Consejeras del CNE denuncian “persecución política”, mientras Honduras sigue sin definir quién será el próximo presidente

Por Sol Amaya y Elvin Sandoval, CNN en Español

Mientras Honduras continúa sin saber quién será su próximo presidente, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López denunciaron que son víctimas de una “evidente persecución política”.

“Nuestra situación actual responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas por parte de quienes no desean que se haga la declaratoria de elecciones”, aseguraron en un comunicado conjunto.

Las consejeras resaltaron los “obstáculos constantes y muchas presiones indebidas” del proceso electoral.

En el comunicado, detallaron que han recibido “información seria y preocupante”, incluyendo “conductas delictivas totalmente infundadas” que “carecen de sustento jurídico” y generan un entorno “adverso que pone en riesgo” su seguridad y el “normal desarrollo del proceso electoral”.

Este lunes, el candidato del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, dijo que los miembros del CNE actúan bajo las órdenes del “crimen organizado” y acusó al expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, de “fraguar” un fraude en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Los consejeros del CNE “no se manejan solos, reciben instrucciones, pero están recibiendo instrucciones del crimen organizado”, dijo Nasralla durante una protesta frente a la sede del ente electoral, en Tegucigalpa.

“Este fraude no solamente fue fraguado por los nacionalistas que están de candidatos, fue fraguado desde los Estados Unidos por su líder, que es Juan Orlando Hernández”, aseguró. Hernández, quien permanece en Estados Unidos tras ser liberado de prisión por el indulto, ya ha negado ante otras denuncias cualquier tipo de intervención en los actuales comicidos de Honduras.

Según los datos más actualizados del CNE, con el 99,92 % de las actas escrutadas, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por Donald Trump, sigue encabezando los resultados con el 40,34 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,44 %.

El 18 de diciembre se comenzó con el escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias. El proceso ha sufrido numerosos retrasos e interrupciones.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales de los comicios.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este lunes que “es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño”..

“Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE (Consejo Nacional Electoral) pueda finalizar los resultados oficiales”, indicaron en un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en la red social X.

La autoridad estadounidense reiteró que “cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este lunes a las autoridades electorales de Honduras a concluir el recuento “lo antes posible”.

“Instamos a todos los actores políticos en Honduras a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía en todo el país”, señaló el secretario general del organismo, el surinamés Albert Ramdin.

Con información de la agencia EFE