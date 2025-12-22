Víctimas de Epstein critican la “censura extrema sin explicación” en los archivos del Departamento de Justicia

Por MJ Lee, CNN

Las víctimas y sobrevivientes de Jeffrey Epstein criticaron duramente la publicación parcial de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia, iniciada el viernes pasado. Argumentan que, contrariamente a lo que exige la ley, las divulgaciones del departamento hasta la fecha han sido incompletas y censuradas incorrectamente, lo que les dificulta la búsqueda de información sobre sus propios casos.

Más de una docena de sobrevivientes, junto con familiares de la difunta víctima Virginia Giuffre, plantearon una serie de preocupaciones en un nuevo comunicado emitido este lunes, entre ellas, “censuras anormales y extremas sin explicación”, la falta de información sobre la identidad de algunas víctimas, que “causó un daño real e inmediato”, y la ausencia de documentos financieros. Los sobrevivientes afirmaron que les ha resultado “dificultoso o imposible” buscar materiales relevantes para sus propias experiencias.

CNN informó el viernes, inmediatamente después de la publicación por parte del Departamento de Justicia, que los sobrevivientes estaban teniendo dificultades para navegar por la “Biblioteca Epstein” en línea de la agencia y no tuvieron mucha suerte para encontrar información sobre sus propios casos.

“No ha habido comunicación con los sobrevivientes ni con nuestros representantes sobre qué se ocultó, ni por qué cientos de miles de documentos no se han divulgado antes del plazo legal, ni cómo el Departamento de Justicia garantizará que no se divulguen erróneamente los nombres de más víctimas”, afirma el comunicado. “Si bien una comunicación más clara no cambiaría el hecho de que se infringió una ley, su ausencia sugiere una intención constante de mantener a los sobrevivientes y al público en la ignorancia tanto como sea posible y durante el mayor tiempo posible”.

Jess Michaels, sobreviviente de Epstein y redactora principal del comunicado del grupo, declaró a CNN en una entrevista en la mañana de este lunes que la gestión del Departamento de Justicia de la publicación de los archivos representa “lo opuesto a la transparencia”.

“Nadie se acercó a nosotros y nos dijo: ‘Queremos hacer lo correcto por los sobrevivientes. Hablemos de esto’”, afirmó. “Es así de simple. El Departamento de Justicia violó una ley firmada por el presidente, y punto”.

El Departamento de Justicia ha declarado que la agencia continúa trabajando en las omisiones necesarias y que cientos de miles de documentos más serán publicados en las próximas semanas.

“Estamos llevando a cabo un proceso muy metódico con cientos de abogados que revisan cada documento y se aseguran de que los nombres de las víctimas y cualquier información de las víctimas esté protegida y censurada, que es exactamente lo que exige la Ley de Transparencia (de los Archivos Epstein)”, declaró el fiscal general adjunto Todd Blanche en el programa “Meet the Press” de la NBC el domingo.

Michaels, quien mantiene un estrecho contacto con otros sobrevivientes de Epstein, afirmó no tener conocimiento de ningún ejemplo de un sobreviviente que haya encontrado nueva información en los archivos del Departamento de Justicia sobre sus propias experiencias, con la única excepción de Maria Farmer, cuya denuncia de 1996 sobre Epstein se incluyó en la divulgación del viernes.

Al preguntársele qué medidas, si las hubiera, podrían tomar las sobrevivientes a continuación, respondió: “Solo queremos hacer una pausa y evaluar”.

El representante demócrata Ro Khanna, coautor de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein junto con el representante republicano Thomas Massie, declaró el lunes por la mañana que “el Departamento de Justicia debe dejar de proteger a hombres ricos y poderosos que no fueron acusados o a quienes sabotearon la acusación”.

Khanna instó al Departamento de Justicia a publicar, entre otras cosas, las entrevistas a testigos del FBI que nombran a otros hombres, y los correos electrónicos de Epstein confiscados de su computadora.

