adentro, cerca de la cocina, pequeña y muy sencilla, las fotos del entonces monseñor Robert Prevost están pegadas en la pared, como una estampita que los cuida. Son de 2018, año en el que inauguró el lugar con fondos de Cáritas, la confederación de la iglesia para obras sociales.

En la cocina, Rosita y Daria sirven el almuerzo a una parte de las 70 personas que comen en este lugar a diario. Daria cuenta que su día inicia a las 6:30 de la mañana. “Soy la que hace las compras, me voy al mercado. Yo le pregunto a Rosita un día antes qué se va a hacer”. Así, desde las nueve de la mañana, Rosita hace el milagro de todo cocinero.

El padre Elky Segura es párroco de la parroquia Señor de los Milagros de la Diócesis de Chiclayo, que tiene cuatro capillas. En una de ellas, está el comedor inaugurado por Prevost.

“Moseñor Prevost, viendo que aquí había una capilla y un terreno amplio, decidió construir con Cáritas” el comedor y “los primeros atendidos fueron venezolanos”, dice en referencia a la gran cantidad de migrantes que había en 2018. Chiclayo es una de las ciudades con mayor cantidad de migrantes venezolanos de Perú y una alta porción de ellos viven en la vulnerabilidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A partir del nombramiento de Prevost como papa, en mayo pasado, “le hemos puesto León XVI”, cuenta a CNN Elky Segura. El comedor queda en San Antonio, una zona de bajos recursos de Chichayo.

El padre Elky conoció al hoy papa León XIV en 2015, meses después de su llegada a Chiclayo, donde vivió de 2014 a 2023. “Es un pastor prudente, escucha mucho, no toma decisiones improvisadas, reflexiona mucho, discierne. Él nunca ha tenido un sacerdote amigo, en particular, con todos era igual, no había distinción”, dice Elky.

Para Elky Segura, su mayor legado es la enseñanza que les dio para “abrir los ojos a los más necesitados”.

Y esa enseñanza y el recuerdo de Prevost estarán en cada rincón de la ciudad en esta Navidad, la primera del exobispo de Chiclayo como papa.

En el comedor, Daria y Rosita, gracias a una donación, reparten víveres por Navidad a quienes almuerzan allí. Daria, increíblemente, conoce el nombre de cada uno de los beneficiarios, “ella Irene, ella Amanda…”. Con su celular, quiere capturar la entrega de los alimentos, pero se detiene de pronto. “Un ratito porque no he filmado nada”, ríe, cuando se da cuenta que no ha presionado el botón para grabar.

Daria conoció a Prevost mientras él realizaba su trabajo pastoral. Como muchos en Chiclayo, tiene una foto con el hoy papa. Rosita también lo conoció y recuerda que veía a Prevost llegar a la capilla como obispo de Chiclayo. Su deseo para el 2026 es “que venga a conocer, darle un abrazo ya como nuestro papa”, dice sonriendo.

Robert Prevost vivió y trabajó en el obispado de Chiclayo durante 8 de los más de 20 años que estuvo en Perú. En la puerta del edificio, Jimmy, encargado de la seguridad, saluda a CNN como en mayo 2025, cuando el mundo se preguntaba dónde quedaba Chiclayo, la ciudad que el nuevo papa había mencionado como su “querida diócesis” durante su discurso inaugural como León XIV.

El ingreso al obispado está decorado con motivos navideños y una foto en tamaño real del ahora Papa León XIV. También hay fotos de Prevost desde que era un niño desconocido hasta convertirse en papa. Jimmy, que lo vio tantos años entrar y salir por la puerta del obispado, también tiene una foto con él.

En el patio decorado por Navidad, Prevost dio su último mensaje por Nochebuena en Chiclayo, que está en la página de Facebook de la diócesis. “Busquemos vivir en paz”, dijo en aquel momento.

En el obispado, el padre Fidel Purisaca, que vivió y trabajó con Prevost en la diócesis de Chiclayo, entonces era el director de Prensa y Comunicación. Conocida la noticia de que monseñor Prevost había sido elegido papa, se comunicó con él por Whatsapp, pero desde entonces lo hace a través de su secretario, Edgar Rimaycuna, debido a su ocupada agenda papal.

Rimaycuna, también chiclayano, fue secretario de Prevost en Perú y continúa trabajando con él ahora en el Vaticano.

La última Nochebuena que Prevost pasó en Chiclayo, el padre Fidel estuvo con él y con otras personas que eran parte del obispado. Recuerda que el papa repartió algunos regalos sencillos, como telas para pantalones y camisas.

También rememora la última misa por Navidad de Prevost en la catedral, en diciembre de 2022. “Habitualmente todos los días tenía la celebración de la santa misa de la catedral”.

A la misa por la Noche Buena “acudía mucha gente y él tenía un mensaje especial en cada Navidad”, cuenta a CNN el padre Fidel. Antes de aquella última misa del 24 de diciembre, Prevost compartió en el comedor de la catedral con chiclayanos humildes, sirvió la comida y repartió regalos personalmente.

En ese mismo comedor aún está el auto que León XIV manejaba y que ahora es usado por el actual obispo de Chiclayo. “Disfrutaba manejar, lo hacía muy bien”, dice el padre Fidel Purisaca.

Frente al obispado, en un aparcamiento hay un cartel con la foto de Prevost que dice: “Saludamos con aprecio a nuestro Papa León XIV, quien fue cliente de nuestro estacionamiento y vecino”.

Las imágenes de Robert Prevost, están por gran parte de Chiclayo. Hay fotos en carteles que dicen “Bienvenidos la ciudad de León XIV” y murales con su rostro por que quedaron tras un concurso organizado por la municipalidad.

El municipio también organizó, junto al obispado, una muestra con prendas y objetos que utilizó el papa y una ruta turística para disfrutar de las iglesias de Chiclayo.

Una fotografía en tamaño real recibe a quienes ingresan al obispado, otra en el balcón de la municipalidad, otra en la puerta de la catedral. Allí está Edmundo Maraví, que vende calendarios con el rostro de León XIV y, desde hace casi 30 años, ayuda a la iglesia.

“Yo nací aquí en Chiclayo, yo de chiquito siempre me venía a la iglesia y decidí trabajar voluntariamente, ya tengo 28 años así”. “Nuestro papa siempre ha sido una persona muy honesta, caritativa, como se dice una persona muy buena, siempre ha apoyado a los más pobres”, dice orgulloso y deja claro que, para él, León XIV es de Chiclayo.

“Nuestro Perú se siente tan orgulloso de tener nuestro papa; la verdad no pensábamos, porque el día que supimos que ya tuvimos un papa chiclayano la gente aquí se alocaba”.

En esta misma catedral donde está Edmundo y donde León XIV celebró misas como obispo de Chiclayo, se levantará pronto un museo, cuenta el padre Fidel Purisaca. Será un museo con “muchos objetos que usó”. Purisaca guarda la esperanza de que, pronto, el papa regrese a Chiclayo. “Esperemos que así sea (…) ha dado algunas señales de que sí va a venir (…) creo que Chiclayo tiene asegurada su presencia”.

“Él va a venir a vernos, yo sé que él viene, está haciendo su programación para venir y va venir, y ojalá que no me pase nada a mí para verlo”, dice Matilde Angulo, sentada en una de las bancas de la plaza principal de Chiclayo donde está la catedral. “Ha tenido mucha influencia no solo en la ciudad sino en los ámbitos rurales, ha hecho mucha obra a beneficio de gente que necesita”, dice otro chiclayano, Luis Eduardo Huaranga.

Prevost no solo está presente en todas sus fotos en Chiclayo, sino también en “los corazones de los cristianos fue una alegría inmensa, y pienso que sí, sigue presente el papa aquí”, dice Yazmin, mientras camina en la plaza principal.

Su amiga Mirella Reyes recuerda que Prevost celebró muchas misas en Chiclayo. “Él asistía a las parroquias de cada distrito, a hacer las primeras comuniones, las confirmaciones, entonces una de ella fui yo, porque asistió a mi confirmación”. Mirella conserva las fotos que se tomó años atrás con él, sin imaginar que aquel cura se convertiría algún día en el papa León XIV.

