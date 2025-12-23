Estos son los misterios históricos que fueron resueltos por la ciencia en 2025

Por Ashley Strickland, CNN

Investigadores de todo el mundo pusieron manos a la obra este año para dar respuesta a algunas preguntas que han persistido durante décadas e incluso siglos. Los hallazgos, que invitan a la reflexión, ofrecen nuevas formas de comprender el pasado.

La exploración arqueológica de yacimientos históricos arrojó nuevas perspectivas. El análisis de una cantera con estatuas sin terminar mostró cómo los polinesios, en sus viajes, crearon las enormes cabezas de piedra que se encuentran en Rapa Nui o también conocida como la Isla de Pascua.

Mientras tanto, un nuevo proyecto de exploración en Pompeya descubrió una escalera de piedra que podría reconstruir el aspecto que tenía el paisaje urbano de la antigua ciudad romana antes de que una erupción volcánica en el año 79 d.C. la sepultara bajo una gruesa capa de ceniza.

Una combinación de análisis microbotánico e imágenes aéreas tomadas con drones también ha permitido a los investigadores llegar a una nueva hipótesis sobre quién creó la misteriosa formación de “agujeros”, una serie de aproximadamente 5.200 agujeros que salpican los Andes peruanos.

Algunas investigaciones generan más preguntas que respuestas, como las ingeniosas maneras en que los expertos han intentado determinar cómo murió la célebre autora Jane Austen, analizando sus propias palabras ante la ausencia de documentos médicos.

Estos son algunos de los hallazgos más memorables de 2025 que proporcionaron respuestas a misterios históricos de larga data.

Una fuga de agua en una cripta que contenía al “capellán desecado al aire” ayudó a revelar la identidad de un cuerpo inusualmente bien conservado que se encontraba en la iglesia de un remoto pueblo austriaco desde el siglo XVIII.

Con la piel y los tejidos intactos, el cuerpo momificado, que se creía que pertenecía a un clérigo del siglo XVIII, había suscitado especulaciones sobre sus propiedades curativas e incluso rumores de envenenamiento.

Las obras de renovación para reparar los daños causados por el agua obligaron a retirar el cuerpo, lo que brindó la oportunidad de realizar tomografías computarizadas, análisis de muestras de huesos y tejidos y datación por radiocarbono. Los investigadores determinaron que los restos pertenecían a Franz Xaver Sidler von Rosenegg, un aristócrata que fue monje antes de convertirse en párroco de St. Thomas am Blasenstein.

El equipo no solo descubrió que un método de embalsamamiento previamente desconocido era el responsable del estado de desecación del clérigo, sino que también propuso una nueva hipótesis sobre su muerte y resolvió el misterio de un objeto de vidrio encontrado dentro de sus restos.

El barco de Hjortspring, expuesto en el Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague, ha sido durante mucho tiempo una embarcación de origen misterioso.

Los arqueólogos descubrieron este barco de madera en una ciénaga de la isla danesa de Als en la década de 1920, más de 2.000 años después de su hundimiento. El barco estaba cargado de armas, lo que sugiere que transportaba guerreros con la intención de atacar la isla.

No existían pistas sobre el origen del barco ni sobre quiénes lo tripulaban, hasta ahora.

Un nuevo análisis de los materiales del barco sugiere que viajó mucho más lejos de lo que se pensaba, lo que significa que el ataque probablemente fue premeditado. Y una huella dactilar parcial encontrada en residuos de alquitrán podría proporcionar un vínculo directo con uno de los miembros de la tripulación.

“Las huellas dactilares son muy raras en este período y zona”, dijo el autor principal del estudio, Mikael Fauvelle, profesor asociado e investigador del departamento de arqueología e historia antigua de la Universidad de Lund en Suecia, y añadió que “encontrar una en un barco tan singular es algo extraordinario”.

Hablando de barcos históricos, otro análisis reciente ha demostrado que el buque del explorador polar Ernest Shackleton, el HMS Endurance, no se hundió por su timón roto. En cambio, el barco se hundió en 1915 debido a debilidades estructurales y Shackleton lo sabía antes de emprender su aventura polar.

Hace más de 14.000 años, una madriguera se derrumbó sobre dos cachorras en el norte de Siberia, atrapándolas. Los restos momificados de las “cachorras de Tumat”, que se cree que eran hermanas, fueron desenterrados por separado en 2011 y 2015.

Las cachorras estaban tan bien conservadas que aún tenían su pelaje y restos de su última comida en el estómago. Los investigadores pensaron que podrían ser perros domesticados primitivos o lobos domesticados que vivían cerca de los humanos.

Pero un nuevo estudio que analiza datos genéticos y firmas químicas sugiere que las cachorras de Tumat eran crías de lobo que no interactuaron con los humanos en absoluto.

La investigación arroja luz sobre la complejidad de determinar cuándo se domesticaron los perros y comenzaron a vivir junto a los humanos.

Cuando Napoleón Bonaparte invadió Rusia en 1812, el emperador francés lideró un ejército de más de medio millón de hombres.

Seis meses después, solo una fracción de sus soldados (se estima que decenas de miles) regresó a Francia tras una retirada forzada. Si bien se consideró que una combinación de batallas, hambruna, frío y una epidemia de tifus fueron factores determinantes de la costosa y trágica pérdida de cientos de miles de hombres, la evidencia genética ha sugerido nuevos culpables.

“Anteriormente, pensábamos que solo había una enfermedad infecciosa que diezmó al ejército de Napoleón: el tifus”, dijo el autor principal del estudio, Rémi Barbieri, investigador postdoctoral de la Universidad de Tartu en Estonia.

El equipo de Barbieri descubrió patógenos previamente indetectables, Salmonella enterica y Borrelia recurrentis, en los dientes de los soldados caídos. Estas bacterias causan fiebre paratifoidea y fiebre recurrente, respectivamente, lo que podría haber contribuido a la muerte de los soldados.

Este año, los científicos también dieron respuesta a estas desconcertantes preguntas:

Los investigadores finalmente identificaron el misterioso volcán que desató una erupción tan violenta que enfrió la Tierra en 1831.

Es difícil imaginar cómo serían nuestros platos sin la patata moderna, pero ¿de dónde proviene? Al parecer, este tubérculo evolucionó a partir de un encuentro fortuito con un tomate silvestre hace millones de años.

Al igual que el Rey Arturo, el “Cantar de Wade” fue una epopeya popular, pero hoy en día solo se conservan algunas frases. Un error recientemente descifrado muestra que la saga perdida no estaba repleta de criaturas sobrenaturales como se creía anteriormente.

